AUSTRIJANAC ŠOKIRAN PRIZOROM NA HRVATSKOM OTOKU: ‘Lešine se raspadaju i jedu ih ptice. Izbrojao sam 10 leševa, ali ima još lubanja’

“Bio sam na Unijama od 31. srpnja do 12. kolovoza, prilikom šetnje od luke do starog svjetionika ugledao sam tijela mrtvih ovaca uz cestu. Lešine su se raspadale i jele su ih ptice. Među tim mrtvim ovcama bilo je stado za koje mi se čini da nemaju potrepština odnosno da životinje umiru jer nema vode. To mi se čini jako okrutno, izbrojao sam 10 leševa, ali sam vidio još lubanja. Poslao sam prijavu za okrutnost nad životinjama, molim sve da pomognu da se ovo zaustavi”, napisao austrijski turist u svojoj prijavi, koju je između ostalog proslijedio i Novom listu.