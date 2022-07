Kako bi javnosti iznova približio svijet medicine i znanosti, vraća se zdravstveno-komunikacijski summit Back Together! 17. i 18. rujna 2022. godine najugledniji hrvatski stručnjaci okupit će se drugi put zaredom te u fokus staviti brojne aktualne teme o zdravlju koje će građani moći pratiti besplatno. Osim toga, ovogodišnji summit bit će obogaćen i javnozdravstvenim događajem. Uz podršku Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom te Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”, 17. rujna na Europskom trgu u Zagrebu održat će se Get Together with Štampar, Dan posvećen zdravlju i prevenciji bolesti na kojem će građani moći besplatno obaviti razne zdravstvene preglede i posavjetovati se sa stručnjacima.

Na prvom izdanju Back Together summita okupili smo više od 40 stručnjaka na 12 panel rasprava koje je slušalo nekoliko tisuća građana. Te su nam brojke dokazale da su građanima zdravstvene teme izrazito bitne. S istim žarom kreiramo i drugo izdanje Back Togethera na kojem će ponovno priznati pojedinci iz svijeta medicine i znanosti približiti javnosti najaktualnije zdravstvene teme, poručio je tvorac ovog jedinstvenog događaja Natko Beck, specijalist radiologije, prvi hrvatski doktor-influencer i Komunikator 2020. godine prema izboru Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ).

Prva imena koja su, među ostalima, potvrdila svoje gostovanje na Back Togetheru su izv. prof. dr. sc. med. i dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Goran Hauser, prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić, ravnatelj NZJZ „Dr. Andrija Štampar“, dr. med. spec. interne medicine Pave Markoš, dr. sc. Boris Jokić, prof. dr. sc. med. Sanja Klobučar Majanović, mr. sc. pharm. i izvršni direktor Inovativne farmaceutske inicijative Sani Pogorilić, dr. sc. Romana Galić, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom te Dejan Nemčić, profesor geografije i dvostruki dobitnik titule najboljeg profesora na svijetu.

Fokus drugog izdanja Back Togethera bit će na utjecaju debljine na zdravlje, važnosti povećanja zdravstvene pismenosti u borbi protiv tihih ubojica današnjice - kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa, profesionalnom sagorijevanju (tzv. burnout), zdravlju mladih kroz prizmu tjelesnog, mentalnog i socijalnog zdravlja, mikrobiomu kao novom fenomenu zdravlja, personaliziranim estetskim pristupima, važnosti pomno odabranih dodataka prehrani u oporavku nakon COVID-19, pojmu ageizma i brojnim drugim aktualnostima iz svijeta medicine i znanosti.

Građani će se fizički pridružiti summitu 17. rujna na Europskom trgu. Na događanju pod nazivom Get Together with Štampar moći će, između ostalog, obaviti besplatan ultrazvučni pregled štitnjače te se posavjetovati sa psiholozima. Na raspolaganju će im biti i nutricionisti i kineziolozi koji će ih savjetovati o specifičnostima uravnotežene prehrane i tjelesne aktivnosti ovisno o dobi, fiziološkim karakteristikama, dosadašnjim navikama te mogućoj prisutnosti određenih kroničnih

bolesti, a moći će besplatno pristupiti i analizi sastava tjelesne mase. Djelatnici NZJZ „Dr. Andrija Štampar” tog će dana obaviti i besplatne mamografske preglede na koje će se žene moći prethodno prijaviti, a mnoštvo zanimljivih događanja očekuje i one najmlađe.

Zainteresirani će cjelokupni program ovogodišnjeg Back Together summita moći pratiti potpuno besplatno i s bilo kojeg mjesta uz prethodnu registraciju putem linka. Sve novosti o nadolazećem summitu doznajte na društvenim mrežama Facebook, Instagram, LinkedIn te na službenoj web stranici i tako sudjelujte u kreiranju novog, boljeg i zdravijeg svijeta.