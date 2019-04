AUSTRIJA POSLALA JASNU PORUKU HRVATSKOJ: ‘Ukoliko bude ustaškog znakovlja u Bleiburgu, prekidamo sve’

Koruški župan Peter Kaiser (SPÖ) i dalje ne gleda blagonaklono na okupljanje na Lojbaškom polju pokraj Bleiburga te poziva Ministarstvo unutarnjih poslova da ‘obavi svoj posao’

Iako se iz zajedničkog istupa predsjednika parlamenata Hrvatske i Austrije, Gordana Jandrokovića i Wolfganga Sobotke, moglo zaključiti da Austrija nema ništa protiv komemoracije na Bleiburškom polju sve dok se ona odvija u skladu s austrijskim zakonima, najnovije reakcije iz koruške vlade pokazuju da komemoracija još može doći u pitanje, piše u četvrtak Večernji list.

Mjere protiv desničarskog ekstremizma

Koruški župan Peter Kaiser (SPÖ) i dalje ne gleda blagonaklono na okupljanje na Lojbaškom polju pokraj Bleiburga te poziva Ministarstvo unutarnjih poslova da “obavi svoj posao”, navodi dnevnik.

“Kako bi se osigurala komemoracija za mrtve bez ikakvih političkih poruka i bez iznošenja fašističkih ideja, Ministarstvo unutarnjih poslova mora slijediti primjer Katoličke crkve i kao nadležno tijelo poduzeti odgovarajuće mjere protiv desničarskog ekstremizma koje nitko u Koruškoj i Austriji ne želi” kazao je Kaiser u izjavi novinarima, prenosi Večernji list.

Dodaju da slično govori i gradonačelnik Bleiburga Stefan Visotschnig, ističući da nema ništa protiv komemoracije, no da se “taj događaj sve više pretvara u skup desničarskih ekstremista”, što narušava i šteti slici zajednice.

Politički manevar

Upućeni u Hrvatskoj tumače, pak, da bi eventualnu zabranu komemoracije bilo teško pravno pokriti, s obzirom na to da je riječ isključivo o vjerskim obredima na koje se ne primjenjuje zakon o javnom okupljanju i za koje nije nužno dobiti dozvolu vlasti. Teško, ali ne i nemoguće, kažu sugovornici Večernjeg lista, upozoravajući da obojica predsjednika parlamenata u svojim porukama ističu da sudionici komemoracije moraju poštovati austrijske propise.

“A to znači da će se, budu li se svi pridržavali reda i propisa, komemoracija biti održana kako je i planirano. No, ako se u Bleiburgu pojavi itko u ustaškoj uniformi ili s ustaškim znakovljem čije je isticanje od ove godine u Austriji i formalno zabranjeno, tamošnje bi vlasti to moglo potaknuti na politički manevar koji se, zatreba li, može i pravno pokriti”, piše Večernji list.