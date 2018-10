AUTOR KNJIGE O HRVATSKOJ MAFIJI I KORUPCIJI: ‘Pola prisutnih na promociji Martine Dalić je zaslužilo optužnicu’

“Postoji grupa koja postavlja svoje ljude u Vladu i koja brine da oni ne budu politički šikanirani”, kaže politolog Petričić

Jučer je u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici održana promocija knjige bivše ministrice gospodarstva i potpredsjednice Vlade Martine Dalić “Agrokor: Slom ortačkog kapitalizma”. Na predstavljanju je govorio i guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, a promociju je svojim dolaskom uveličao i premijer Andrej Plenković.

Politička i biznis elita na promociji

Uz premijera, pojavio se i već broj uglednika, pa su tako promociji nazočili ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, potpredsjednici Vlade Damir Krstičević i Marija Pejčinović Burić, predsjednik saborskog Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić, izvanredni povjerenik u Agrokoru Fabris Peruško i njegova zamjenica Irena Weber, kao i bivši povjerenik Ante Ramljak.

Prisutni su bili i prokuristica Kraša te članica vjerovničkog vijeća Agrokora Marica Vidaković, odvjetnik koji je sudjelovao u izradi lex Agrokora Boris Šavorić, brojni poduzetnici, redstavnici sinikata i ljudi iz političkog života.

‘Deterdžent za pranje prljave političke karijere’

Politolog Darko Petričić, autor knjige “Hrvatska u mreži mafije, kriminala i korupcije”, u Novom danu N1 televizije rekao je kako je više od polovine prisutnih na promociji zaslužilo optužnicu. Knjigu je ocijenio “svojevrsnim deterdžentom za pranje prljave političke karijere Martine Dalić”.

“Nisam previše očekivao od te knjige, ali šokirala me količina uhljeba na promociji. To pokazuje da ona pripada krugu političke strukture koja Hrvatskoj ne želi ništa dobro. Preko 50 posto tih koji su bili tamo je zaslužilo optužnicu za politički ili gospodarski kriminal dok su obnašali državne dužnosti”, rekao je Petričić.

Politički skandal

Politolog smatra kako je Agrokor definitivno najveći pretvorbeni politički skandal koji je zahvatio Hrvatsku. Priznaje da je prestao pratiti situaciju kad je vidio da se nitko one bavi uzrocima niti pitanjem kako je došlo do enormnih gubitaka u najvećoj hrvatskoj kompaniji.

“Zbog čega je Todoriću bilo potrebno 300 ili 500 milijuna eura. ad sam vidio da politici i aktualnoj vlasti nije u interesu da otkrije prave uzroke sloma Agrokora, vidio sam i da istrage i sva ta povjerenstva neće odraditi posao kako treba. Mene zanimaju uzroci, gdje je nestao taj novac koji je falio Todoriću… “, rekao je Petričić.

Vjeruje kako je knjiga Martine Dalić, koja se besplatno dijeli uz Jutarnjilist, pokušaj njezine političke rehabilitacije i uljepšavanja negativne percepcije koja je stvorena nakon njezinog odlaska iz Vlade.

’90 posto ostavke su odradili mediji i javnost’

“Ono što je ona tvrdila na promociji je da ne postoji, niti je postojala, grupa Borg. Međutim, prema ljudima koje sam vidio tamo, ako ne postoji grupa Borg, onda je to neka grupa Borg na kvadrat jer očito je ta grupa odlučila spasiti nju i sačuvati njezin politički ugled. Postoji grupa koja postavlja svoje ljude u Vladu i koja brine da oni ne budu politički šikanirani… Jučer se postavilo pitanje zašto je otišla ako nije bilo nikakve afere i skandala. 90 posto njezine ostavke su odradili mediji i javnost koja nije mogla tolerirati njene ispade i samovolju koju je provodila u toj aferi”, smatra politolog.

Osvrnuo se i na njezinu tvrdnju da je razlog ostavke bila namještaljka zbog objave u aferi Hotmail.

‘Zašto nije rekla da su podaci ili mailovi krivotvoreni?’

“Ne razumijem što znači to da je bila namještaljka. Ako su to bili krivotvoreni podaci, zašto nije rekla da su krivotvoreni ili izmišljeni podaci ili mailovi? To nikad nije rekla, da su izmišljeni. Prema sadržaju su bili kompromitirajući i potencijalno optužujući za nju. Zašto nije tužila medij koji je to objavio pa nek’ na sudu dokaže da nije tako? Ničeg od toga nije bilo, ali ona kaže da je bila namještaljka. Namještaljka je bila u tome što su htjeli izvući hrpu novaca iz posrnulog giganta dok je šef bio u bijegu u Britaniji… Definitivno se ne slažem s Martinom Dalić niti imam razloga vjerovati joj to što kaže i piše u knjizi”, zaključio je Petričić.