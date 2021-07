Dok neki austrijski mediji u subotu izvještavaju o više od 300 Austrijanaca zaraženih koronavirusom nakon povratka s festivala Austria goes Zrće, održanog od 17. do 24. srpnja na čuvenoj partijanerskoj plaži na Pagu, Kronen Zeitung sada piše da su pet mladih Bečanki bile žrtve nasilnog zaštitara na Zrću. Kako javlja Fenix magazin, Kronen Zeitung navodi da je jednu od Bečanki istukao zaštitar te da njoj i njezinim prijateljicama nitko nije htio priskočiti u pomoć.

Tvrde da im nitko nije priskočio u pomoć

U dramatičnom uvodu teksta Kronen Zeitung piše da se mladim Bečankama, koje su prvi puta bile na festivalu Austria Goes Zrće, partijanje pretvorilo u horor. One tvrde da su 20. srpnja u 15,45 sati htjele ući na plažu, ali da ih je spriječio jedan od zaštitara na glavnom ulazu jer su u torbama imale boce s vodom koje se navodno ne smiju unositi u prostor održavanja festivala. Navodno je došlo do svađe, a zaštitar je prema pisanju lista jednoj djevojci izlio vodu iz boce na glavu. Kada ga je, prema njihovim tvrdnjama, jedna od djevojaka napala, zaštitar ju je navodno počeo daviti. Nadalje tvrdi da ga je udarila predjelu pojasa nakon čega ju je on navodno udario u lice te je pala na tlo.

Jedna od njenih prijateljica, prema pisanju Kronen Zeitunga, počela je s leđa zaštitara vući za majicu i tako spriječila još gore scene. U nastavku teksta navodi se kako su Bečanke potom otrčale na obližnji infopult po pomoć. Kada su ispričale jednom od djelatnika što im se dogodilo, on se, prema njihovim riječima, nije ni pomaknuo već im je savjetovao da napišu pritužbu.

"Nitko nam nije pritekao u pomoć, ni sigurnosno osoblje niti organizator", tvrde djevojke. Napomenule su kako su bile obasute pogrdnim riječima ostalih zaštitara koji su ih optužili da su agresivne.

Nisu imale covid-potvrdu i bile su agresivne?

Bečanke također tvrde da im pomoć nje htio pružiti ni vlasnik plaže, izvjesni Darko, kojega su, kažu, zamolile da pozove policiju ili pregleda snimke nadzornih kamera kako bi se uvjerio da govore istinu, što je on navodno odbio. Kažu i da su dvaput zvale EU–pomoć za one koji se nađu u nevolji, ali da im se nitko nije javio.

Kronen Zeitung na kraju članka navodi i reakcije organizatora na optužbe o nasilju pri pokušaju ulaska Bečanki na plažu Zrće i svoju verziju istine koja glasi:

"Djevojke nisu imale covid-potvrdu da su cijepljenje, testirane ili da su preboljele zarazu koronavirusom i stoga im nije dozvoljen ulaz na plažu“. Organizator je također istaknuo kako je već pregledan i video materijal, opovrgnuvši sve optužbe o nasilju.

I maturalac u Poreču i festival na Zrću organizirali Austrijanci

Austrisjki mediji prethodnih su dana pisali najprije o drogiranju, silovanju i masovnoj zarazi koronavirusom na maturalcu na Poreštini, a potom i o tristotinjak zaraženih povratnika u Austriju s festivala na Zrću.

Feniks-magazin na koncu napominje kako mnogi u Austriji slušaju o nemilim događajima u Hrvatskoj, ali da ih relativno malo zna da su organizatori putovanja mladih Austrijanaca na maturalac na Poreštinu, kao i na festival „Austria goes Zrće“ iz austrijske agencije i tvrtke.