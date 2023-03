Potpredsjednika Vlade i ministar Branko Bačić održao je konferenciju za medije u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Bačić je u uvodu kazao kako je zagrebački potres oštetio oko 25 tisuća objekata.

"Od tada pa do danas ovo Ministarstvo zajedno sa svim drugim tijelima provodi obnovu na području čitavog područja koje je zahvatio zagrebački potres", kazao je Bačić.

"Danas je već dva mjeseca da sam na čelu ovog Ministarstva, napravili smo niz aktivnosti koje su podrazumijevale i čija je svrha bila ubrzanje obnove, u tom smo smislu donijeli novi zakon, donijeli smo i program mjera kao temeljni akt kojim se provodi sami zakon i postavke kojima ćemo ubuduće temeljiti našu obnovu, ne samo na području i zagrebačkog i petrinjskog potresa", rekao je Bačić.

Zaprimili 4521 zahtjeva za rekonstrukcijsku obnovu

"Ono što javnost manje interesira, a nama je važno to je da je Ministarstvo i u ovom trenutku u procesu ustrojavanja rekonstrukcije. U proteklih 15-tak dana smo i u fizičkom i u pravnom smislu preuzeli dva tijela. I mi se selimo, i ova zgrada ide u obnovu, u ova dva mjeseca nam se vrše različite vrste rekonstrukcije kako zakonskih tako i formalnih", dodao je.

"Naš plan koji smo najavili kada sam preuzeo Ministarstvo a to je da ćemo do kraja lipnja potrošiti novac iz Fonda solidarnosti, da ćemo do kraja listopada, početka zime zbrinuti svih naših 6258 sugrađana koji su u kontejnerima i da ćemo pored toga pokrenuti cjelokupnu obnovu", govori Bačić.

Bačić je potom prikazao trenutno stanje obnove na području zagrebačkog potresa.

Kazao je kako su zaprimili 4521 zahtjev za rekonstrukcijsku obnovu, a više od 2 tisuće ih je riješeno i završeno, odnosno isplaćeno je 19,2 milijuna eura je isplaćeno.

"Da to nije baš tako jednostavna i jeftina rekonstrukcijska obnova najbolje govori podatak da je prosječna isplata po jednoj rekonstrukcijskoj obnovi devet tisuća eura", govori Bačić.

23 zgrade i kuće su završene

U ovom je trenutku 17 zgrada i kuća u izvođenju rekonstrukcijske obnove, a ministar je najavio da će ih do kraja mjeseca uvesti još 13. Dodao je kako je u pripremi za nabavu i izvođenje radova je 92 kuće, a 265 takvih kuća je u projektiranju.

Što se tiče konstrukcijske obnove Bačić je kazao da su imali 1951 zahtjev, 23 zgrade i kuće su završene, a Bačić je otkrio kako je prosječni iznos koji se plaća 400 tisuća eura. Pored toga isplaćeno je 161 tisuća eura upravitelju ili vlasniku zgrade. "U ovom su trenutku 32 zgrade i kuće u konstrukcijskoj obnovi i devet je višestambenih zgrada je u nabavi", govori Bačić.

"Kad je u pitanju zagrebački potres, u ovom trenutku vrijednost svih radova na području zagrebačkog potresa koji se financiraju ili iz fonda solidarnosti ili koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti ili iz državnog proračuna je dvije milijarde i 300 milijuna eura", kazao je ministar.

"Najlošiji dio obnove zagrebačkog potresa je činjenica da smo na zamjenskim kućama nismo položili ispit", dodao je.