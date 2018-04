BAGERI NA OBALI SAVE NAJAVILI NOVI PROJEKT U ZAGREBU: ‘Već ovog ljeta građani će se ondje moći zabavljati’

Uređene prostore uz Savu građani će moći koristiti već ovo ljeto, tvrde u Gradu Zagrebu najavljujući kako obali žele udahnuti urbani život.

Za sve one koji su se pitali što se to događa na obali Save kod okretišta Savski most, gdje proteklih nekoliko dana ordiniraju bageri i kamioni, odgovor je danas dao gradonačelnik Milan Bandić.

Prvi čovjek grada otkrio je kako je riječ o uređenju obale, koje obavljaju Hrvatske vod ei Vodoprvreda Zagreb, a nakon kojih bi Grad obalu u dužini od sedam kilometara s obje strane rijeke uzeo u zakup s ciljem provođenja projekta “Aktivnosti na Savi”.

“Zagrebačke obale Save bile su zanemarene više od pola stoljeća i krajnje je vrijeme da im udahnemo novi život”, kazao je gradonačelnik ističući kako građane želi vratiti na Savu.

Naime, Grad je kao najbolje rješenje za osmišljavanje tog prostora izabrao ono koje potpisuju Carlos Zarco, Sara Palomar i Jose Luis Hidalgo iz Španjolske i Zuhal Kol iz Turske.

“Na pet će lokacija s obje obale Save biti smješteni privremeni montažni objekti među kojima su sustav za prikazivanje filmova, višenamjenski paviljoni, sunčališta i bazeni. Pri oblikovanju takvog urbanog krajolika grada poštujemo zeleni pojas inundacije, ali se brinemo i o suvremenim potrebama građana. Međusobno umreženi javni prostori stavljaju se u funkciju višenamjenskog korištenja različitih društvenih skupina. Uređene prostore uz Savu građani će moći koristiti već ovo ljeto”, najavila je Sanja Jerković, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada te izrazila nadu da ovaj projekt bude prvi korak prema projektu “Zagreb na Savi”.

Novouređene lokacije građanima će nuditi sportsko-rekreacijske, kulturno-zabavne i ugostiteljske sadržaje.