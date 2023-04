Vozači koji u Hrvatskoj cestarinu plaćaju uređajima za elektroničku naplatu (ENC) uskoro bi ih mogli koristiti i za plaćanje prolaska autocestama u BiH, najavila je u petak tvrtka Autoceste Federacije BiH.

U priopćenju dostavljenom lokalnim medijima predstavnici tvrtke potvrdili su kako su početkom tjedna s Hrvatskim autocestama (HAC) otvorili pregovore o uvezivanju sustava naplate. Vozači koji imaju ENC uređaj kupljen u jednoj od dvije države mogli bi ga koristiti i u susjednoj i tako pojednostaviti plaćanje te osigurati prometovanje bez suvišnog zaustavljanja.

"Već su predstavljene neka idejna rješenja, te se sredinom narednog mjeseca očekuju novi sastanci na kojima bi se trebao potpisati sporazum koji će definirati buduću zajedničku suradnju", stoji u priopćenju iz Autocesta FBiH.

Izrada tehničkih rješenja

Kako se dodaje, projekt uvezivanja naplate cestarine se planira realizirati uz potporu međunarodnih financijskih institucija, a sada je u tijeku izrada tehničkih rješenja.

O povezivanju sustava naplate cestarine elektroničkim putem za sada se pregovora samo za autoceste koje su na teritoriju Federacije BiH, no plan je da se u to uključe i one na teritoriju Republike Srpske, kojim upravlja druga tvrtka pod nazivom Autoputevi RS.

U samoj BiH trenutačno ne postoji integrirani sustav naplate cestarina jer se one obračunavaju zasebno u svakom od dva entiteta. Autoceste Federacije i Autoputevi RS od prije dva mjeseca pregovaraju u nastojanju da riješe taj problem tako što bi povezali elektroničke sustave koje sada dijeli entitetska granica.