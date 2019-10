AVA KARABATIĆ OBJAVILA PREDSJEDNIČKI PROGRAM: Želi seksualni odgoj, veća prava za branitelje i zabranu pobačaja

View this post on Instagram

Objavila sam svoj izborni program u opisu profila (link-blog stranica), a ovdje ću ukratko ukratko napisati glavno iz predsjedničkog programa. – RJEŠAVANJE PROBLEMA SLOBODNOG KRETANJA LJUDI (ŠENGENSKA GRANICA) – ZABRANA ABORTUSA NAKON 6. TJEDNA TRUDNOĆE (KADA SE ČUJU PRVI OTKUCAJI SRCA) – UVOĐENJE SEKSUALNOG ODGOJA U ŠKOLE – VEĆA PRAVA ZA BRANITELJE I NJIHOVE OBITELJI (NAKNADE I VEĆA PRAVA PRI ŠKOLOVANJU) – ZAŠTITA ŽIVOTINJA I STROŽE KAZNE ZA NASILJE NAD NJIMA – NOVA POLITIKA GOSPODARENJA OTPADOM – SUZBIJANJE KORUPCIJE, OBMANA I LAŽI – VEĆE PROVJERE RODBINSKIH I PRIJTELJSKIH VEZA – UČIKOVITO PRAVOSUĐE DOSTUPNO SVAKOME – SMANJENJE DRŽAVNIH NAMETA – PODUPIRANJE REFORME OBRAZOVNOG SUSTAVA – PROMICANJE DOMOLJUBLJA I ZAJEDNIŠTVA TE DOBAR ODNOS SA SUSJEDIMA