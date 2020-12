BAČIĆ OBJAVIO: Sabor će raditi u izvanustavnom roku do 18. prosinca

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić izjavio je u ponedjeljak da će Hrvatski sabor vrlo vjerojatno održati izvanredno zasjedanje koje će započeti izvan ustavnog roka, iza 15. prosinca te će se odluke Vlade raspravljati sve do 18. prosinca.

“Mi ćemo još imati i produžiti ovu sjednicu Sabora; vrlo vjerojatno ćemo imati izvanredno zasjedanje koje započinje izvan ustavnog roka, a to je iza 15. prosinca. Vlada će imati još dvije sjednice do 15. prosinca, prva u srijedu, druga u idući ponedjeljak, na kojima će se donositi i predlagati akti i zakonska rješenja koja ćemo onda raspraviti, uvjeren sam, do kraja idućeg tjedna, odnosno završno do 18. prosinca”, rekao je Bačić novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a u Središnjici stranke.

Kazao je da ih je večeras o rezultatima nedavnih unutarstranačkih izbora izvijestio glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.

U Hrvatskoj je od 555 jedinica lokalne samouprave samo na tri mjesta proveden drugi krug stranačkih izbora. To je uspješno završeno. Jučer smo također imali i provedbu izbora za članove županijskog odbora i gradskog odbora organizacije grada Zagreba, i birali smo izaslanike za Opći sabor. Opći sabor HDZ-a broji oko 2000 izaslanika; na koji način i kada će se održati uvelike će ovisiti o stanju epidemije u Hrvatskoj, rekao je Bačić.

Dodao je da je Predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a također raspravljalo o aktivnostima u Hrvatskom saboru, koji će sutra započeti Izviješćem o provedbi Strategije o položaju hrvatskog naroda u BiH, nakon čega slijedi rasprava o istražnom povjerenstvu o čemu je oporba još početkom listopada prijedlog uputila u redovitu proceduru.

Neće osnovati povjerenstvo

“Mi smo se kao stranka i kao vladajuća većina o tome očitovali. Mi takvo povjerenstvo nećemo osnovati jer prelazi okvire Zakona o istražnim povjerenstvima, i rad tog povjerenstva bi se sveo na jednu radnu skupinu koja bi trebala na određeni način mijenjati zakone koji se odnose na provođenje istražnih radnji, izvida, cijeli kazneni postupak u Hrvatskoj. Mislimo da povjerenstvo nije medij za takav rad”, naglasio je Bačić.

Dodaje kako im u Saboru predstoji rasprava o Zakonu o lokalnoj samoupravi i lokalnim izborima koji se održavaju u svibnju sljedeće godine, a ponovno će se raspravljati i o stožeru Civilne zaštite.

Postoji prijedlog Mosta da Vlada u roku 30 dana izvijesti Sabor o šestomjesečnom radu nacionalnog stožera Civilne zaštite. S obzirom da je Vlada prihvatila zaključak klubova zastupnika vladajuće većine, pa i HDZ-a, mi smo kao Sabor zadužili Vladu da u siječnju prvi puta izvijesti o učincima mjera u borbi protiv pandemije Covid-19. Još jednom u tijeku proljetne sjednice, i onda na jesen, objasnio je Bačić.

Dodao je da će Sabor u četvrtak raspravljati o Strateškom okviru za borbu protiv raka te navečer predstoji još jedna interpelacija oporbe koja se odnosi na učinkovitost i održivost zdravstvenog sustava u okvirima trenutne epidemije Covid-19.