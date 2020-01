PORJEČKALI SE BAČIĆ I ŠEF KOMUNIKACIJA ŠKORINOG STOŽERA: ‘Tretiraju svoje birače kao ovce koje ne znaju između dva kandidata izabrati jednoga’

Mijić je Bačiću odgovorio da je ono što je osobno posljednjih pola godine prošao Miroslav Škoro nije ništa u usporedbi s onim što su prošli njegovi volonteri na terenu

U HRT-ovoj emisiji “Otvoreno” na temu novog predsjednika RH, predstojećih parlamentarnih i unutarstranačnih izbora govorili su predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk, predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić, šef komunikacija u stožeru Miroslava Škore Mate Mijić, politički analitičar Ivica Relković te zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srbije Žarko Korać.

“Mislim da je Hrvatska izabrala dobrog predsjednika, patriotu i domoljuba, poštenog političara, predsjednika s karakterom, državnika sa stavom i očekujem da ono što je zastupao u kampanji, da to zastupa i kao predsjednik. Očekujem da bude otvoren za druga mišljenja, zato što je predsjednik svih građana, ali da vrijednosne stavove koje je zastupao zadrži i dalje”, komentirao je Bauk novog predsjednika Zorana Milanovića.

Bačić: Ovaj poraz smatramo porazom Grabar-Kitarović i HDZ-a

Bačić je uputio čestitku novoizabranom predsjedniku Milanoviću te naglasio da se nada da će biti bolji predsjednik nego što je bio premijer. Kazao je da očekuje da kohabitacija s Vladom Andreja Plenkovića bude primjerena te u interesu RH i to bez obzira na njihove međusobne razlike.

Dodao je kako je u izbornoj noći Plenković nazvao Milanovića i čestitao mu, što se nije dogodilo kada je Kolinda Grabar-Kitarović 2014. osvojila izbore, a premijer je bio Milanović. Kada je riječ o unutarstranačkim izborima u HDZ-u, Bačić kaže da još nije donio odluku o njihovom terminu. Međutim, istaknuo je kako će oni biti u statutarnom roku, a ako je gledati po statutu, oni bi se trebali održati u travnju ili svibnju.

“Jedan čovjek jedan glas za predsjednika stranke, za predsjednike županijskih, gradskih i općinskih organizacija, za zamjenika predsjednika i za potpredsjednike (…) Mi ovaj poraz smatramo porazom Kolinde Grabar-Kitarović, ali i porazom HDZ-a”, kazao je Bačić te dodao kako će utvrditi što je razlog porazu.

Prepirka Mijića i Bačića

Direktor komunikacija Škorinog stožera, Mate Mijić, kazao je kako je u drugom krugu pjevačevim biračima bila dana slobodna volja i da su mogli glasovati kako su htjeli. No, dodao je kako stižu čudne poruke iz vrha HDZ-a da je Škoro pokušao zbuniti birače HDZ-a. “Oni tretiraju svoje birače kao ovce koje ne znaju između dva kandidata izabrati jednoga”, komentirao je Mijić. Bačić mu je na to odgovorio i rekao kako je čestitao Škori nakon prvog kruga i da je pjevač najavio kako s ovim njegov politički život neće prestati.

“Prema svome programu, očito je da je on svoj politički prostor vidio na desnici i bilo mu je u interesu da HDZ ostvari što lošije rezultate na izborima kako bi kasnije mogao više ući u ovo biračko tijelo. Ja ga ne optužujem zato što je to njegovo legitimno pravo”, replicirao je Bačić i dodao kako je Škoro svojim stavom da će na listiću zaokružiti broj tri, poslao poruku biračima desnice koji su mislili glasovati za kandidata desnice.

Bačić je rekao “kako ni svi na ljevici nisu unisoni u podršci Milanoviću, ali kada je došlo do izbora oni su bili ujedinjeni i to je dovelo do rezultata”. Mijić mu je pak odgovorio da je ono što je osobno posljednjih pola godine prošao Miroslav Škoro nije ništa u usporedbi s onim što su prošli njegovi volonteri na terenu.

“Ljudi su ostajali bez posla, fizički im se prijetilo, onemogućavalo ih se u mirnom okupljanju, dozvole u sredinama u kojima vlada HDZ, nisu bile davane na vrijeme. Te ljude koji su trpjeli to 6 mjeseci je nemoguće partijskim dekretom uvjeriti da glasaju za stranku koja im je to činila. Niti Miroslav Škoro na to ima pravo, niti je on njihov vlasnik, a niti su oni članovi njegove stranke”, rekao je Mijić u Otvorenom.

Relković: Milanović bi mogao skinuti nepotrebnu pojavu bombastičnih ovlasti

Politički analitičar Relković kazao je kako je još prije dvije godine tvrdio kako će kandidatkinja HDZ-a izgubiti izbore te kako će Milanović ući u drugi krug i da će se pojaviti treći kandidat, koji, ako uđe u drugi krug, može odnijeti pobjedu.

“Predsjednički model bio je krojen kao odijelo za Stjepana Mesića. On je bio predsjednik Vlade, predsjednik Sabora i njemu je ovakva uloga bila odlična. Nakon toga imamo Josipovića i Grabar-Kitarović koji su imali političko iskustvo, ali ne takvog vrha i njima je trebalo natjecanje u ovoj ulozi i često su prenaglašeno koristili predsjedničke ovlasti. Milanović je bio premijer i on bi mogao skinuti nepotrebnu pojavu bombastičnih ovlasti i približiti ih građanima bolje nego itko drugi”, komentirao je Relković.

Korać: Pretpostavljam da će Zoran Milanović u okviru svojih ovlasti imati realističniji odnos prema Srbiji

Žarko Korać, zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srbije javio se iz Beograda i istaknuo kako je u Srbiji bila percepcija samog izbornog procesa i da su ljudi komentirali da se rezultati izbora u Hrvatskoj objavljuju puno brže i točnije nego u Srbiji.

“Većina ljudi u Srbiji smatra kako je proces bio demokratski. Gospođa Grabar-Kitarović se na vrlo dostojanstven način oprostila. Zaželjela je sreću Milanoviću i priznala svoje greške. Bio sam ugodno iznenađen kako je završila kampanja. Kod nas je na žalost bilo nakon izbora osporavanja rezultata. Hrvatska je imala korektnu kampanju”, komentirao je Korać i dodao kako možemo biti zadovoljni time da smo dosegnuli demokratski standard u kojem su izbori korektno prošli.

Srpski zastupnik je naglasio kako je važno da su i premijer Plenković i novi predsjednik Milanović jednako proeuropski orijentirano jer je to važno za cijelu regiju. Smatra da je Grabar-Kitarović lutala u politici prema Srbiji i da odnosi dviju zemalja nisu stabilni pa ističe da mu je žao zbog toga.

“Pretpostavljam da će Zoran Milanović u okviru svojih ovlasti imati realističniji odnos prema Srbiji. Grabar-Kitarović je imala dobre namjere, ali se to loše završilo”, kazao je Korać.

Bauk: Milanović će pokušati popraviti odnose sa Slovenijom

Kada je riječ o vanjskoj politici, Bauk kaže kako će Milanović pokušati popraviti odnose sa Slovenijom.

“Što se tiče odnosa s BiH, u jednoj od debata, rekao je da se radi o kompleksnom pitanju i da tamo treba razgovarati sa svima i vidjeti kakav se napredak može postići da BIH uđe u EU” kazao je Bauk.

Mijić je rekao kako Škoro planira izaći na parlamentarne izbore s vlastitom platformom i kako vjeruje da se na autentičnom konzervativno-demokršćanskom programu može dobiti povjerenje građana.

