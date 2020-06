AUSTRIJANCI JEDVA DOČEKALI DOĆI NA JADRAN: ‘Nakon karantene u Splitu se osjećamo kao u raju, tu se poštuju mjere’

Michel kaže da su se on i supruga Gabi zbog ukidanja obavezne karantene odlučili na put u Hrvatsku

Hrvatska ponovno postaje odredište za turiste pa se na ulicama dalmatinskih gradova opet mogu čuti stranci. Novinari Dalmatinskog portala prošetali su splitskom Rivom i tamo sreli austrijski bračni par, Michela i Gabi, koji će u Gradu pod Marjanom provesti četiri dana. Smješteni su u apartmanu u staroj gradskoj jezgri.

“Nije nam ovo prvi posjet Splitu, bili smo ovdje prije točno pet godina. Grad i klima su nešto što nas je posebno očaralo, a najviše nam se svidjela stara gradska jezgra, katedrala sv. Dujma, Peristil i Riva. Kao što vjerujem znate, u Austriji je većinom kišno vrijeme. Tako da uživamo u suncu, visokim temperaturama i čistom moru koje je pravo osvježenje za ove sparne dane”, kazali su Dalmatinskom portalu turisti iz Austrije koji neće morati u karantenu kada se vrate u svoju zemlju.

‘Ne bojimo se korone jer vidimo da se u Hrvatskoj poštuju mjere’

Michel kaže da su se on i supruga zbog ukidanja obavezne karantene odlučili na put u Hrvatsku. Da je karantena ostala na snazi ovaj bračni par iz Austrije ne bi došao u Lijepu našu.

“Nakon karantene i dana provedenih u čudnim okolnostima, ovdje se osjećamo kao u raju. Osjećamo se odlično, ne bojimo se koronavirusa jer vidimo da poštujete sve propisane mjere. Jedino nam je čudno što ljudi ne nose maske, ali vjerujem da je to zbog dobre zdravstvene situacije u državi. Smatram da je ovo idealno vrijeme za odmor i putovanje jer još nema velikih gužvi. Osjećamo se odlično u apartmanu, čisto je i uredno, domaćini su ispoštovali sve propisane mjere zdravstvene organizacije. Uz to, dobili smo mali popust s obzirom na krizu koja je zahvatila turističke djelatnike. To je prednost ove situacije”, kaže kroz smijeh bračni par.

‘Povoljno je, Hrvati su sjajni domaćini’

Ovi turisti rekli su Dalmatinskom portalu da im je vrlo povoljno boraviti u Hrvatskoj te da su za Austrijance cijene ovdje prihvatljive.

“Nešto košta koliko i kod nas, a većina proizvoda i usluga je čak i jeftinija. Smatramo da imate divne restorane s vrlo ukusnom ponudom ribljih specijaliteta, a uz to ugostiteljski objekti su na divnim lokacijama. Smatramo Hrvate sjajnim domaćinima. Vjerujemo da ćemo se u Split još puno puta vratiti”, zaključuju gosti.