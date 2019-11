AVA KARABATIĆ MISLI OZBILJNO: ‘Imam nešto što drugi predsjednički kandidati nemaju, a mogu osvojiti ljude jer sam spontana i najljepša’

Naravno da je ljepota bitna. Imamo lijepu predsjednicu, ali ova koja sjedi tu je ljepša. Mislim da ću skupiti potpise i da ću skupiti više od 10.000 potpisa, da će to biti 13.000 potpisa, govori starleta

Avu Karabatić mnogi pamte iz raznih reality showova te iz afere kada je skupa s tadašnjim dečkom pokušala ucijeniti profesora Živka Nižića sa zadarskog Sveučilišta. Godine 2017. Karabatić je zbog toga osuđena na šest mjeseci kazne s rokom kušnje od dvije godine. No, danas je ova starleta jedan od predsjedničkih kandidata. U gostovanju na N1 televiziji Karabatić je otkrila svoj program, ali i to da njezina kandidatura nije PR potez. No, priznaje da se sve dogodilo slučajno.

“Zatekla sam se u jednoj situaciji koja je sada smiješna. Bila sam u Pescari u žiriju izbora za Miss Adriatic. I do mene je došla informacija da sam kandidirana za predsjednicu. Moja reakcija je bila – pustite me ljudi, čekajte dok se vratim. Malo po malo, kako se stvar zahuktavala, rekla sam ‘pa ajde udri gas, nek bude tako’. Uvijek sam direktna i iskrena i evo – postotak je porastao”, ispričala je Ava Karabatić za N1.

‘Mogu osvojiti ljude jer sam spontana, šarmantna i najljepša’

Prema najnovijim anketama, Ava Karabatić ima potporu birača od 0,5 posto. Taj postotak je ne može uvesti u drugi krug izbora, no tvrdi da se ne boji za rejting. Scenarij u kojem neće skupiti dovoljno potpisa za ulazak u službenu utrku za Pantovčak smatra nemogućim.

“Ja se apsolutno ne bojim jer imam ono nešto što drugi kandidati nemaju, a to je hrabrost, odvažnost, srčanost i direktnost. Mogu osvojiti ljude jer sam spontana, šarmantna i najljepša. Naravno da je ljepota bitna. Imamo lijepu predsjednicu, ali ova koja sjedi tu je ljepša. Mislim da ću skupiti potpise i da ću skupiti više od 10.000 potpisa, da će to biti 13.000 potpisa”, govori starleta.

Njezin slogan glasi: ‘Svi ćete biti zadovoljeni’

Slogan Ave Karabatić glasi “Svi ćete biti zadovoljeni”, a na novinarski upit kako gleda na slogane ostalih predsjedničkih kandidata, odgovara da “Kolinda ulazi u njezin teritorij showa i starlete”. “Naš narod će biti zadovoljen i zadovoljan”, obećaje Karabatić. Osvrnula se Karabatić i na Zorana Milanovića, Miroslava Škoru te Mislava Kolakušića.

“Ne znam tko je danas normalan, možda 0,01 posto. Ali što se tiče Zorana, već sam izrazila svoje mišljenje. On je jedan veliki šarmer, elokventna osoba, čovjek koji zna što priča i kako priča. Ali ovaj put nema šanse da bude na tronu. Što se tiče Škore, volim nekad poslušati njegovu pjesmu, ali mi je malo pao. Nešto ga koči”, komentirala je druge kandidate.

Iako velik skok u istraživanjima rejtinga ima Kolakušić, Karabatić misli da on pored nje nema šanse. Tvrdi da on misli da zna što radi i da narod čuje ono što on misli da je bitno, no da nema šanse pored nje. Kada je riječ o Ivanu Pernaru, u toj utrci Karabatić ga vidi kao konkurenta. Smatra da je Pernar specifičan, ali da je ona ipak bolja.

“Kolinda je žena koja ulazi u moje područje, a ja ću uskoro u njezino. S obzirom na to da se za mene kaže da sam starleta, da često mijenjam muškarce, da ulazim u svlačionice, mislim da ćemo je pamtiti po Mundijalu 2018. godine kada je bila u Rusiji kod naših nogometaša”, kazala je Karabatić za N1.

Karabatić je dodala da ju je predsjednica možda i kopirala ulaskom u svlačionicu hrvatske reprezentacije. Starleta zaključuje da “ako Kolinda može raditi reality show, a Ava je kao kraljica realityja u tome bolja i mlađa i može mnogo više”.

Legalizirala bi marihuanu i prostituciju, a zalaže se i za zabranu pobačaja

Neke točke predsjedničkog programa Ave Karabatić dotiču se legalizacije marihuane i prostitucije te pobačaja. Kako kaže, marihuanu bi legalizirala jer smatra da je to potrebno u ljekovite i turističke svrhe za što se, tvrdi, zalaže od 2012. godine. Iako je za legalizaciju, kaže da marihuanu nikada nije pušila. Kada je riječ o prostituciji, napravila bi je legalnom “da se vidi tko je tko”.

“Zaista mi je dosta lažnog morala. Povežimo odmah korupciju i pravosuđe. Kad bi se legalizirala prostitucija vidjelo bi se tko je tko. Drugo, država i porezi, bilo bi manje razvoda, a i liječile bi se frustracije na drugi način”, smatra Karabatić.

U svom programu Karabatić se zalaže i za zabranu pobačaja, no tek nakon šestog tjedna trudnoće, osim kada je riječ o silovanju i incestu. Kaže da je čitajući knjigu “U registraturi” i “Nanu” uvidjela da mnogi ljudi na svijetu ne mogu imati djecu pa je ona zato jako protiv pobačaja. Pobačaj bi dopustila ako je u pitanju incest i silovanje. “Neki će mi zamjeriti, ali po meni bi žena trebala roditi i ako je silovanje u pitanju, osim ako u pitanju nisu baš lego kockice. Dijete je blagoslov. Ja sam odlučila da je to do šestog tjedna”, govori starleta. Dotakla se Karabatić i gej brakova pa rekla da im daje podršku i da bi LGBT parovima dopustila posvajanje djece. Uz sve nabrojeno, Karabatić bi smanjila prihode crkvi zbog miješanja u politiku.

“Ja vjerujem samo u kozmos, samo u svemir, tako da smatram da crkva previše igra ulogu i trebala bi se odvojiti od politike. Nisam se htjela krizmati, rekla sam – znam da ću griješiti, da ću biti bludna kao Marija Magdalena. Vjeronauk treba ostati u školama, da se uvede i građanski i seksualni odgoj od petog razreda”, kazala je Karabatić za N1.

