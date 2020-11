BAČIĆ POZDRAVIO VLADINO PRIHVAĆANJE OPORBENIH AMANDMANA: ‘Dajem punu podršku’

Predsjednik Kluba saborskih zastupnika HDZ-a Branko Bačić ustvrdio je u utorak kako nije presedan da Vlada prihvati oporbeni amandman jer je toga bilo i ranije, poručivši kako je dobro da ministarstva i njihove stručne službe prouče amandmane i prihvate one dobre

“Dajem punu podršku prihvaćanju svih dobrih amandmana”, poručio je Branko Bačić u izjavi novinarima u Hrvatskom saboru dodavši kako je veliki broj oporbenih amandmana odbijen jer su neprovedivi.

Nema opravdanog razloga za neprovedive amandmane

“Traže se veliki novci za projekte u idućoj godini, koji ni uz najbolju volju Vlade, ministara ili javnih poduzeća, primjerice Hrvatskih voda ili Hrvatskih cesta, nisu provedivi. Osim želje za promocijom drugi opravdani razlog za takav amandman ne postoji”, smatra Bačić.

“Ne vidim razloga, kao dugogodišnji predsjednik kluba u Hrvatskom saboru, da 16 sati sjedim u sabornici i slušam kako se vrijeđa mene i moje zastupnike ‘ad hominem’ zato što je Vlada odbila amandman koji sukladno tehničkim propisima nije moguće prihvatiti ili je neopravdan”, kazao je.

Upitan slaže li se s izjavom predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića da “nitko ne mora biti u Saboru”, Bačić je odgovorio kako ne vidi razloga zašto bi HDZ-ovi zastupnici bili izloženi uvredama zastupnika Mosta, a pri tome nemaju poslovničke mogućnosti odgovoriti ili, ako to učine, budu kažnjeni opomenama i riskiraju da ne mogu sudjelovati u popodnevnoj raspravi o izmjenama Ovršnog zakona.

“Kada krene rasprava o ozbiljnim temama koje zanimaju građane, kao što je Ovršni zakon, bit će HDZ u sabornici u punom sastavu, a prema Poslovniku postoje i druge dvorane u kojima se može sjediti. Jutros je bio igrokaz kojim su zastupnici Mosta svratiti pozornost na sebe, no mislim da građani razlikuju ozbiljne od neozbiljnih zastupnika”, ustvrdio je Bačić.

Na upit donose li se izmjene Ovršnog zakona po hitnom postupku zbog lokalnih izbora i da bi se izuzele božićnice od ovrhe, Bačić je podsjetio da je prošla Plenkovićeva Vlada provela redovitu proceduru oko Ovršnog zakona te je zbog podnesenih primjedbi upućen u treće čitanje, no zakon nije usvojen zbog parlamentarnih izbora. “Nakon isteka moratorija na ovrhe uvedenog zbog pandemije trebalo je reagirati izmjenama zakona, kako bi se pomoglo ovršenim građanima u dijelu koji se odnosi na postupak i troškove, povećanje najnižeg iznosa za pokretanje ovrhe, kao i zaštite od ovrhe dijela prigodnih nagrada koje poslodavac namjerava isplatiti zaposlenicima. No, to ne znači da Vlada i Ministarstvo pravosuđa odustaju od cjelovitog zakona”, istaknuo je Bačić.

Na proljeće novo čitanje prijedloga Ovršnog zakona

“Uvjeren sam da će Vlada na proljeće ići s novim čitanjem zakona, u kojem će prihvatiti sve primjedbe iznesene u prvom i drugom čitanju, kao i dijela stručne javnosti. Treba voditi računa o zaštiti građana,ali i sigurnosti potraživanja vjerovnika”, rekao je. Pozdravio je održavanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i usvajanje svih zaključaka po točkama dnevnog reda. “Dobro je da su prevladani prijepori o mjestu, vremenu i sudionicima, a takve teme ne bi trebale opterećivati buduće sjednice”, poručio je.

“Što se tiče cijepljenja protiv koronavirusa odluku bih prepustio struci i da liječnici preporuče Ministarstvu zdravstva kako pristupiti cijepljenju, odnosno tko treba imati prioritet i treba li obuhvatiti cjelokupnu populaciju”, rekao je Bačić.