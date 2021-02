BAČIĆ JE ZADOVOLJAN ŠTO JE DONESEN ZAKON O OBNOVI: ‘Moglo je to biti prije osam dana, ali to ide na dušu oporbi’

Bačić smatra da je već osam dana mogao biti na snazi Zakon o obnovi od potresa te da se moglo konkretno pomoći stanovnicima pogođenim katastrofalnim potresom

Predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić izrazio je zadovoljstvo što je Hrvatski sabor danas izmijenio Zakon o obnovi od potresa, poručivši da je mogao biti donijet i prije osam dana, a to što nije, „ide na dušu oporbi“.

“I danas se moglo utvrditi koliko je nepotreban bio igrokaz oporbe prošli tjedan – već smo osam dana mogli imati na snazi taj zakon i konkretno pomoći stanovnicima pogođenim katastrofalnim potresom”, rekao je Bačić novinarima.

Smatra da je zakon jako dobar i da odmah može ići u provedbu. „Ako misle da je bio loš, nisu ga trebali podržati“, uzvratio je na oporbene opaske da zakon nije toliko dobar koliko su očekivali, te izrazio čuđenje da nije donijet jednoglasno, odnosno da ga DP nije podržao.

„Zadovoljan sam da je zakon danas donijet, moglo je to biti prije osam dana, ali to ide na dušu oporbi“, rekao je Bačić i naglasio kako se i danas vidjelo da je vladajuća većina stabilna, da to što prije osam dana nisu imali kvorum nije bilo zbog nesuglasica i trvenja unutar koalicije, „nego zbog razloga koji ne želi isticati“.

Kupovanje vremena prije izbora?

Odbacio je oporbene teze da zaključkom prema kojem Vlada do ljeta treba predložiti reformu Hrvatske gospodarske komore (HGK) HDZ kupuje vrijeme do lokalnih izbora koji će se održati u svibnju.

„Nije to nikakav predizborni pokušaj obmanjivanja javnosti, nego čvrsti stav vladajuće većine da se ide u reformu HGK“, naglasio je šef HDZ-ova Kluba te skrenuo pozornost na činjenicu da su Mostove izmjene Zakona o HKG, od mogućih 75 oporbenih glasova dobile 61.

Tresla se brda, rodila se oporba

„Tresla se brda, rodila se oporba“, konstatirao je Bačić, pa ponovio kritike na račun Mostova zakonskog prijedloga. Naglasio je da u Klubu HDZ-a i samom HDZ-u žele i ići će u reorganizaciju, reformu i rekonstrukciju HGK. „To nije floskula, niti predizborno obećanje, nego čvrsta volja vladajuće većine koje smo raspravili na tri sastanka“, kazao je.

Upitan planira li se isto i za Hrvatsku obrtničku komoru (HOK), istaknuo je da je svaka institucija priča za sebe i svakoj treba pristupiti s dužnom pažnjom, “a ne negdje s luft madraca na Jadranu ili sa skijališta, iz kafića prosipati floskule kako bi trebalo urediti pojedine institucije“.

„To treba dobro razmisliti, ja nemam rješenje iz rukava kao neki oporbeni zastupnici koji o svemu znaju sve, no kad treba napisati, onda to ne mogu“, rekao je Bačić.

Na dužnosnicima je veća odgovornost

Komentirajući slučaj splitskih sudaca koji su bili na zabavi sa Željkom Kerumom, napomenuo je da o tome zna samo iz pisanja medija, no da bi se svi trebali držati važećih epidemioloških mjera. „Na nama dužnosnicima još je veća odgovornost pred javnošću“, kazao je i potvrdio kako se podrazumijeva da se za “lockdowna” ne bi trebalo ići u restorane, klubove, kafiće.

“Moj je stav da ću pričekati istragu, odnosno hoće li se otvoriti, koliko ja poznajem Mažara, ne mislim da bi se usudio raditi nešto što nije u skladu sa zakonom”, odgovorio je upitan za stav o informaciju da je DORH potvrdio istragu protiv Tomislava Mažara, bivšeg čelnika Središnjeg državnog ureda za obnovu, a sada zastupnika.

Kratko je komentirao odustajanje Damira Vanđelića od kandidature za zagrebačkog gradonačelnika te najavio da će HDZ vrlo brzo izaći s ozbiljnim kandidatom. Poručio je i kako imenovanje Martine Dalić za predsjednicu Uprave Podravke nije u njegovoj, nego nadležnosti vlasnika.

“Ono što mogu reći je, da Dalić ima potrebne reference za to, želim da Podravka u godinu dana njenog mandata ispuni planove koje je Marin Pucar zacrtao”, kazao je Branko Bačić.

