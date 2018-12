BAČIĆ O MARIĆEVOM ODLASKU: ‘Nema govora o sukobu interesa pa onda ni o ostavci’

‘Tu nema govora o sukobu interesa, pa nema potrebe tražiti ostavku niti će je ministar dati’, istaknuo je Bačić dodavši kako je sukob interesa pogodovanje vlastitom interesu, a da ga nitko nije uvjerio, najmanje Povjerenstvo, da je Marić obnašanjem javne dužnosti na bilo koji način pogodovao svom interesu.

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić u utorak je kazao da je Povjerenstvo za sukob interesa u predmetima Martine Dalić i Zdravka Marića „utvrdilo da tu nije bilo sukoba interesa“ te je zahtjeve oporbe da ministar Marić zbog toga napusti Vladu prokomentirao riječima „što se babi htilo, to se babi snilo“, uz poruku da ministar neće dati ostavku.

“I u prijašnjim vladama puno je puta bilo sličnih situacija, povreda načela obnašanja dužnosti, a nikome nije palo na pamet da bi podnio ostavku. A sada je traže. Nema nikakvog razloga za podnošenje ostavke”, rekao je Bačić.

Na kraju krajeva, dodao je, zakon u ovakvim odlukama ne predviđa sankcije, pa to dovoljno govori koliko je u takvim slučajevima povrijeđen zakon.

OPORBA TRAŽI OSTAVKU ZDRAVKA MARIĆA: ‘On za nas nije nikakav ministar nego običan lažov’

‘Kad bi to bio slučaj, prvi bih tražio ostavku’

Bačić je ocijenio da ova odluka predstavlja jedno široko tumačenje Zakona o sprečavanju sukoba interesa.

“Kad bi to bio slučaj, prvi bih tražio ministrovu ostavku. Ali, on se niti jednim svojim postupkom u procesu donošenja i provedbe zakona o izvanrednoj upravi nije ogriješio o zakon niti je pogodovao svom interesu. Nitko me ne može uvjeriti da je donio sebi korist, imovinsku ili neku drugu“, rekao je Bačić.

POVJERENSTVO ODLUČILO: Dalić i Marić povrijedili su načela obnašanja javne dužnosti, ali ništa od kazne

Povjerenstvo široko tumačilo zakon

Smatra da je Povjerenstvo dosta široko tumačilo zakon, ali ni na taj način nije bilo moguće izreći bilo kakvu sankciju, pa ministar ne može ni snositi političku odgovornost.

“U ovom slučaju nema nikakve političke odgovornosti zbog koje bi ministar Marić trebao podnijeti ostavku. Ponavljam, u Vladi Zorana Milanovića nije bilo ministra koji nije povrijedio načelo obnašanja dužnosti, ali niti jedan nije dao ostavku“, rekao je Bačić.

“Kada bi ta povreda načela obnašanja dužnosti bila u mjeri koja bi podrazumijevala klasičan sukob interesa u kojem bi taj dužnosnik sebi priskrbio bilo kakvu korist, ja bih onda bio sklon tražiti političku odgovornost. U ovom slučaju je nema“, smatra.

Učestale kritike Povjerenstvu

Na novinarsku primjedbu da HDZ opet nije zadovoljan radom Povjerenstva i da ga konstantno kritizira, Bačić je uzvratio da njegov rad svatko može komentirati, pa i on kao zastupnik ima pravo komentirati odluke tijela koje je proizašlo iz Sabora.

“Ako ćete zastupnicima zabraniti komentiranje odluka Povjerenstva, onda mi o tome niti nemojte postavljati pitanja. A kad ste mi ga već postavili, vrlo sam vam jasno dao svoj stav. I ubuduće ću, kad god to ocijenim potrebnim, komentirati rad Povjerenstva. Nitko, pa ni oni, nije sveta krava, pa da se o tome ne bi trebalo izjašnjavati“, poručio je Bačić.