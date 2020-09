BAČIĆ POKLOPIO KRITIČARE: ‘Stožer nije paradržavno tijelo i to su potvrdili suci Ustavnog suda. I struka je stala i stoji iza ovakve odluke’

Branko Bačić: ‘Kritičari su tvrdili da je Stožer paradržavno tijelo. Stožer to nije i ovime su suci Ustavnog suda to potvrdili’

Nekon što se jučer Ustavni sud izjasnio o ustavnosti odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite, predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić rekao je za N1 da on od prvog dana inzistira da je rad Stožera utemeljen u članku 16. Ustava.

“Kritičari su tvrdili da je Stožer paradržavno tijelo. Stožer to nije i ovime su suci Ustavnog suda to potvrdili. Neki su ustavnopravni stručnjaci komentirali da je dinamika i vrijeme donošenja odluke zakasnilo, da je Ustavni sud trebao donijeti odluku ranije, ali da je netko išao u meritum, osim možda jednog slučaja, ja nisam vidio da su ustavni stručnjaci o tome polemizirali. Meni je važno da je i struka stala i stoji iza ovakve odluke Ustavnog suda”, rekao je Bačić.

Smatra da nije sporan način izbora članova Ustavnog suda jer “u svijetu u pravilu politika, parlament, bira članove Ustavnog suda”. Dodao je kako je načelno za otvorenost Ustavnog suda prema javnosti, odnosno da se dopusti prisustvo medija na pojedinim raspravama. “Ali, jeste li vidjeli neki sud u svijetu, ustavni ili vrhovni, da kada sami suci suda između sebe vijećaju, da to gledamo uživo?”, pitao je.

NEUSTAVNA MJERA STOŽERA MOGLA BI NAS JAKO SKUPO KOŠTATI; Neki trgovci razmišljaju o tužbi: ‘Trebamo rješenja sada, a ne kad budemo mrtvi’

STIŽU REAKCIJE NA ODLUKU USTAVNOG SUDA O STOŽERU: ‘Bila bi potrebna jako velika hrabrost sudaca da donesu drugačiju odluku’

Odluka o neustavnosti Zakonu o najmu stanova

“Jučer je Ustavni sud utvrdio da Zakon o najmu stanova u izmjenama koje smo proveli prije određenog vremena, nije u skladu s Ustavom, jer, prema kratkom obrazloženju Ustavnog suda, radi se o činjenici da je preveliki teret ovim zakonom prebačen na zaštićene najmoprimce”, rekao je Bačić te dodao da to tko će raditi izmjene zakona, “ovisi o Ministarstvu graditeljstva”.

Bačić se pozvao na Europski sud za ljudska prava u predmetu “Statileo”, kojom je definirana “obaveza rješavanja traume”. “Ta trauma traje od 1990. naovamo, a činjenica je da su ti stanovi oduzeti i dodijeljeni još u bivšoj državi. To traje već dugo, to treba riješiti”, rekao je Bačić za N1.

Smatra da je potrebno napraviti kvalitetnu, stvarnu evidenciju stanja s tim stanovima. Kaže da ne zna je li moguće da država isplati za eventualno obeštećenje zaštićenih najmoprimaca “jer bi ispalo da je stanarsko pravo prešlo u vlasništvo”. Ipak, tvrdi da on nema problema s time da država uđe u to i da se s najmoprimcima pronađe zajednički jezik. “Ustavni sud je, čini mi se, ovakvim rješenjem to i naložio”, dodao je.

“Treba naći način kako vratiti vlasništvo onim obiteljima kojima je to oduzeto, čime su ostale brojne traume brojnim obiteljima, a s druge strane da ne napravimo novu nepravdu zaštićenim najmoprimcima… Sad je na Vladi da s rješenjem iziđe pred Sabor”, dodao je.

USTAVNI SUD ODLUČIO: Mjere Stožera su zakonite i ne krše ustavna prava, osim zabrane rada nedjeljom koja nije u skladu s Ustavom