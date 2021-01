BAČIĆ O POSLIJERATNOJ OBNOVI: ‘Podaci s terena će pokazati da je obnova napravljena sjajno’; ‘Nikoga nećemo štititi’

Branko Bačić, predsjednik saborskog kluba HDZ-a, rekao je da je podnesen prijedlog amandmana koji bi omogućio stopostotnu obnovu nakon potresa za županije za koje je proglašena katastrofa

Predsjednik saborskog kluba HDZ-a, Branko Bačić rekao je da su na prijedlog zastupnika Celjaka podnijeli prijedlog amandmana koji bi omogućio da se obnova u stopostotnom iznosu omogući žiteljima županija za koje je proglašena katastrofa – Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, prenosi HRT.

Amandman se odnosi isključivo na izmjene zakona o obnovi nakon potresa za županije za koje je proglašena katastrofa. Vladin prijedlog odnosio se na zgrade označene crvenom naljepnicom, s tim što se odnosio samo na potpomognuta područja. U dogovoru s predsjednikom Vlade, Bačić je rekao da su dogovorili da idu s navedenim amandmanom s obzirom da je grad Sisak u šestoj skupini indeksa razvijenosti i samim time nije potpomognut, a doživio je ogromna razaranja u potresu.

Također, Bačić je naglasio da su vodili računa da amandman bude s jedne strane pravičan, a s druge ustavnopravno održiv. Premda je SDP predložio da se proširi obuhvat područja na prostor potpomognutih županija, Bačić je istaknuo kako su zaključili da takav pristup ne bi bio pravičan te da nisu sigurni da bi prošao test ustavnosti.

Na izjavu novinara da je Peđa Grbin rekao da je to uspjeh oporbe te da su vladajući kopirali njihov prijedlog, Bačić uzvraća da se SDP želi kititi tuđim perjem. “To je očito njima u ovom trenutku potrebno s obzirom na to da je rejting SDP-a u Sisku, znate kakav. Na izborima 5. srpnja u Sisku je HDZ sam osvojio 43 posto, dok je SDP s jednom koalicijskom udrugom osvojio 28 posto, mislim da to govori o tome kakva je politička obojenost u Sisku. Sam Celjak osvojio je više preferencijalnih glasova nego gradonačelnica i Davorko Vidović zajedno”, ustvrdio je.

“Ako netko misli da je to njegova zasluga, to je njegovo pravo, mi smo izišli s onim što mislimo da je dobro. Oporba ima pravo predlagati i raspravljati, ali je odluka donesena neovisno o njihovom prijedlogu”, dodao je Bačić.

BRANKO BAČIĆ O MJERAMA VLADE PROTIV KORONAKRIZE: ‘Dosadašnje potpore gospodarstvenicima bile su izdašne’

‘Podaci s terena će pokazati da je obnova napravljena sjajno’

Bačić je osnivanje istražnog povjerenstva za poslijeratnu obnovu koje je zatražila oporba komentirao kao njihovo pravo te istaknuo kako je obnova nakon Domovinskog rata jedan od najuspješnijih strateških projekata Hrvatske kao samostalne i suverene države. “U ovome iščitavam još jedan pokušaj odstrane oporbe, uoči lokalnih izbora, da se nanese šteta HDZ-u. Na njihovu žalost, podaci s terena će pokazati da je ta obnova napravljena sjajno. Ako je bilo pojedinačnih slučajeva, koji će se ispitati od strane nadležnih tijela, mi u HDZ-u smo prvi pobornici da se ti počinitelji kaznenih djela kazne i procesuiraju. Nikoga štititi nećemo, ali nećemo dozvoliti da se zbog uskih partikularnih stranačkih interesa SDP-a i njihovih satelita u Saboru nanosi politička šteta HDZ-u za ono što je nakon Domovinskog rata napravljeno dobro”, rekao je Bačić.

Dodao je kako je izvršen pregled na 4 tisuće od ukupno 6 tisuća objekata obnovljenih nakon rata te da je crvenu naljepnicu dobilo tek 69 objekata, odnosno 1,8 posto. “Treba ispitati koliko je njih građeno u obnovi, koliko je rađeno temeljeno javnog poziva gdje su utvrđeni izvođači pa onda ići s odlukom o osnivanju istražnog povjerenstva ako oni misle da je taj broj od 1 posto takve naravi da propitkuje političku odgovornost tadašnjih aktera. Očito je da je za pojedine izvršitelje zastupila zastara. Njima nije cilj utvrditi ako je bio netko odgovoran, nego im je cilj kroz taj proces nanijeti štetu”, rekao je.

Izbacivanje Žinića iz HDZ-a

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a prokomentirao je činjenicu da je Žinić podnio ostavku u županijskoj organizaciji, ali da i dalje ostaje župan. “Sada je na gospodinu Žiniću da sam ocijeni kako i na koji način će obnašati dužnost župana, za 2 mjeseca su lokalni izbori, na kojima on neće biti kandidat. O statusu njega kao župana, to je njegova osobna stvar”, rekao je i dodao da je trenutno najbitnije nastaviti s obnovom Banije i Sisačko-moslavačke županije.

Istaknuo je kako se protiv njega se ne vode izvidi niti istrage, ali da sve što se događa opterećuje i njega i HDZ. “Ne želim biti sudac niti državni odvjetnik, nekome reći da ne može biti član HDZ-a, mislim da nije baš dobro. Svjestan sam da je u toj istoj županiji jedna prijašnja županica prestala biti članica SDP-a nakon što je već šest mjeseci provela u istražnom zatvoru. Mi provodimo i dižemo letvicu kada su pitanju naši dužnosnici na onu razini koju smo preuzeli upravljanje HDZ-om. Mislim da za članstvo u HDZ-u i prestanak članstva treba postojati argumenti i činjenice koji su iznad onih koji teret gospodina Žinića”, zaključio je Bačić.

BAČIĆ NAJAVIO DA ĆE HDZ ODLUČIVATI O ŽINIĆEVOJ SUDBINI: ‘Nije nam rekao za stan. Moramo čekati da nam se to sve učini dostupnim…’

IKIĆ BANIČEK ŽESTOKO PO ŽINIĆU: ‘Uskoro će biti bivši župan; Vrhuška će na brzinu tutnuti prljavo rublje u vrećicu i baciti pa idemo dalje’