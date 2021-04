AUTONOMNI AUTOMOBILI – OPASNOST ILI OSTVARENJE SNOVA? Cvetojević: ‘Većinom vozim na autopilotu, ali i dalje moram pratiti cestu’ 

Zaljubljenicima u tehnologiju i automobile su se pojavom autonomnih vozila ostvarili snovi. Među njima je i Saša Cvetojević, poduzetnik i vlasnik Teslina električnog automobila. “Većinu mojih vožnji na autocestama vozim na autopilotu. Nekad u gradu kada je gužva i onda mi on omogućava da krene, stane, zaokrene i da jednostavno mogu biti malo opušteniji, ali i dalje moram pratiti cestu i biti skoncentriran na cestu”, rekao je Cvetojević za RTL.

Nakon što se Teslin automobil koji je imao aktiviran autopilot zabio u jedno drvo u Teksasu, a prilikom nesreće su poginula dvojica muškaraca, krenula je rasprava o sigurnosti autonomnih vozila. Policija je ustvrdila da za vrijeme autopilota nitko nije bio za upravljačem. Jedan muškarac bio je na suvozačkom mjestu, a drugi na stražnjem sjedištu.

TESLA AUTOMOBIL ZABIO SE U DRVO I ZAPALIO: Pronašli su dvoje mrtvih, za volanom nitko nije sjedio

“Izuzetno je malo vjerojatno da je autopilot bio uključen. Postoji veliki niz sigurnosnih procedura da biste vi mogli s autopilotom voziti. Primjerice ruke moraju biti na volanu, vi morate biti na sjedalu, postoji senzor, morate biti vezani, autopilot prepoznaje oznake brzine i ne dozvoljava preko 10 kilometara od dozvoljene brzine”, pojasnio je Cvetojević.

Cijeli slučaj komentirao je i Elon Musk. “Tesla se s aktiviranim autopilotom približava 10 puta manjoj mogućnosti za nesreću od prosječnog automobila”, napisao jeb Musk na Twitteru. Također, iz Tesle su naglasili kako su u prvom kvartalu ove godine zabilježili tek jednu nesreću na oko 4 milijuna prijeđenih milja uz korištenje autopilota.

Tesla with Autopilot engaged now approaching 10 times lower chance of accident than average vehicle https://t.co/6lGy52wVhC

— Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2021