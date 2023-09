U petak rano ujutro u obiteljskoj kući u malom podravskom mjestu Đelekovcu, eksplodirala je plinska boca. Još nije poznato kako se to dogodilo. To će utvrditi forenzičari, a zabrinjava to što je plinska boca tek bila kupljena i nije ni bila priključena. Pretpostavlja se da je bila neispravna.

U trenutku eksplozije u kući je bilo dvoje male djece i njihova majka te baka Dragica Palčić. Ona je jedno dijete spasila bacivši ga kroz prozor. Od kuće nije ostalo gotovo ništa i pravo je čudo što nitko nije stradao.

'Vikala sam: Roko digni se, potres je'

Baka Dragica prvo je mislila da se radi o potresu, a reagirala je brzo i prisebno kako bi spasila djecu i sebe.

"Samo sam osjetila tu veliku prašinu. Dijete je spavalo pored mene. Mislila sam da je potres i dijete sam brzo zamotala u deku da nešto na njega ne padne", kazala je baka Dragica za RTL Danas.

"Ja vičem: 'Roko digni se, potres je'. Dovela sam ga do prozora i bacila ga kroz prozor pa sam onda i ja iskočila", dodala je.

Kuću će trebati srušiti i iznova graditi

Obitelji u popravku kuće i dvorišta pomažu vatrogasci, prijatelji i rodbina, gotovo cijelo selo.

Budući da su razmjeri eksplozije bili toliki da su oštetili zidove obližnje garaže, a kuću će vjerojatno trebati srušiti, obitelj će ovu, a vjerojatno i nekoliko sljedećih noći morati spavati kod rodbine.

