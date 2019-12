BAKA KATA IMA 100 GODINA: ‘Glasovala sam za svakog kralja, poslanika, odbornika… Svi su oni isti i gledaju samo na sebe’

‘Poslije Drugog svjetskog rata, kad je došla nova vlast, bilo je najjednostavnije jer nije bilo više kandidata, jedan pa ti mu nemoj dati glas’

Stogodišnja Kata Marijić iz Slavonskog Broda na izbore izlazi od 1937. godine, što znači da Kata izlazi na izbore već 82 godine. Premda nije htjela otkriti tko je ovoga puta bio njezin izbor, kazala je da “baš nije zadovoljna onim što je čula”. Inače, Kata je majka 12-ero djece te ima 29 praunučadi.

“Rodila sam se davne 1919. godine u selu Grk kod Bosanskog Broda. Prvi put sam glasala 1937. godine, tad sam napunila 18 godina. Bilo je to u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (SHS). Ne mogu izbrojiti koliko sam puta dosad izlazila na izbore, a glasala sam za svakoga, od kralja, narodnih poslanika, odbornika… Poslije Drugog svjetskog rata, kad je došla nova vlast, bilo je najjednostavnije jer nije bilo više kandidata, jedan pa ti mu nemoj dati glas. Danas je to drukčije. Ali reći ću vam nešto, svi su oni isti, samo gledaju sebe”, veli Kata za 24sata.

U mladosti glasovala za kraljeve

Stogodišnja Slavonka sjeća se kako je u mladosti izlazila na izbore u bivšoj Kraljevini Jugoslaviji. Tvrdi da se tada svake dvije godine netko drugi birao, no da se to kasnije prorijedilo. Prisjeća se Kata da su to bili posebni dani pa se ujutro išlo u crkvu na misu pa potom na glasovamnje. Kata dodaje kako su stariji ljudu uvijek gunđali prije izbora i da su imali svoje mišljenje, ali da ga nisu iznosili javno.

“Većina godina u mom životu bile su opasne godine, u kojima se jako puno radilo, slabo jelo, teško živjelo. Ne bih to poželjela svojim potomcima”, komentirala je Kata za 24sata.

