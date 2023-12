Završen je sastanak koalicijskih partnera, a potpredsjednik Vlade Branko Bačić je rekao novinarima da se razgovaralo i o ostavci, tj. razrješenju predsjednika Uprave HEP-a Frane Barbarića.

Bačić je rekao još nije predstavljen novi šef Uprave HEP-a te da su konzultacije utijeku. "Ubrzo će se sastati NO, jasno da ćemo na razini Vlade o tome raspraviti i donijeti odluku", kaže Bačić.

Istaknuo je da su tri člana Uprave ostala, da nema problema u funkcioniranju HEP-a te da će se vrlo brzo pristupiti odabiru novog kandidata. "Na sjednici vladajuće većine nije se spominjalo nijedno ime", dodao je Bačić.

Puna podrška premijera

Rekao je da je premijer Andrej Plenković govorio o razlozima koji su doveli do razrješenja Barbarića i da vladajuća većina dopušta premijeru da donosi odluke o razrješenjima te su mu dali punu podršku za to razrješenje i za to da u narednim danima imenuje novog šefa HEP-a.

Bačić ne smatra neobičnim to što se nije razgovaralo o imenima. "Ono što je u nadležnosti Vlade i predsjednika Vlade usuglašavamo na sjednicama Vlade, tako funkcioniramo već sedam godina. Nećemo mi ići vani prije nego upoznamo naše partnere s budućim kandidatom za predsjednika Uprave HEP-a. Postoje pozicije i dužnosti s kojima upoznamo partnere prije imenovanja", naveo je.

O budućem statusu Barbarića u HEP-u se također još ne zna

Rekao je da će se o budućem statusu Frane Barbarić u HEP-u odlučiti na sjednici NO-a HEP-a, što je jedna od temeljnih zadaća NO-a. Traju konzultacije o novom članu Uprave, a u tom postupku će se raspravljati i o statusu dosadašnjeg šefa Uprave. Danas o njegovom statusu nije bilo riječi.

Govoreći o hrvatskim navijačima u grčkim zatvorima, Bačić je naveo da ne bi svojom izjavom htio dovesti do pogoršanja statusa hrvatskih zatvorenika i da bi htio da bez ikakvog utjecaja grčko pravosuđe donese što skoriju odluku.

