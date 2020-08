AUSTRIJSKO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA OBJAVILO: Od 400 povratnika s ljetovanja u Hrvatskoj, u Beču petero pozitivnih

U Austriji od koronavirusa trenutačno aktivno boluje 2.397 osoba, skoro pa za 1.000 više nego prije samo tjedan dana

Baš kao i u Hrvatskoj, tako je i u Austriji u protekla 24 sata broj novozaraženih koronavirusom narastao. Tako je u Austriji zabilježeno 255 novih slučajeva oboljenja, a najviše zaraženih, njih 82, nalazi se u Beču. Prema pisanju Večernjeg lista, nakon Beča slijedi Gornja Austrija sa 74 zaražene osobe, Donja Austrija s 27, Tirol s 22 nova slučaja, Salzburg s 21, Štajerska sa 14, Koruška sa 6, Vorarlberg također sa 6 i Gradišće s 3 nova slučaja.

Proteklih dana može se pročitati puno tekstova o tome da je “Hrvatska rizična država”, no valja istaknuti podatak da je u Beču u prvih 400 “Walk in and Drive” testiranih povratnika s ljetovanja u Hrvatskoj njih samo petero pozitivno na koronavirus. Mediji ističu kako sve ovisi o razvoju epidemiološke situacije u Austriji i koliko će među novooboljelima biti osoba koje su se vratile iz Hrvatske, prenosi Večernji list.

AUSTRIJANCI NAVALILI NA TESTIRANJA U ŠIBENIKU: Pa tko tu održava fizički razmak? ‘Situacija pomalo izgleda kaotično’

Trenutna epidemiološka situacija u Austriji

Podaci austrijskog Ministarstva zdravstva za srijedu kažu da je uz 255 novozaraženih u državi zabilježeno i brojka od 88 ozdravljenih osoba. U Austriji od koronavirusa trenutačno aktivno boluje 2.397 osoba, skoro pa za 1.000 više nego prije samo tjedan dana.

Hospitalizirano je 120 ljudi te se 20 osoba nalazi na intenzivnoj njezi. Od samog početka pandemije krajem veljače pa do danas prijepodne, u Austriji je zabilježeno ukupno 24.084 oboljelih, 20.958 oporavljenih te 729 umrlih, prenosi Večernji list.

Do sada je na Covid-19 u Austriji testirano preko milijun i 40.000 ljudi.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

JOŠ JEDNA EUROPSKA DRŽAVA STAVILA HRVATSKU NA POPIS SIGURNIH ZEMALJA: Hoće li nam posezona ipak biti uspješna?