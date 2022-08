Stožerni narednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Mladen Bačko, ispričao je za N1 da je na Kninsku tvrđavu došao par dana nakon Oluje.

"Mi smo bili u akciji zadarsko zaleđe kompletno, Škabrnja, Nadin, oslobađanje Zemunika Gornjeg. Tu smo imali otpora. Poslije smo došli do Obrovca, Benkovac, benkovačko zaleđe", rekao je Bačko te dodao da su tek dva tri dana prije same akcije Oluja saznali da se nešto sprema. "Nismo znali kad ćemo krenuti u tu akciju niti gdje ćemo krenuti, niti što se zbiva", rekao je.

'Kada smo saznali da je naša vojska ušla u Knin, bili smo spremni na sve'

"Kad je naša vojska ušla u Knin, mi smo taman tada prošli Škabrnju. To je bio drugi dan naše akcije i tad smo saznali da je Knin oslobođen. To je bila jako velika euforija, ogroman moral, bili smo spremni na sve. Ali, Benkovac još uvijek nije bio slobodan, mi smo morali ići dalje prema svojim borbenim planovima. Euforija i slavlje su došli tek poslije", kaže te dodaje da je akcija u zadarskom zaleđu završena iza Velike Gospe.

Bačko je dobio i medalju Oluja za izrazite zasluge tijekom same akcije: "To je dio koji moram prenijeti na svoju unučad: što je ta medalje i koliko ona vrijedi meni, njima i cijelom narodu Hrvatske."

'Sve je bilo vrhunski organizirano, time smo vjerojatno zbunili srpsku paravojsku'

Na pitanje, što je bilo najizazovnije tijekom akcije, Bačko kaže: "Sam početak. Nismo znali koliko je neprijatelj spreman na sve to, nismo znali hoće li biti ogromnog otpora ili neće. Prvi dan smo imali dobar otpor, u jednom selu pred Zemunikom Gornjim, nakon toga se više nije pružio neki veliki otpor, jedino smo morali paziti na ostatke minskih naprava. Početak je bio jako izazovan. Kasnije smo vidjeli da oni nisu bili spremni. Sve je bilo vrhunski organizirano, a cijela Oluja na nivou Republike Hrvatske je bila akcija koju priznaje cijeli svijet", rekao je.

"Sve je napravljeno da ta akcija krene odjednom iz svih pravaca i s time smo vjerojatno zbunili neprijatelja, a onda s time donijeli i određene prodore koje možda nismo očekivali i tu silnu zbunjenost srpske paravojske i na taj način smo došli do te pobjede u vrlo kratkom roku", rekao je.

'Mi Hrvati smo čudni ljudi...'

Danas, osjećaj je, kaže, predivan: "Srce orgomno kao cijeli svijet. Tu smo gdje je nažalost sve počelo '91, a sada smo tu gdje je '95-te sve završilo. Sada smo tu, da budemo sretni i ponosni i da te dane uvijek pamtimo, do kraja naših i života onih koji ostaju iza nas, da budu ponosni na Hrvatsku, na cijelo društvo, na sve branitelje - naročito one koji su dali svoje živote, one ranjene i nadam se da se (takvo nešto) neće više nikad ponoviti", rekao je Bačko.

Na pitanje, osjeća li danas zajedništvo kakvo je postojalo i tijekom Domovinskog rata, rekao je: "Mi Hrvati smo čudni ljudi. Razjedinit čemo se oko svega ali, kad dođe težak trenutak, ključan trenutak - a to smo pokazali i '91-e - mislim da nitko nije složniji i jači od nas". Dodao je da je zajedništvo unutar vojska neupitno.