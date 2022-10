Baka Danka (83) proglašena je krivom i osuđena jer je u dvorištu vikala na sina, snahu i unuka. Kako javlja Danica.hr, prema sudskoj presudi sve se dogodilo u svibnju oko 10.50 sati na području Svetog Križa Začretja:

"Kao majka, svekrva i baka, počinila je nasilje u obitelji prema svojem sinu, snahi i unuku na način da je u dvorištu vikala riječima: "Ubojice!", "Hočeju mi zeti hižu!", "Maltretiraju me več trideset godina!", "To je moje!", "Ja sam to napravila s mužem prije 60 godina!", "To je moje!", "Tu sam ja gazda!", "Mene ne bu niko steral iz kuće!", "Ubojice!, "Tati!", a opisanim ponašanjem kod žrtava nasilja izazvala je osjećaj uznemirenosti, dakle, počinila je psihičko nasilje u obitelji prema sinu, snahi i unuku, koje je kod žrtava prouzročilo uznemirenost", ističe se u presudi.

'Nisam vrijeđala, nemam kaj drugo za reći, stara sam i nemoćna'

Baka Danka na suđenju je rekla kako se ne smatra krivom. Inače je neosuđivana, niti se protiv nje vodi bilo kakav drugi postupak. "Ne sjećam se i ne znam kaj se događalo taj dan. Ali, nisam psovala, niti vikala, niti vrijeđala svoju snahu, sina i unuka. Nemam kaj drugo za reći, stara sam i nemoćna. Već 30 godina sin i snaha napadaju mene i supruga jer hoće uzeti našu kuću”, ispričala je gospođa Danka čiji je suprug umro.

Baka je suvlasnica kuće u kojoj zajedno žive, a situacija je eskalirala nakon što je u dvorištu vidjela sudskog vještaka geodeta koji je došao mjeriti nekretninu. Geodetu je pak rekla: "Nemaš kaj tu delati!", "To sve ide na vrhovni sud i tam se sve to rješava!", "Nemaš kaj tu delati!", "Izvoli iz mojega dvorišta van!"

Baku Danku su na sudu teretili iskazi snahe i unuka, pa ju je sutkinja proglasila krivom i osudila za obiteljsko nasilje. Mora platiti novčanu kaznu od 2000 kuna. Otprilike jednako koliko iznosi i njena mirovina.