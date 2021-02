BAČIĆ NAJAVIO POSTUPNO UKIDANJE ČLANARINE U HGK: ‘Ono što smo mi imali prije 10 dana u Saboru nije ni r od reforme’

Bačić tvrdi da će se članarina u HGK-u postupno ukidati malim poduzetnicima

Govoreći o tome što će biti s obveznom članarinom u Hrvatskoj gospodarskoj komori, potpredsjednik HDZ-a i predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Saboru, Branko Bačić, rekao je danas za N1 da bi se postupno išlo na ukidanje članarine za male poduzetnike.

“Držim da ozbiljna politička stranka, kada govori o reformi neke institucije i kad se zalaže za tu reformu, onda to treba i napisati. Ono što smo mi imali prije 10 dana u Saboru nije ni r od reforme. Takve prijedloge kakve je napisao Most i gospodin Troskot ja bih dnevno mogao deset napisati. Sve se svelo na jedan jedini zahvat, a to je ukidanje obvezne članarine.”

Bačić je potom izjavio da su oni u HDZ-u jasni u stajalištu kako treba prići reformi HGK-a. Kaže da je osobno s kolegama iz vladajuće većine napisao članak u kojem su zadužili Vladu da uputi prijedlog zakona Saboru u kojem će se zalagati za fiskalnu reorganizaciju i decentralizaciju HGK-a.

Istaknuo je da treba definirati status ovlasti Komore te da je to jedna od pet točaka koje su oni predstavili u svom prijedlogu. “Među tim njima je i najvažnije, a to je postupno ukidanje članarine za male poduzetnike. Definirao bi se prag prihoda za tvrtke koje ne bi trebale plaćati, kao i od kojeg će se praga članstvo naplaćivati”, rekao je Bačić.

