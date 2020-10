BAČIĆ KOMENTIRAO MILANOVIĆEVE ŽESTOKE ISTUPE: ‘On govori više kao neki komentator ili novinar, tako nešto je nepotrebno’

“Stav HDZ-a i ove Vlade je jasan, nema nedodirljivih, bez obzira kojoj stranci pripadaju. Korupcija, kriminal i kazneno djelo imaju ime i prezime i ne želim i neću kao član HDZ-s da se odgovornost prenosi na sve članove HDZ-a i dužnosnike HDZ-a”, ističe

Predsjednik kluba HDZ-a Branko Bačić komentirao je hrvatsko pravosuđe, Milanovićeve istupa, ali i novi Ovršni zakon. Što se tiče Milanovića, kaže kako nije popratio cijelu izjavu predsjednika, ali “drži da je inače nepotreban ovakav oblik govora kojega predsjednik RH često upotrebljava.”

“Predsjednik je kao neposredno izabrani dužnosnik od strane građana RH vrlo visoka dužnost definiran Ustavom RH. On kreira vanjsku politiku, pa je u tom smislu važno što on misli i o Inicijativi tri mora, usko surađuje s Vladom na kreiranju obrane i sigurnosnog sustava, on se prema Ustavu brine o usklađenom djelovanju svih sastavnica vlasti i tu je njegova odgovornost velika. Ona prelazi jedan ovakav način govora, obraćanja koje- rekao bih – više pripada nekakvom analitičaru, komentatoru i novinaru, nego dužnosniku koji bi trebao brinuti o tome kako funkcioniraju sve tri sastavnice vlasti”, ističe Bačić za N1.

Pojasnio je i HDZ-ovu poziciju oko korupcije:

“Stav HDZ-a i ove Vlade je jasan, nema nedodirljivih, bez obzira kojoj stranci pripadaju. Korupcija, kriminal i kazneno djelo imaju ime i prezime i ne želim i neću kao član HDZ-s da se odgovornost prenosi na sve članove HDZ-a i dužnosnike HDZ-a”, ističe.

‘Spora pravda je ponekad nepravda’

Slaže se da se neki postupci mogu i ubrzati:

“Sada kada imamo neko iskustvo, učinit ćemo sve da se ubrza postupak da pravda bude brža. Spora pravda ponekad je nepravda. Potrebno je napraviti neke izmjene Zakona o kaznenom postupku da bi hrvatskoj pravosuđe doista bilo brže i učinkovitije”, dodaje.

Što se Ovršnog zakona tiče, oanj novi će se ubrzo naći u Hrvatskom saboru:

“Od danas se počinje s ovrhama. Doduše, ne s cjelokupnim fondom, nego one s kojima koje su postale pravomoćne do 30. lipnja. Čitav postupak provedbe zakona i ovrha bit će razvučen, ako mogu tako reći, u tri mjeseca. Ubrzo bismo trebali u Sabor doći s novim Ovršnim zakonom. Želimo jasno s jedne strane ostaviti i voditi računa o socijalnom statusu pojedinih građana, s druge utvrditi sigurnost vjerovnika”, pojasnio je.

‘Nijedan parlament ne zasjeda u kontinuitetu’

Osvrnuo se i na dvotjednu stanku Hrvatskog sabora koju je kritizirala oporba:

“Niti jedan parlament u svijetu, ali ako se skoncentriramo samo na države članice EU-a, ne zasjeda u kontinuitetu. Nitko ne priječi radnim tijelima Hrvatskog sabora da zasjeda. Moj odbor će vrlo vjerojatno zasjedati tijekom stanke. Samo mađarski parlament zasjeda više od Hrvatskog sabora”, zaključio je Bačić.