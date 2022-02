Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a, Branko Bačić, za N1 je najavio kako očekuje da će novi ministar biti izglasan u petak, ali pritom nije potvrdio tko bi to mogao biti.

“Predlaganje ministra je u nadležnosti premijera i to je njegov prijedlog, to je u njegovom djelokrugu rada, on će to predložiti i ja bih to prepustio predsjedniku Vlade, a na meni je da se kao član vladajuće većine, o tome izjasnim. Ne bih htio unaprijed špekulirati koju će osobu predsjednik Vlade predložiti”, rekao je Bačić.

'Trebamo znati sve relevantne informacije'

Ništa određeniji nije bio ni oko pozicije potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića.

" Kad budemo raspolagali svim relevantnim podacima, onda ćemo jasno, prije svega predsjednik Vlade, o tome donijeti odluku",rekao je, ističući kako mu se na teret stavlja djelovanje iz vremena dok je bio zastupnik. "Dijelom je i zadaća nas koji smo zastupnici u Saboru da na određeni način potičemo, pomažemo, radimo za kraj iz kojeg smo došli. Jasno, pritom ne pada na pamet raditi nešto što bi bilo protuzakonito, nešto što bi na bilo koji način drugoga onemogućilo da mu budu dostupne potpore i poticaji”, rekao je Bačić.

Nije se jasno odredio čak niti na pitanje je li prihvatljivo da potpredsjednik Vlade bude osumnjičenik USKOK-a. kad Vlada bude imala jasne pokazatelje u čemu je krimen, kakav je krimen i što je Milošević napravio, da će dati svoj stav.

“Treba utvrditi je li Milošević u svemu tome napravio kazneno djelo za koje ga se tereti. Kad budemo imali tu informaciju, onda ćemo moći reagirati”, rekao je Bačić.

Što se tiče ministra Josipa Aladrovića, šef HDZ-ova saborskog kluba rekao je da u Sabor nije došao zahtjev za skidanjem njegovog imuniteta.