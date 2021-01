BAČIĆ O OPORBENOM RUŠENJU KVORUMA U SABORU: ‘Cilj im je bio pokazati javnosti da vladajuća većina nije stabilna’

‘Saborska većina je stabilna, ali činjenica je da je naš zastupnik Miroslav Tuđman teško bolestan i ne može pristupiti glasovanju i oni (oporba) su pokušali to iskoristiti za političke poene’, kazao je Bačić

Prijepor vladajućih i oporbe u Saboru oko skidanja s dnevnog reda prijedloga Mosta da se raspravlja o ukidanju obvezne članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori rezultirala je odlaskom cjelokupne oporbe iz sabornice i rušenjem kvoruma. Zbog toga se danas nije ni glasalo o trima važnim prijedlozima: izmjenama Zakona o obnovi od potresa, proglašenju Isključivog gospodarskog pojasa te Nacionalnoj strategiji razvoja.

Zbog toga je predsjednik Vlade Andrej Plenković neuobičajeno ljutito reagirao optuživši oporbu kako je zlorabila činjenicu da se HDZ-ov zastupnik Miroslav Tuđman “u bolnici bori za život” pa je bez njegovog glasa HDZ ostao na brisanom prostoru bez ionako tanke većine.

PLENKOVIĆ SE OBRATIO JAVNOSTI: ‘Ovaj potez oporbe je bez presedana. Naivno sam vjerovao da neće, da nisu takvi’

‘Odlučili smo ići sa svojim prijedlogom, ali ga nismo pripremili’

O svemu tome u RTL-u Danas govorio je predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić ponovivši ono što je rekao i Plenković – da je oporba “zlorabila činjenicu” da teško bolesni Tuđman nije mogao biti u Saboru. Na opasku novinara da je prijedlog Mosta predsjednik Sabora Gordan Jandroković skinuo s dnevnog reda tvrdeći da vladajući pripremaju svoj protuprijedlog te pitanje otkad je takvo što uvjet da se o nečemu glasa ili ne, Bačić je ustvrdio da to nije presedan.

“Mogu se sjetiti da u zadnjih godinu dana nismo glasovali o zakonu o najmu stanova i o državljanstvu, gdje su trajale konzultacije unutar vladajuće koalicije o konačnom tekstu zakona. Ovdje se radi o situaciji da smo unutar vladajuće većine odlučili da idemo sa zaključkom uz ovaj zakon koji ćemo odbiti. Nismo do početka glasovanja pripremili zaključak kojim ćemo se izjasniti o daljnjoj sudbini Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori. To je cijela priča”, rekao je Bačić.

GRBIN: ‘Rekao bih da ih može biti sram, ali to su HDZ i Andrej Plenković. Oni srama nemaju’

Vladajući još nemaju jasan stav o HGK, imat će ga idući tjedan

Na potpitanje zašto onda nisu odbili oporbeni prijedlog pa idućeg tjedna išli sa svojim, Bačić je kazao da o tom prijedlogu “još traju konzultacije”.

“Da bismo pristupili glasovanju, unutar vladajuće koalicije moramo imati jasan stav o tome. Mi ćemo taj jasan stav utvrditi i poslati u Sabor početkom idućeg tjedna, nakon čega ćemo u četvrtak glasovati i o svim točkama i o ovom zakonu”, kazao je Bačić.

A na pitanje je li i vladajućima neugodno zbog ljudi na Baniji jer je i HDZ mogao pustiti Zakon o HGK da bi se izglasalo sve zajedno, Bačić je ustvrdio da je to “politička igra oporbe”.

“Nismo povukli zakon iz glasovanja, on nije ni bio predviđen. To se događa često. Ne pada nam na kraj pameti da o tom zakonu ne glasujemo u idućih desetak dana, ali to što nije izglasan nije opravdanje oporbe da ne izglasa zakon o obnovi potresom pogođenih područja i da nismo izglasali isključivi gospodarski pojas i strategiju razvoja Hrvatske do 2030. godine. To oni ne mogu prikazati. Njihov je isključivi cilj bio pokazati javnosti da vladajuća većina nije stabilna. Ona je stabilna, ali činjenica je da naš profesor i zastupnik Miroslav Tuđman teško bolestan i ne može pristupiti glasovanju i oni su pokušali to iskoristiti za političke poene”, zaključio je Bačić u RTL-u Danas.

PLENKOVIĆ LJUTIT: ‘Oporba je išla na to znajući da se Miroslav Tuđman bori za život. Nikad im to neću zaboraviti’