BAČIĆ NAJAVIO DA ĆE HDZ ODLUČIVATI O ŽINIĆEVOJ SUDBINI: ‘Nije nam rekao za stan. Moramo čekati da nam se to sve učini dostupnim…’

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić najavio je u srijedu da će Predsjedništvo HDZ-a vrlo brzo odlučiti o stranačkom statusu Ive Žinića i županijskog odbora Sisačko-moslavačke županije kojemu je on na čelu, no, nije htio potvrditi hoće li biti isključen iz stranke.

“Nisam znao za stan Ministarstva branitelja koji Ivo Žinić koristi u Zagrebu, provjerit ćemo i tu okolnost, u svakom slučaju, to je jedna od dodatnih otežavajućih okolnosti u slučaju župana Žinića. Vidio sam u medijima da je najavio da se neće kandidirati za idući mandat sisačko-moslavačkog župana, a HDZ će vrlo brzo donijeti odluku o statusu i župana i predsjednika i cjelokupnog županijskog odbora Sisačko-moslavačke županije”, najavio je Bačić u izjavi novinarima u Saboru.

Na pitanje znači li to da bi mogao biti suspendiran, Bačić je odgovorio da ne može prejudicirati odluku Predsjedništva, ali Predsjedništvo će se vrlo brzo sastati na temu imovine župana Žinića. “Nemam informacije je li u tom stanu živio Žinićev sin, ali o tome ćemo itekako voditi računa kada se budemo određivali o toj temi. Žinić nam na sjednici Predsjedništva u ponedjeljak nije rekao za stan u Zagrebu i nisam se s njim u međuvremenu čuo, ali će se Predsjedništvo stranke vrlo brzo sastati i ocijeniti sve okolnosti”, istaknuo je.

Morat će objasniti situaciju

Upitan slijedi li Žiniću isključenje iz HDZ-a s obzirom na to da je zatajio informacije vrhu HDZ-a, Bačić je kazao da je iz medija doznao o stanu u Zagrebu pa ćemo “morati čekati da nam se sve to učini dostupnim, transparentnim nakon čega ćemo donijeti o stranačkom statusu Žinića i županijskog odbora”. Bit će to, nastavlja, vrlo brzo, a prije nego što donesemo odluku, želimo u potpunosti raspolagati sa svim informacijama. Ne želimo da se od ovog slučaja uveća šteta politička šteta HDZ-u, poručio je.

Žinić će biti pozvan da Predsjedništvu objasni situaciju i odluku o tome donosi Nacionalno vijeće čiji je Žinić član, najavio je Bačić, dodavši da su jučer kontaktirali Žinića u vezi njegova statusa i svega o čemu se u javnosti govori. Što se tiče njegova statusa župana, definiran je Zakonom o lokalnim izborima, a što se tiče stranačkog statusa, tu je nadležnost HDZ-a i mi ćemo vrlo brzo donijeti odluku o njegovu i statusu županijskog odbora, kazao je Bačić.

Nacionalno vijeće će donijeti konačnu odluku i ne mogu prejudicirati kakva će ona biti, a o isključivanju iz stranke odlučuje Visoki časni sud kada je riječ o dužnosnicima i Predsjedništvo, i da hoće, ne može donijeti takvu odluku, odgovorio je Bačić na pitanje hoće li se razmatrati opcija isključivanja Žinića iz HDZ-a.

‘Nijedna afera ne čini dobro’

Na upit zašto Vlada nije prije više od godinu dana odgovorila na zastupničko pitanje o tom stanu HSS-ovcu Željku Lenartu, Bačić je rekao da će vidjeti zašto Vlada nije odgovorila i da je on prvu informaciju o tome dobio jutros.

“Koruptivne radnje se vezuju uz ime i prezime. Mi u HDZ-u smo propisali nultu stopu tolerancije na korupciju. Ako to nismo potvrdili kao stranka u posljednje vrijeme, gdje smo na svaki slučaj u kojem su postojale naznake da postoje nezakonite radnje naših dužnosnika, onda nije nitko. U HDZ-u se neće obnašati dužnost ako se uz nekoga vezuju afere i naznake o korupciji, mi u HDZ-u vrlo brzo reagiramo. Kada ispitamo sve okolnosti i činjenice, donijet ćemo odluku i na to nas neće trebati nitko podsjećati niti nam predbacivati. Ovaj HDZ neće dopustiti da bilo tko, neovisno o tome koju poziciju u HDZ-u obnaša, čini štetu stranci”, rekao je Bačić.

Naglasio je da nijedna afera ne čini dobro HDZ-u. No, napominje, ako stranka odgovarajuće reagira, tada šalje jasnu poruku i našim članovima, ali i biračima, svim građanima Hrvatske da nećemo tolerirati nezakonito ponašanje, koje je kriminalno i koruptivno.

U svakom slučaju koji se dogodi pošaljemo vrlo jasnu poruku onome tko se ogriješi o pravni sustav i zakone i tu smo do kraja jasni i transparentni. I mislim da su to najbolje poruke svima koji na bilo koji način pokušavaju napraviti nešto što nije u skladu sa zakonom da mi u HDZ-u to nećemo tolerirati, zaključio je Bačić.

