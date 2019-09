BAHATE TOPLANE: Drastično povisile cijenu grijanja da nadoknade gubitke zbog ugradnje razdjelnika

Unatoč brojnim pritužbama i zavrzlamama oko te obveze, ugradnja razdjelnika po zakonu je i dalje obvezna, iako korisnici toplinske energije ne da nisu uštedjeli na grijanju, nego ga plaćaju još skuplje nego dosad.

Do kraja godine razdjelnike moraju ugraditi sve zgrade koje imaju do 70 stanova, dok su one s više to morale učiniti još prošle godine. Oni koji su se na naredbu ipak oglušili čekaju formiranje nove Vlade te odluku o tome hoće li tehnički ministar gospodarstva Tomislav Panenić ostati na čelu tog resora. On je, naime, početkom rujna poručio kako se radi na izmjenama pravilnika kojim se obračunava potrošnja topline preko razdjelnika te da oni koji još nisu ugradili razdjelnike pričekaju.

Ugradnja razdjelnika u stanovima koji su na sustavu gradskih toplana i kojima se tako mjeri stvarna potrošnja energije nije dala očekivane rezultate – većini ljudi počeli su stizati znatno veći računi, piše Glas Slavonije.

Građane nitko ne štiti

‘Razdjelnici bi trebali ostati, ali opskrbu potrošača toplinskom energijom treba vratiti pod kontrolu države, jer su građani potpuno nezaštićeni’, predložili su u Energetskom institutu ‘Hrvoje Požar’, koji je tijekom ljeta izradio analize 56 zgrada s oko četiri tisuće stanova u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Slavonskom Brodu, Varaždinu, Vinkovcima, Vukovaru, Karlovcu, Samoboru, Velikoj Gorici i još nekim manjim gradovima u kojima postoji centralno grijanje iz toplana ili kotlovnica.

Pokazalo se kako je zahvaljujući razdjelnicima ostvarena ušteda topline od gotovo 30 posto, no cijena energije u formuli za izračun s razdjelnikom i bez razdjelnika nije ista.

‘Riječ je o tome da je cijena u stanu u Osijeku kada nije imao ugrađen razdjelnik bila između 22 i 28 lipa po kWh. Onog trenutka kad je ugrađen razdjelnik, cijena koja se koristila u novoj formuli pokazuje kako sada kilovatsat stoji 40 lipa’, navode iz instituta.

Opskrbu toplinskom energijom treba vratiti pod kontrolu države

Jednostavnijim rječnikom, ugradnjom razdjelnika u istom stanu potrošnja energije je smanjena za 40 posto, a jedini način na koji isporučitelj topline može nadoknaditi tu razliku jest podignuti cijenu energije.

U institutu ‘Hrvoje Požar’ predlažu da se opskrba krajnjih potrošača toplinskom energijom ponovno vrati pod kontrolu države kao što je i bilo do prije koju godinu.

