BAČIĆ KOMENTIRAO 52 GLASA ZA OPOZIV ĆORIĆA: ‘S jedne strane, pokazalo se jedinstvo vladajuće većine, a s druge rasulo među oporbom’

Predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić izjavio je u petak kako činjenica da je saborska oporba prikupila samo 52 glasa za opoziv ministra Tomislava Ćorića govori o njenom “svojevrsnom rasulu”.

“S jedne strane, pokazalo se jedinstvo vladajuće većine, a s druge rasulo među oporbom, jer 25 od 75 zastupnika, koliko broji oporba, nije poduprlo vlastiti zahtjev za smjenom ministra Ćorića”, rekao je Bačić novinarima.

“Kad tako pompozno najavljujete opoziv, a na kraju ga jedna trećina vaših zastupnika ne podupre to dovoljno govori samo za sebe”, istaknuo je i dodao kako je “jedinstvena, snažna vladajuća većina”, odbacila oporbeni prijedlog.

Ponovio je kako je na političkoj pozornici vidljiva koalicija SDP-a, DP, Mosta, Suverenista, ZLB, Radničke fronte. To me ne čudi, ali me čudi da SDP olako prelazi preko kvalifikacija koje im je izrekla Karolina Vidović Krišto da su sudionici udruženog zločinačkog lopovskog pothvata, dodao je.

Izrazio je zadovoljstvo činjenicom da je Hrvatski sabor ovaj tjedan donio državni proračun za 2021., te izmijenio Ovršni zakon pri čemu je prihvatio amandman SDP-a kojim je Sabor dao ovlasti Vladi da u pandemiji može proglasiti moratorij do šest mjeseci na provedbu ovrha.

Pad BDP-a je očekivan

Bačić je pozdravio premijerovu najavu da će se kažnjavati građane koji se ne pridržavaju mjera zaštite od zaraze covidom.

Podržavam tu izjavu – s obzirom da postoje zakonom predviđene kazne za pravne osobe – (treba) omogućiti i kažnjavanje fizičkih osoba za nepridržavanje mjera, odgovorio je.

Nije iznenađen padom BDP-a u trećem tromjesečju od 10 posto. Taj je pad očekivan, rekao je Bačić, navodeći kako bi vjerojatno bio i veći da Nacionalni stožer Civilne zaštite proljetos nije utvrdio mjere koje su omogućile uspješnu turističku sezonu. Istaknuo je i da će iduće godine BDP rasti.

Novinarima je odgovorio i kako se zauzima da se nastavi s pružanjem potpore za očuvanje radnih mjesta, održavanje financijske likvidnosti i poslovnih aktivnosti poduzetnika, za što će država u ovoj godini izdvojiti više od 8, 1 milijardi kuna.

Ta će se mjera nastaviti, a nastavit će se i beskamatni covid krediti za određenu skupinu poduzetnika, kazao je Bačić, napominjući kako se razgovaralo i o daljnjoj potpori malim poduzetnicima koji će morati zatvoriti svoje radnje. No, tu nije donijet konačan stav, o tome će se, kaže, raspraviti idućih dana.

Upitan za smanjenje PDV-a, odgovorio je da izmjena u sustavu PDV-a i stope tog poreza ne treba biti vezana isključivo za pandemiju covida, nego mora biti šire razmatrana.

“Po meni, taj bi prijedlog trebalo odvojiti od mjera koje sam spomenuo i govoriti u okviru širih analiza hrvatskog gospodarstva. Ne možemo promatrati stopu izmjena PDV-a bez promatranja i drugih poreznih obveza”, rekao je Branko Bačić.