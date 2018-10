BAČIĆ PORUČIO DA JE VLADAJUĆA VEĆINA STABILNA, KOSOR BEZ KOMPROMISA: ‘Ili ćemo imati poštenu većinu ili idemo na izbore!’

“Ja se izbora ne bojim. Ili ćemo imati poštenu većinu ili idemo na izbore!”, rekao je Darinko Kosor

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić u srijedu je nakon završetka saborske sjednice ustvrdio da je vladajuća većina stabilna, s obzirom da je oporba uzalud pokušala srušiti kvorum na glasanju o mirovinskoj reformi.

“Vladajuća većina cijeli je dan imala 76 ruku. Gospodin Milijan Brkić je bolestan i nije mogao biti na glasovanju, a svi drugi članovi vladajuće većine cijeli dan su bili u Saboru”, poručio je Bačić.

“Točno je da su još trojica zastupnika koji izvorno nisu dio vladajuće većine bili nazočni u sabornici kada je oporba napustila sabornicu – Zdravko Ronko, Mario Habek i Silvano Hrelja, i u tom trenutku smo imali 79 ruku”, pojasnio je.

Bez komentara

Prelaske pojedinih zastupnika iz jednog kluba u drugi Bačić nije želio komentirati rekavši samo da ti prelasci govore i o stranci koju pojedini zastupnik napušta i neslaganju s njom.

“Bilo jedan, dva, tri ili četiri zastupnika koji prelaze iz jednog kluba u drugi, što se tiče vladajuće većine to nema nikakvog utjecaja jer je većina stabilna”, uvjerava čelnik Kluba HDZ-a.

Kaže da razmišlja samo o 77 ruku koje vladajuća većina ima, a ako se neki zastupnik priključi na nekom projektu, što se događalo i prije nego što su počela pretrčavanja iz kluba u klub, tada vladajuća većina dobije još nekoliko ruku.

“Pretrčavanja ne bih komentirao, bitno je da su moji zastupnici u HDZ-u sigurni i stabilni”, kaže Bačić.

Unatoč odlasku zastupnika na dvotjednu stanku zadovoljan je učinjenim jer, tvrdi, malo koji Sabor ima takav ritam rada, što se vrlo jednostavno može provjeriti po broju zakona i akata koje donosi.

“Izvršavamo sve zakone i projekte koje Vlada upućuje u Hrvatski sabor i do kraja iduće sjednice donijet ćemo sve najvažnije akte – proračun, mirovinsku i zdravstvenu reformu”, najavio je Bačić.

‘Ne bojim se izbora’

Darinko Kosor, danas se ipak osvrnuo na prelazak Milanke Opačić u saborski Klub Milana Bandića.

“Želim joj sve najbolje u politici, ali me ne interesiraju ni ona ni Bandić. Interesira me samo Plenković koji je naš partner od prije izbora. Išli smo na izbore s HDZ-om i dogovarali da ćemo raditi poštenu Hrvatsku. To znači da nema preslagivanja Vlade temeljem političke korupcije. Može biti zastupnika u tom klubu i 20, broj je nebitan”, rekao je Kosor za N1.

On je Bandićeve zastupnike nazvao ‘zmajevima od papira’ te jasno poručio: “Ja se izbora ne bojim. Ili ćemo imati poštenu većinu ili idemo na izbore!”.