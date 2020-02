BAČIĆ BI SE MOGAO KANDIDIRATI ZA POTPREDSJEDNIKA HDZ-A: ‘Imam Plenkovićevu potporu. On je najbolje rješenje za HDZ’

Branko Bačić kaže da je otvoren za moguću kandidaturu za potpredsjednika HDZ-a, a najbolje rješenje za HDZ vidi u Andreju Plenkoviću

Nakon završetka za javnost zatvorene sjednice Županijskog odbora HDZ-a u Dubrovniku, na kojoj je sudjelovao i Andrej Plenković, novinarima se obratio predsjednik županijskog HDZ-a Branko Bačić i rekao kako su na sjednici između ostalog raspravili predstojeće unutarstranačke izbore u smislu tehničke pripreme i provedbe, javlja Dubrovački dnevnik.

Na pitanje novinara planira li se kandidirati za potpredsjednika stranke, Bačić je odgovorio: “Ja sam u timu s Andrejem Plenkovićem već punih 10 godina i znamo se i vrlo usko surađujemo svih deset godina i tu sam s njime od prvoga dana. Konačnu odluku o tome ćemo donijeti u idućih par dana. Kao što vam je poznato, imam njegovu potporu i bez te potpore ne bih bio ni predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a, a jednako tako i on ima moju potporu od prvoga dana kad se kandidirao”, rekao je te dodao da je otvoren za kandidaturu.

“Ako ste me već pitali, za mene je najbolje rješenje za Hrvatsku demokratsku zajednicu najbolji kandidat koji je elektivan na parlamentarnim izborima. Jer, posve je logično da osoba koja vodi HDZ mora imati potencijal pobjede na parlamentarnim izborima, a ja sam to rekao. Kad sad gledam sve one koji se kandidiraju na ovim izborima, za mene uopće nema dvojbe da je to Andrej Plenković”, dodao je Bačić.

HOĆE LI PLENKOVIĆ NADMUDRITI SVOJE PROTUKANDIDATE U HDZ-U? Uoči izbora u stranci izveo je ‘šeksovski’ manevarski potez

POČELA PREVIRANJA U HDZ-U? Ministar brani Plenkovića: ‘On je izvukao stranku iz potpuno izgubljene situacije i dobio izbore’