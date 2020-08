AUSTRIJA, ŠPANJOLSKA, TURSKA… SVI JEDU NAŠU PRAŠINU: Hrvatska je na prvom mjestu po dolasku stranaca: ‘Procjena je bila točna’

Hrvatska zauzima prvo mjesto prema broju pristiglih stranaca u lipnju i tako je ostvarenim rezultatima iza sebe ostavila Austriju, Španjolsku, Cipar i Tursku

Dok se na Jadranu vodi “bitka za svakog gosta”, prave brojke ostvarene turizmom u ovoj “novo normalno” turističkoj sezoni, pokazat će se tek kada se budu usporedili rezultati Hrvatske s konkurentskih zemljama na Mediteranu. Do tada će, prema svemu sudeći, proći još dosta vremena jer konkurentske zemlje još uvijek nemaju statistiku dostupnu za srpanj, što znači da ju za polovicu kolovoza definitivno nemaju.

U toj statistici generirat će se najveći dio turističkog prometa, kako u Hrvatskoj tako i u ostatku Mediterana. Jutarnji list je pokušao od konkurentskih zemalja Mediterana, kao što su Španjolska, Grčka, Italija i Portugal, doći do najnovije statistike. Međutim, iz ureda nacionalnih turističkih zajednica Jutarnji list nije uspio dobiti odgovore. Hrvatska turistička zajednica je uz pomoć svojih predstavništava uspjela doći do statistike za četiri usporedive države, no te brojke ne govore puno o stvarnoj slici turizma u Europi.

Hrvatska na prvom mjestu po dolasku stranaca

Dostupna statistika odnosi se isključivo na dolaske stranih gostiju, u čemu Hrvatska prednjači, odnosno zauzima prvo mjesto prema broju pristiglih stranaca u usporedbi s Austrijom, Španjolskom, Ciprom i Turskom. Ne treba čuditi da se Lijepa naša našla na vrhu tih pet zemalja po broju stranih turista jer smo među prvima otvorili svoje granice za strance.

Zbog toga smo u lipnju ostvarili 25,3 posto prošlogodišnjeg rezultata za isti mjesec jer nam je u zemlju ukupno ušlo 722.000 stranaca i to najviše iz Slovenije, Njemačke i Austrije. Kako piše Jutarnji list, većina stranih gostiju birala je noćenje u privatnom smještaju ili u hotelima, a veći dio njih je birao odlazak u Istru ili Kvarner. Riječ je o autogostima pa su im spomenute destinacije u Hrvatskoj ujedno i najbliže.

Solidan rezultat od četvrtine prošlogodišnjeg prometa u lipnju je ostvarila i Austrija. HTZ-ovi podaci pribavljeni od austrijskog statističkog ureda kažu da su Austrijanci u lipnju, kada su po srijedi dolasci stranih turista, ostvarili 23,5 posto lanjskog rezultata. Udio noćenja narastao im je na preko 26 posto. No, taj rezultat je ipak slabiji u usporedbi s Hrvatskom jer mi smo u lipnju bilježili 28 posto noćenja stranih turista u odnosu na prošlu godinu.

Lipanjski rezultat

Što se tiče austrijskog rezultata, on je osobito dobar kada se uzme u obzir da su naši “susjedi” svoju državnu granicu za strance otvorili nakon Hrvatske, negdje 15. lipnja. Tada su i najavili otvaranje prema istočnim susjedima. Turska je u lipnju, kada su u pitanju dolasci stranaca, uspjela napraviti tek četiri posto prošlogodišnjeg prometa, ali to ni ne čudi jer je zemlja bila dugo zatvorena za turističke posjete.

Ukidanje ograničenja na granicama u Turskoj uslijedio je tek poslije 11. lipnja, a tada su se polako počele i uspostavljati avionske linije prema toj državi. Španjolska je imala loš lipanjski rezultat te je ostvarila tek 2,32 posto stranih dolazaka. No, to je bilo očekivano jer je po srijedi zemlja koja je jedna od najpogođenijih pandemijom koronavirusa u Europi. Tamo se dugo čekalo na smirivanje situacije pa samim time i na otvaranje granica. Granice su se otvorile tek 21. lipnja pa će španjolski rezultati za srpanj i kolovoz vjerojatno biti dostupni tek u rujnu.

Cipar najlošiji

Dostupni podaci pokazuju da je Cipar ostvario najlošije rezultate u lipnju jer je tamo došlo tek 9.000 stranih turista.

“HTZ je još krajem svibnja započeo s intenzivnom provedbom marketinških i što je još važnije informativnih kampanja, i to ponajprije na teritorijalno bližim tržištima – Njemačke, Slovenije, Austrije, Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske i drugih – zbog procjene kako je riječ o tržištima koja uslijed dobre prometne povezanosti mogu najbolje reagirati na naše poruke.

Rezultati pokazuju da je ta procjena bila itekako točna te je Hrvatska po ostvarenom turističkom prometu u ovim glavnim mjesecima zasigurno među vodećim destinacijama Mediterana, a to potvrđuje i podatak o 70 posto realiziranog prometa u kolovozu u odnosu na isto razdoblje 2019. Hrvatska je zahvaljujući eVisitoru jedina europska destinacija s ažurnim podacima turističkog prometa”, rekao je za Jutarnji list Kristjan Staničić, direktor glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice.

