AUSTRIJA PRODUŽILA SVOJ LOCKDOWN: Ostaju zatvoreni barem do 7. veljače, a nakon toga bi se trebali krenuti polako otvarati

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu pratite iz minute u minutu

U Hrvatskoj je jučer zabilježeno 763 novih slučajeva, preminulo je još 38 ljudi

U svijetu je zabilježeno 93.545.150 slučajeva

Do jučer se oporavilo 66.845.955, a umrlo 2.002.642 pacijenata

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Austrijska vlada produljila zatvaranje zemlje do 7. veljače

8:04 – Austrijska vlada donijela je u subotu kasno navečer odluku da se zatvaranje zemlje produlji do 7. veljače u sklopu mjera protiv širenja koronavirusa.

Zatvaranje, koje je trebalo trajati do 24. siječnja, bit će produženo do 7. veljače, što je, kako javlja agencija APA, rezultat večerašnjih razgovora Vlade u Beču i pokrajina. Od 8. veljače uslijedit će postepeno “otvaranje”, dok će ugostitelji, hoteli i organizatori različitih priredbi morati pričekati do kraja veljače na takve mjere.

Od 8. veljače, ako to bude dopustila epidemiološka situacija, otvorit će se ponovo i sve trgovine, uslužne djelatnosti i muzeji, ali pod pooštrenim uvjetima , kao što su obaveza nošenja maski FFP2 razine zaštite i držanje distance koja će biti povećana s metar na dva metra. I nastava u školama će početi od 8. veljače, a učenici će do tada ostati na učenju na daljinu.