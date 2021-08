RTL-ova Potraga nedavno je otkrila slučaj mešetarenja nekretninama u središtu Splita, gdje je jedan od vlasnika stanova u zgradi na splitskom Žnjanu popularni pjevač Marko Perković Thompson. Nakon što se ekipa Potrage popela na krov u susjedstvu Marka Perkovića Thompsona, koji je on oteo suvlasnicima susjedne nekretnine, pjevač je pokrenuo nezapamćenu hajku.

Jedna od glavnih aktera toga priloga je umirovljenica Marija Pintar. "Eto vidite, po novinama se povlačim radi njega. Što to meni treba pod stare dane?", kaže baka Marija za Index.

Thompson baki Mariji: 'Znaš li ti tko sam ja?'

"On ima ulaz s druge strane, to je skroz druga ulica. Htio je da se koristi našim liftom, ali mi to ne damo. Uzeli smo ključeve. Jednom smo se susreli, prije svega ovoga, kad su se njegova djeca vozala tim našim liftom pa su išla gore-dolje, gore-dolje, gore-dolje i tako puno puta i ja sam vidjela što rade i pozvala sam lift gore i zakočila ga tako da ne idu više. Mislim, to su bila djeca maloljetna. I zvali su ćaću. On došao odozgo i govori meni: 'Znaš li ti tko sam ja?' Rekla sam: 'Uopće me ne zanima tko si ti'", rekla je baka Marija.

Iza zida njezine kuhinje nalazi se prostorija koju Thompson koristi. Čuje ga kako lupa i nikad mu ne prigovara. Jednom prilikom dok je proširivao bazen je procurila voda, i to u tolikoj količini da je dospjela u stan ispod nje.

Optužio ju i na sudu

Thompson ju je još na sudu optužio da je sama probila kuhinju, blagovaonicu i ostavu u stanu, koje pripadaju u takozvane slijepe kvadrate.

"Ovo je sve došlo kako vidite. Mi smo ovakav stan kupili. To smo sve uredno platili. A on je nas sve tužio i što drugo da vam kažem", dodaje Marija.

Postoji i takozvani Zrinkin prolaz. To je uski, kratki hodnik koji vodi do tri vrata.

"Zrinka je sutkinja koja je dosudila da ovdje mora biti prolaz od zgrade. Ovdje Thompson ima vrata i on bi htio tuda ići kroz ono što pripada susjedu Branku Miodragu. Branko je to kupio. I sad je on ni kriv ni dužan to izgubio. I onda je on zagradio ovo svoje što je njegovo, a sutkinja Zrinka je dosudila da mora to skinuti jer je tu prolaz", objašnjava.