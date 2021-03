KOPRIVNIČKA ŽUPANIJA IPAK NASTAVLJA CIJEPLJENJE ASTRAZENECOM: Stručnjak: ‘Moguće da je samo jedna serija neispravna’

U Hrvatskoj je danas zabilježen 691 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2; 12 osoba je preminulo

Danas je zabilježen 691 novi slučaj zaraze, broj aktivnih slučajeva je 4475

Preminulo je 12 osoba, od početka pandemije ukupno 5697

U Koprivničko-križevačkoj županiji prvo prekinuto cijepljenje AstraZenecom pa ipak nastavljeno

Na bolničkom je liječenju 858 pacijenata, od kojih je na respiratoru njih 78, a oporavilo se 546 ljudi

U svijetu je od početka pandemije zabilježeno 120.217.175 slučajeva, preminulo je 2.660.456 osoba, a oporavilo se njih 68.185.847

Mađarski ministar: ‘Covid putovnice ne smiju biti diskriminatorske, treba uvažiti sva cjepiva’

15:26 – Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto potvrdio je u utorak da se Mađarska protivi stajalištu EU-a da budu prihvatljiva samo cjepiva koje odobri Europska agencija za lijekove (EMA), ocijenivši da covid putovnice trebaju uvažavati sva cjepiva pa i odobrena na nacionalnoj razini.

“Mislimo da covid putovnice ne smiju biti diskriminatorne”, rekao je Szijjarto nakon što je u Beogradu razgovarao sa srbijanskim kolegom Nikolom Selakovićem. Szijjarto je naglasio kako u EU postoje dva načina odobravaja cjepiva za uporabu – jedan je dozvola EMA-e, a drugi je da, u situaciji opasnosti poput pandemije, cjepiva odobri nacionalni regulator, te da se u tom kontekstu ljude ne može diskriminirati covid putovnicama.

Szijjarto i Selaković suglasili su se kako nema zapreka da Mađarska i Srbija razgovaraju o bilateralnom sporazumu koji bi omogućio putovanje građanima dviju država na njihovim teritorijima. Ocijenivši da je Srbija “među najboljima u svinijelo što niti jedna od njih nije dopustila da se pitanje procjepljivanja svog stanovništva ispolitizira, niti da netko drugi odlučuje o tome umjesto domaćih stručnjaka.

“Spasili smo onoliko života, koliko smo nabavili cjepiva ‘s istoka’, niti bismo bez njih mogli provesti cijepljenje u tolikom broju”, ocijenio je Szijjarto, čija zemlja je nabavila kinesko i rusko cjepivo, te je najavio da će do svibnja u Mađarskoj biti cijepljeno 3,5 milijuna ljudi.

On je rekao da Budimpešta prati razvoj situacije u pogledu dilema o cjepivu AstraZeneca te da će mjere, ako budu poduzete, ovisiti o stajalištu mađarskih stručnjaka. Ni Selaković, kao ni Szijjarto, ne vidi prepreku za bilateralne razgovore o covid putovnicama s Mađarskom, ali je istaknuo kako Beograd od Bruxellesa očekuje da se “drži temeljnih europskih vrijednosti, među kojima je i sloboda kretanja”.

Selaković je za odnose Srbije i Mađarske rekao da su na “povijesno najvišoj razini”, istaknuvši suradnju u borbi protiv koronavirusa, eurointegracijama, te u gospodarstvu, navodeći da je trgovinska razmjena s Mađarskom dosegnula vrijednost od 1,94 milijarde eura u 2020. godini.

Dvojica ministara potpisali su danas protokole koji prate već potpisani Memorandum o tzv. kolokaciji, koji predviđaju da mađarski diplomati mogu koristiti prostorije veleposlanstva Srbije u glavnom gradu Zambije Lusaki, dok će za srbijanske diplomate i srpsku zajednicu biti otvorena vrata mađarskih veleposlanstva u La Valleti na Malti i čileanskoj prijestolnici Santiagu.

Pandemija smanjila broj oglasa za poslove, bolje naznake u ožujku

15:02 – Za prodaju i turizam u godinu dana pandemije oglasima su tražilo oko 50 posto manje radnika nego u 2019., a nakon nešto slabijeg početka ove godine u prva dva tjedna ožujka u tim i u drugim sektorima vide se naznake oporavka s rastom potražnje za radnicima za 12 posto u odnosu na 2020., podaci su portala MojPosao.

Podsjećajući na prve dane ožujka 2020., kada nitko još nije mogao ni slutiti da će borba protiv do tada nepoznatog virusa zatvoriti sve i postati problem za cijeli svijet, s portala MojPosao u utorak dodaju da je panedemija snažno utjecala na većinu grana u gospodarstvu, posebice turizam i ugostiteljstvo, što potvrđuju i njihovi podaci.

Iznose pritom kronologiju potražnje na tom portalu, pri čemu je primjetno da je u siječnju 2020. zabilježen minimalni pad ukupnog broja oglasa za radna mjesta u odnosu na isti mjesec 2019., da bi taj pad u veljači ‘porastao’ na 10 posto, a ožujku na 44 posto, dok je u travnju bilo najkritičnije, sa 71 posto manje oglasa nego u istom mjesecu 2019. godine.

Situacije se zatim nešto popravila u svibnju i lipnju kada su popustile epidemiološke mjere pa je počeo rasti i broj oglasa i natječaja za poslove, što se nastavilo i tijekom ljetne turističke sezone, no s dolaskom jeseni i ponovnim pooštravanjem epidemioloških mjera te djelomičnim zatvaranjem gospodarstva opet pada potražnja za radnom snagom. Padajući trend nastavljen je početkom 2021., ali je u veljači došlo i do prvih naznaka oporavka tržišta rada, da bi u prvih desetak dana ožujka prvi put u godinu dana broj objavljenih natječaja za posao premašio brojke iz prethodne godine.

Luetić: ‘Mislim da smo u trećem valu pandemije’

15:00 – Šef Hrvatske liječničke komore, Krešimir Luetić, gostujući na N1 par puta je skrenuo pažnju na krivulju novozaraženih u Hrvatskoj koja je u rastu. Naveo je i nekoliko vrsta posljedica.

“Gledajući krivulje u Hrvatskoj, u susjednim zemljama, možemo reći da smo na pragu, na uzlaznom kraku, sigurno se radi o trećem valu koronapandemije. Svatko od nas može utjecati na to koliko će biti strma ta krivulja. Sve to demantira one koji omalovažavaju opasnosti od epidemije, sve smo to već vidjeli jesenas. Najprije su u susjednim državama počeli visoki brojevi, pa broj hospitaliziranih i najteže oboljelih i umrlih. Onda smo to sve skupa vidjeli u jako intenzivnom obliku u Hrvatskoj jesenas. Upravo zato što smo to vidjeli, prošli, osjetili u zdravstvenom sustavu, trebamo apelirati.

Koliko god se netko čudio prije dva, tri mjeseca da je, evo, u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori sve otvoreno, a nema epidemije, sadašnji podaci iz država upravo te osobe demantiraju. Virus je tu, pandemija je aktivna, djelujmo aktivno svaki od nas”, rekao je Krešimir Luetić za N1.

Veli da je Hrvatska liječnička komora govorila da se mjere trebaju donijeti prije pa su se donijele mjesec dana kasnije. Referirao se na traženje strožih mjera u studenom 2020.

Direktorica EMA-e: ‘Nema naznaka da cjepivo AstraZenece uzrokuje zgrušavanje krvi’

14:26 – Direktorica Europske agencije za lijekove (EMA), Emer Cooke, izvijestila je o stavu EMA-e o cjepivu AstraZenece i slučajevima zgrušavanja krvi.

Stručno povjerenstvo EMA-e istražuje svaki pojedinačni potencijalno štetni događaj. Sastat će se u četvrtak kako bi zaključili svoje nalaze i savjetovali EMA-u treba li poduzeti daljnje mjere. EMA će se odmah oglasiti, dodala je Cooke.

“Prvo moramo imati činjenice, ne možemo doći do zaključka dok ne izvršimo temeljitu znanstvenu analizu. Trenutno nema naznaka da je cijepljenje uzrokovalo ova stanja. Nisu se pojavili u kliničkim ispitivanjima i nisu navedeni kao poznati ili očekivani popratni događaji s ovim cjepivom. U kliničkim ispitivanjima i cijepljeni i oni koji su dobivali placebo pokazali su vrlo mali broj razvoja krvnih ugrušaka. Čini se da broj trombembolijskih slučajeva u cijepljenih ljudi nije veći od onog viđenog u općoj populaciji”, rekla je.

Cooke kaže da EMA dobiva više informacija o njemačkim slučajevima, uključujući tri smrtna slučaja, te da su njezini stručnjaci procjenjivali detalje. Upitana o sličnim izvješćima jajeta Pfizer i Moderna u vezi sa zgrušavanjem krvi, Cooke kaže da EMA razmatra neželjene događaje povezane sa svim cjepivima, ali da je trenutni fokus bio na cjepivu AstraZeneca.

“Čini se da slični brojevi dolaze iz cijelog svijeta”, kaže ona. Cooke priznaje da se za neke određene serije sumnja da stoje iza neželjenih zdravstvenih događaja i da su ti slučajevi također dio stručne istrage EMA-e.

Plenković: ‘Hrvatska nastavlja cijepiti AstromZenecom’

14:20 – Premijer Andrej Plenković izjavio je u utorak u Daruvaru da Hrvatska nastavlja s cijepljenjem AstromZenecom unatoč tome što je dvadesetak zemlja to privremeno obustavilo zbog pojava krvnih ugrušaka u nekih pacijenata. Sve više europskih zemalja obustavlja cijepljenje AstraZenecom, ali Hrvatska će pričekati mišljenje Europske agencije za lijekove.

“Stav struke u ovom konkretnom pitanju je takav da su koristi cijepljenja veće, nego bilo koji rizici koji su njima u ovom trenutku poznati”, istaknuo je premijer. “Nitko od njih nama nije ukazao na rizike koji bi doveli do zaključka da se sa cijepljenjem stane.

Plenković je danas videovezom sudjelovao na sastanku premijera Sebastina Kurza (Austrija), Janeza Janše (Slovenija), Bojka Borisova (Bugarska), Andreja Babiša (Češka) i Artursa Karinša (Latvija). Šest zemalja EU-a zatražit će korektivni mehanizam za distribuciju cjepiva, rekao je Plenković nakon toga.

“Dogovorili smo se da zajednički apeliramo na stvaranje jednog korektivnog mehanizma u vezi s distribucijom cjepiva”, rekao je Plenković. Dodao je da da time žele “kompenzirati zastoj koje su pojedine zemlje doživjele zbog sporije distribucije cjepiva AstraZenece”.

Europska agencija za lijekove (EMA), europska regulatorna agencija za lijekove, sastat će se u četvrtak kako bi razgovarala o prikupljenim informacijama te odlučila je li cjepivo pridonijelo tromboemboliji kod cijepljenih osoba.

Kanadski proizvođač lijekova kreće s ispitivanjem svog eksperimentalnog cjepiva

14:04 – Kanadski proizvođač lijekova Medicago rekao je da je započela započeta studija svog eksperimentalnog Covid cjepiva u kombinaciji s pojačivačem GlaxoSmithKline.

Studija planira na kraju upisati 30 000 sudionika i u početku se usredotočiti na zdrave odrasle osobe, a zatim na odrasle osobe starije od 65 godina i one s popratnim bolestima.

Medicago, koji je u fazi izrade najnaprednijeg kanadskog projekta cjepiva Covid, očekuje da će izvijestiti o rezultatima srednjovjekovnog ispitivanja cjepiva u travnju. Cjepivo Medicago koristi tehnologiju poznatu kao čestice slične virusu, koja oponaša strukturu koronavirusa, ali ne sadrži genetski materijal iz njega.

Moderna u srednjoj i kasnoj fazi ispitivanja cjepiva na djeci

13:50 – Moderna je započela s doziranjem pacijenata u srednjoj i kasnoj fazi ispitivanja svog Covid cjepiva kod djece u dobi od šest mjeseci do manje od 12 godina, priopćila je tvrtka. Studija će procijeniti sigurnost i učinkovitost dvije doze mRNA-1273 s razmakom od 28 dana, a namjerava upisati oko 6750 djece u SAD i Kanadu, izvještava Reuters.

Cjepivo je već odobreno za hitnu upotrebu kod Amerikanaca koji imaju 18 godina i više. U zasebnoj studiji koja je započela u prosincu, Moderna također testira cjepivo na adolescentima između 12 i 18 godina.

Najnovije istraživanje provodi se u suradnji s američkim Nacionalnim institutom za alergije i zarazne bolesti i Uprava za napredna istraživanja i razvoj u biomedicini.

Incidencija u Sarajevu veća od 1.000, u BiH preko 1.600 zaraženih

13:26 – Dnevni broj zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini nastavlja rasti pa je u utorak potvrđeno više od 1600 novih zaraza i 53 umrle osobe kod kojih je ranije dijagnosticiran covid-19, a s ovim se brojkama BiH vratila na stanje kakvo je bilo u prosincu 2020., kada je bjesnio drugi val epidemije.

Nakon testiranja nešto više od 5300 uzoraka zaraza je potvrđena kod 1173 osobe iz Federacije BiH, 362 iz Republike Srpske te kod 71 iz distrikta Brčko. Svaka od tih administrativnih jedinica unutar BiH vodi svoju evidenciju o epidemiološkoj slici, no ti podaci uglavnom ne odražavaju realno stanje na terenu, jer njihovo objedinjavanje dugo traje.

Tako je Zavod za javno zdravstvo sarajevske županije izvijestio kako je samo u tom dijelu zemlje od ponedjeljka evidentirano više od 550 novozaraženih, što bi predstavljalo gotovo polovicu svih slučajeva u Federaciji BiH koja se sastoji od deset županija.

No stanje na području Sarajeva jest najteže jer je, uz više od 4700 aktivnih slučajeva koliko ih je sada evidentirano, tamo u dvije bolnice predviđene za smještaj oboljelih od covida-a trenutačno na liječenju čak 688 pacijenata s težom kliničkom slikom.

Prema dostupnim analizama trenutačna incidencija, broj novozaraženih na 100 tisuća stanovnika u jednom tjednu, u Sarajevu je dramatičnih 1034. Preciznih podataka o incidenciji na razini entiteta i države nema.

Vlasti i u drugim županijama unutar Federacije BiH upozoravaju kako se stanje ubrzano pogoršava. Takva upozorenja, osim iz Hercegovačko-neretvanske, dolaze i iz Tuzlanske te iz županije Središnja Bosna, gdje su zbog toga odlučili uvesti dodatna ograničenja kretanja u noćnim satima pa je sada tako kretanje zabranje od 22 navečer do pet sati ujutro.

“Ovu smo zapovijed donijeli jer je teško stanje i zbog toga što se bolnice sve više pune”, kazao je u utorak županijski premijer Tahir Lendo. U većini BiH prekinuta je nastava u školama i ona se ponovo odvija u online formatu, no za sada nema dodatnih ograničenja rada ugostiteljskih objekata i trgovina koje mogu raditi tijekom cijelog dana.

Cijepljenja u BiH gotovo da i nema jer Federacija BiH još nije uspjela kupiti niti jednu dozu cjepiva, dok u Republici Srpskoj trenutačno čekaju nove isporuke naručenog ruskog Sputnjika V.

Stožer KKŽ: ‘Sutra ipak cijepimo AstraZenecom’

13:21 – Ratimir Ljubić, načelnik Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije, objavio da će u srijedu ipak biti cijepljenja cjepivom AstraZenece na punktu u Svetom Petru Orehovcu, izvještava N1.

Ljubić je medijima poručio da su od cijepljenja bili prvo odustali jer je velik broj građana općina Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec i Kalnik, odustali od cijepljenja. Načelnik Stožera veli da je pogrešno protumačeno da je Stožer KKŽ-a protiv cijepljenja cjepivom AstraZenece.

Danas ranije taj lokalni Stožer je donio odluku o privremenoj odgodi punkta za cijepljenje koji je bio planiran 17.ožujka, u srijedu.

Varaždinska županija: 24 nova

13:03 – U Varaždinskoj županiji evidentirano je 24 novih slučajeva. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Varaždin je 49 osoba s težom kliničkom slikom. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 355 uzoraka.

Splitsko-dalmatinska županija: 98 pozitivnih

13:00 – Od 698 analiziranih uzoraka, u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ukupno je 96 pozitivnih. Ukupno se 1747 osoba nalazi u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju se nalazi 74 građana od kojih je 15 na respiratoru.

Preminula je jedna osoba.

Županija sa sjedištem u Mostaru najavljuje strože mjere

12:49 – Vlasti Hercegovačko-neretvanske županije sa sjedištem u Mostaru najavile su uvođenje novih, strožih mjera ukoliko nastavi rasti broj novozaraženih koronavirusom, a premijer HNŽ rekao je kako je prvo zatvaranje prošloj godini polučio odlične rezultate u sprječavanju širenja epidemije.

“Novo stanje traži nove mjere. Ako se pogorša situacija bit ćemo primorani na uvođenje restriktivnijih mjera”, rekao je premijer HNŽ-a Nevenko Herceg. Najavio je kako će Krizni stožer Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) uskoro izaći s novim odlukama.

U posljednja 24 sata od virusa SARS-CoV-2 je bilo 184 novozaraženih u ovoj županiji, dok su dvije osobe preminule u Covid bolnici. Po Hercegovim riječima, vlasti su nedugo nakon što je prošle godine nastupila epidemija uvele zatvaranje koji se pokazao iznimno uspješnim. “Bili smo jako izloženi kritici za vrijeme prvog lockdowna, jer smo išli s rigoroznim mjerama. Ali mogu otvoreno reći da smo taj lockdown kvalitetno odradili i doveli do toga da smo za 42 dana bili bez ijednog novozaraženog u našoj županiji”, dodao je premijer HNŽ-a.

On je upozorio da je poseban problem nepridržavanje mjera posebice ukazavši na liberalan način života koji je uzeo maha u posljednje vrijeme, čak uz dolazak gostiju iz Hrvatske na provode tijekom vikenda.

Mali broj ljudi u Hercegovini nosi zaštitne maske i pridržava se epidemioloških mjera, dok su mediji u više navrata objavljivali snimke zabava na kojima se okuplja više stotina mladih u gradu na Neretvi. Policija ni inspekcije ne kažnjavaju prekršitelje, a jedino se poštuje policijski sat koji je na snazi od 23 sata navečer do šest sati ujutro.

Trobonjača: ‘Moguće da je samo jedna serija cjepiva neispravna’

12:29 – Imunolog Zlatko Trobonjača s riječkog Medicinskog fakulteta komentirao je cjepivo AstraZenece za HTV.

“Moguće je da je jedna serija cjepiva odgovorna za ove posljedice, pa će se ona izbaciti iz upotrebe, a da je cjepivo generalno dobro i nije štetno”, veli Trobonjača.

“Moramo znati da u društvu postoji dinamika pojave određenih patoloških stanja. Ta se dinamika mora pratiti cijelo vrijeme i uspoređivati s pojavnosti kod cijepljenih. Ukoliko se shvati da je u skupini onih koji su cijepljeni pojavnost određenih patoloških stanja veća nego u necijepljenoj populaciji, tada se cijepljenje mora staviti na čekanje. Sada čekamo objavu Europske agencije za lijekove, ako objavi da je cijepljenje AstraZenecom zaista povezano s tromboembolijskim pojavama, onda će se sigurno cijepljenje obustaviti”, pojasnio je imunolog.

Trobonjača kaže kako se može dogoditi da samo jedna serija cjepiva potpuno ispravna ili potpuno funkcionalna te da je ona odgovorna za ove posljedice. Navodi da će se ona izbaciti iz uporabe, a da je cjepivo generalno dobro i nije štetno. “U Hrvatskoj imate desetak tromboembolijskih događaja, ali može se dogoditi da čovjek bude cijepljen i da nakon toga bude zaprimljen u bolnicu zbog tromboembolije, ali da to nije povezano s cijepljenjem”, kaže imunolog.

Kod ovakvih velikih kampanja cijepljenja, kaže Trobonjača, to se može dogoditi.

Europska agencija za lijekove održat će konferenciju zbog AstraZenece

12:24 – Europska agencija za lijekove (EMA) održat će konferenciju za novinare u utorak u 13:00 sati, rekao je glasnogovornik izvršne vlasti EU-a.

EMA provodi istragu o sigurnosti pucnjave Covid-19 AstraZenece nakon što su Njemačka, Francuska, Italija i druge zemlje EU suspendirale upotrebu cjepiva zbog izoliranih slučajeva krvarenja, krvnih ugrušaka i niskog broja trombocita.

Zbog novih sojeva najavljen porast zaraza u Mađarskoj

12:20 – Očekuje se da će se Covid-19 slučajevi u Mađarskoj dodatno povećati u sljedećim tjednima zbog širenja lakše prenosivih inačica koronavirusa, rekla je u utorak liječnica Cecilia Muller.

Još 143 bolesnika, od kojih je većina starijih osoba s osnovnim stanjem, umrla su tijekom protekla 24 sata, a registrirano je 4.926 novih infekcija koronavirusom, izvijestio je u utorak koronavirus.gov.hu. Ukupno 1.347.073 ljudi u Mađarskoj primilo je svoj prvi ubod, a 399.505 je potpuno cijepljeno, navodi se na web mjestu.

Mađarska je zatvorila većinu trgovina i usluga na dva tjedna, a jaslice i osnovne škole sljedećih mjesec dana nastojeći suzbiti treći val zaraze koronavirusom, izvještava Daily News Hungary.

Karlovačka županija: 72 nova slučaja

12:17 – Na području Karlovačke županije ukupno je 72 novih slučajeva. Testirano je 234 građana, dok je brzim antigenskim testiranjem potvrđeno prisustvo virusa kod 41 osobe. U karlovačkoj bolnici se na liječenju nalazo 39 pacijenata.

Preminula je jedna osoba.

Krapinsko-zagorska županija: 32 novozaraženih

12:15 – Tijekom jučerašnjeg dana u Krapinsko-zagorskoj županiji evidentirane su 32 osobe zaražene virusom. Trenutni broj aktivnih slučajeva iznosi 169, a u samoizolaciji se nalazi 857 osoba.

U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana nalaze se 22 pacijenta te je jedna osoba na respiratoru.

Tko je sve prestao cijepiti AstraZenecom?

12:13 – Dvadesetak zemalja, većinom europskih, privremeno je obustavilo cijepljenje cjepivom AstraZenece zbog bojazni da je u nekih pacijenata izazvao pojavu krvnih ugrušaka.

Švedska i Latvija posljednje su nizu zemalja koje su zaustavile cijepljenje. Prije su to učinile Njemačka, Francuska, Španjolska, Danska, Norveška, Nizozemska, Cipar, Rumunjska, Bugarska, Portugal, Slovenija, Irska i Island. Austrija je suspendirala seriju cjepiva koja je izazvala pojavu ugrušaka. Istom serijom ne cijepe niti u Litvi i Estoniji.

Izvan Europe cijepljenje su prekinule Indonezija i Venezuela. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) sastaje se u utorak kako bi razmotrila dostupne sigurnosne podatke o cjepivu, iako je proteklih dana više puta izrazila povjerenje u njegovu sigurnost. Šef WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da do sada nije bilo dokaza o povezanosti cjepiva i ugrušaka.

Do danas je više od 17 milijuna ljudi primilo cjepivo Astrazenece u Ujedinjenom Kraljevstvu i Europskoj uniji, a od prošlog tjedna zabilježeno je manje od 40 slučajeva krvnih ugrušaka, izjavila je tvrtka. Europska agencija za lijekove (EMA), europska regulatorna agencija za lijekove, sastat će se u četvrtak kako bi razgovarala o prikupljenim informacijama te odlučila je li cjepivo pridonijelo tromboemboliji kod cijepljenih osoba.

Dok istraga traje, EMA ostaje pri stajalištu da su koristi AstraZenecina cjepiva u sprečavanju covida-19 veće od rizika mogućih nuspojava.

AstraZeneca, koja je cjepivo razvila sa Sveučilištem u Oxfordu, rekla je da u analizi sigurnosnih podataka nisu otkriveni dokazi o povećanom riziku od nastanka krvnih ugrušaka. Analizom je obuhvaćeno više od 17 milijuna ljudi cijepljenih u Velikoj Britaniji i EU.

No čini se da njihova uvjeravanja nisu otklonila sumnje.

Grad Zagreb: 83 nova slučaja

12:03 – Prema podacima Hrvatskog zavoda a javno zdravstvo (HZJZ) u Zagrebu su u protekla 24 sata 83 novozaražene osobe koronavirusom , priopćio je u utorak Nastavni zavod za javno zdravstvo (NZJZ) Dr. Andrija Štampar.

U protekla 24 sata u Službi za kliničku mikrobiologiju NZJZ Dr. Andrija Štampar obavljeno je 808 testiranja na SARS-CoV-2 i 64 su nalaza bila pozitivna. Djelatnici Službe za epidemiologiju Zavoda uspješno su kontaktirali 58 novooboljelih osoba, a mjera samoizolacije izrečena je za 647 osoba. U protekla 24 sata ozdravile su 74 osobe.

U priopćenju se navodi da je u domovima za starije i nemoćne osobe na području grada Zagreba i drugim ustanovama socijalne skrbi u protekla 24 sata dijagnosticirana jedna novooboljela djelatnica.

Tijekom proteklog dana zbog pozitivnog nalaza testa na SARS-CoV-2 kod pet učenika i dva nastavnika osnovnih te dva učenika srednjih škola izrečena je mjera samoizolacije za 126 učenika osnovnih i 21 učenika srednjih škola, a u Karanteni Grada Zagreba nalazi se i jedan student.

Trenutno je u Zagrebu ukupno 644 aktivnih slučajeva Covida-19.

Broj smrtnih slučajeva od Covida u Europi prešao 900.000

11:45 – Broj smrtnih slučajeva od Covida-19 širom Europe u utorak je prešao 900 000, prema AFP-ovoj službenoj brojci koju su dostavile zdravstvene vlasti. Od utorka ujutro, 52 zemlje i teritoriji regije, koja uključuje Rusiju i Tursku, službeno su registrirale 900.185 smrtnih slučajeva od koronavirusa od izbijanja epidemije u Kini u prosincu 2019., od ukupno 40.083.433 potvrđenih slučajeva.

To Europu čini najsmrtonosnijom regijom, ispred Latinske Amerike i Kariba (721.581 smrtni slučaj), Kanade i Sjedinjenih Država (558.110 smrtnih slučajeva) i Azije (263.250). Prošli tjedan u Europi se dnevno bilježi prosječno 3000 smrtnih slučajeva od Covida, što je pad od 2,3 posto u odnosu na prethodni tjedan.

Već mjesec dana regija bilježi manje od 4.000 svakodnevnih smrtnih slučajeva – brojku koju je nadmašivala od studenog – s mračnim novim rekordom, 5.700 smrtnih slučajeva u 24 sata, dostignutim krajem siječnja. Ukupan broj infekcija u Europi od početka pandemije u ponedjeljak je prošao 40 milijuna.

Velika Britanija je najteže pogođena zemlja u regiji s ukupno 125.580 smrtnih slučajeva u 4.263.527 slučajeva, a slijede Italija (102.499 smrtnih slučajeva, 3.238.394 slučajeva), Rusija (92.937 smrtnih slučajeva, 4.409.438 slučajeva), Francuska (90.788 smrtnih slučajeva, 4.078.133 slučajeva) i Njemačka ( 73.656 umrlih, 2.581.329 slučajeva). Ovih pet zemalja zajedno predstavljaju više od polovice ukupnih europskih smrtnih slučajeva od koronavirusa.

U odnosu na broj stanovnika, Češka je država s najvećim brojem smrtnih slučajeva u Europi s 218 umrlih na 100.000 ljudi, a slijede Belgija (194), Slovenija (189), Velika Britanija (185) i Crna Gora (180) .

U subotu masovno cijepljenje u gradovima Zagrebačke županije

11:37 – Cijepljenje šire populacije protiv Covida-19 cjepivom Pfizera na području Zagrebačke županije bit će organizirano u subotu 20. ožujka u svim županijskim gradovima na 9 organiziranih punktova, od 9 do 17 sati, najavljeno je u utorak iz Ureda župana Zagrebačke županije.

Prema planu i raspodjeli cjepiva županijskog Zavoda za javno zdravstvo, kažu iz Ureda, procijepit će se 4.458 pacijenata. Liječnici obiteljske medicine određuju pacijente pa ih informiraju od točnom terminu, dodaje se u priopćenju. Kako bi se proces cijepljenja odvijao prema planu i u skladu s epidemiološkim mjerama, Ured moli građani da na cijepljenje dolaze u točno dogovoreno vrijeme.

Cijepljenje se izvodi u Dugom Selu (Gradska sportska dvorana Dugo Selo, Đure Dubenika 2), Ivanić-Gradu (Sportska dvorana Žeravinec, Ul. Milke Trnine 15), Jastrebarsko (Srednja škola i športska dvorana Jastrebarsko, V.Holjevca 11), Samobor (Sportska dvorana Samobor, Andrije Hebranga 26a), Sveta Nedelja (Društveni dom Mala Gorica, A. Šenoe 34, Mala Gorica Sv. Nedelja), Sveti Ivan Zelina (Pučko otvoreno učilište Sveti Ivan Zelina, Vatrogasna ulica 3), Velika Gorica (Srednja strukovna škola Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21), Vrbovec (Sportska dvorana OŠ Marije Jurić Zagorke, Brdo 12a, Vrbovec), Zaprešić (Vršilnica, Novi dvori, Aleja Đure Jelačića 1, Zaprešić).

Cijepljenje će biti organizirano putem 42 mobilna tima za cijepljenje, koji će biti organizirani tako da će u većim gradovima (Velika Gorica, Samobor i Zaprešić) biti po šest mobilnih timova, a u ostalim gradovima na svakom će punktu biti četiri mobilna tima.

Osim navedene količine cjepiva za cijepljenje na punktovima, Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije rasporediti će 2.532 doze Pfizerovog cjepiva ordinacijama obiteljske medicine na području Zagrebačke županije, navodi se u priopćenju iz Ureda župana Stjepana Kožića.

Nela Sršen iznenađena time što cijepljeni nisu testirani na covid

11:32 – Nela Sršen, liječnica iz Sveučilišne bolnice u Padovi, izjavila je da ju je iznenadilo to da oni koji su cijepljeni nisu prethodno testirani na covid te da se sada i to provodi. Izrazila je uvjerenje da bi virus do svibnja mogao postati problem poput sezonske gripe. “Oni koji su primili prvu dozu cjepiva razvili su bolest. Nije to bilo vezano za samo cjepivo”, kazala je Sršen.

Napominje da ju je posebno iznenadilo to da svi oni koji su bili podvrgnuti cijepljenju nisu preventivno radili testove. Kaže da su neke komplikacije bile vezane baš uz prisutnost antitijela, a neki se nisu testirali na covid, jer se mislilo da su bili negativni. Istaknula je da se u Milanu provodi masovno cijepljenje, a paralelno s time rade se brzi testovi i molekularni testovi.

Dodaje da Europska agencija za kontrolu bolesti inzistira da sekvenciranju mutirajućih varijanti. “Još uvijek se ne zna kolika je mogućnost da svi oni koji su cijepljeni ujedno budu otporni na varijante. Postoje uvjerenja da skoro sva cjepiva osim AstraZenece imaju najveću sigurnost što se tiče varijanti”, dodaje.

Na pitanje vjeruju li Talijani Europskoj uniji kada je riječ o nabavci cjepiva kazala je: “Nismo u takvoj situaciji da možemo uzeti takav luksuz što se tiče vjerovanja EU. Svi smo u jednoj velikoj i dramatičnoj situaciji, od koje smo svi istrošeni.”

Cijepljenje se organizira na velikim prostorima, angažirani su i vojni liječnici te sanitarno vojno osoblje. “Hoće li se do rujna uspjeti cijepiti 80-90 posto stanovništva, vidjet ćemo, kazala je, dodavši da ako više ne bude problema s nabavkom cjepiva i ako ne budu potvrđeni rizici ovih teških komplikacija sa smrtnim ishodima moglo bi se očekivati cijepljenje svih do rujna.

Smatra da bi i Hrvatska i Italija mogle proizvoditi svoje cjepivo. Ne vidi razloga zašto bismo ovisili o drugim državama u vezi s distribucijom svih potrebnih cjepiva, rekla je za HRT.

Pfizer/BioNTech će isporučiti 10 milijuna doza više u drugom tromjesečju

11:25 – Europska komisija je dogovorila s BioNTechom i Pfizerom povećanje isporuke cjepiva za 10 milijuna doza u drugom tromjesječju, čime će ukupna dostava toga cjepiva u drugom tromjesječju premašiti 200 milijuna doza. Tih 10 milijuna doza dio je količine naručenog cjepiva za treće i četvrto tromjesječje ove godine i tu je riječ o ubrzanju isporuke, a ne o dodatnim dozama.

Ovu prijedlog Komsije trebaju potvrditi države članice u zajedničkom Upravljačkom odboru za nabavu cjepiva. “Znam koliko je drugo tromjesječje kritično za provedbu naše strategije cijepljenja u državama članicama… Ovo je jako dobra vijest koja će državama članicama dati manevarski prostor i moguće popunjavanje praznina u isporukama”, izjavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

AstraZenecu u Hrvatskoj umjesto Damira Navjestića vodit će Dejan Lakovski

11:11 – Farmacuetska kompanija AstraZeneca izvijestila je u utorak o promjeni na čelu svoga poslovanja u Hrvatskoj, na kojemu će Damira Nevjestića zamijeniti Dejan Lakovski.

“Od ožujka 2021. naša geografska organizacijska struktura je konsolidirana kako bi objedinila skupinu zemalja, uključujući Hrvatsku, a vodit će ju Dejan Lakovski, izvršni direktor klastera. On će upravljati klasterom zemalja iz Sofije. Damir Nevjestić, bivši direktor tvrtke za Hrvatsku, odlučio je potražiti nove prilike izvan tvrtke”, kaže se u obavijesti AstraZenece.

Nevjestić je bio na čelu hrvatske ispostave AstraZenece od 2012. godine. AstraZeneca je prisutna u Hrvatskoj od 2000. godine.

Šibensko-kninska županija: 63 novozaraženih

10:59 – U protekla 24 sata, na području Šibensko-kninske županije 63 osobe su oboljele od COVID-19 infekcije. Trenutno je 198 aktivnih slučajeva oboljenja od COVID-19 infekcije. U šibenskoj bolnici liječi se 21 osoba. Ostali imaju blaže kliničke simptome i nalaze se u izolaciji. Pod mjerama zdravstvenog nadzora i samoizolacije trenutno su 1174 osobe. U posljednja 24 sata uzorkovano je i testirano 220 uzoraka za testiranje na SARS-CoV-2 virus.

Švedska i Latvija privremeno zaustavljaju primjenu AstraZenecina cjepiva

10:58 – Švedska i Latvija objavile su u utorak da privremeno zaustavljaju cijepljenje protiv covida-19 AstraZenecinim cjepivom, dok stručnjak upozorava da bi ta odluka mogla biti “katastrofa”.

“Švedska javna zdravstvena agencija odlučila je obustaviti AstraZenecino cjepivo dok ne bude gotova istraga Europske agencije za lijekove (EMA) o nuspojavama na koje se sumnja”, navodi u izjavi zdravstvena agencija.

Danska i Norveška objavile su izolirane slučajeve krvarenja, krvnih ugrušaka te niskog broja trombocita nakon cijepljenja AstraZenecinim cjepivom. Švedska agencija za medicinske proizvode rekla je u ponedjeljak da je među osobama cijepljenim AstraZenecinim cjepivom u 10 slučajeva zabilježeno da osobe imaju krvne ugruške, a u jednom slučaju da osoba ima niski broja trombocita, ali ne u kombinaciji.

Latvijske vladine zdravstvene agencije u utorak su objavile “privremenu obustavu”, u trajanju do dva tjedna, upotrebe AstraZenecina cjepiva u zemlji. Mjera je “dodatni oprez” dok se cjepivo provjerava i nije povezana s ikakvim problemima nakon njegove primjene u Latviji, ističu agencije u izjavi.

“Odluka se temelji na izvješćima pojedinih država Europske unije o tromboemboliji i sličnim slučajevima uočenim u različito vrijeme nakon primanja cjepiva”, rekli su. “Do danas nema podataka o uzročnoj vezi između cijepljenja i ozbiljnih zdravstvenih problema”, navode latvijske zdravstvene agencije.

Švedska i Latvija pridružile se se nizu zemalja koje su obustavile cijepljenje cjepivom AstraZenece. Ranije u utorak takvu je odluku donio Cipar, a kasno u ponedjeljak Luksemburg. Venezuela je objavila da neće odobriti to cjepivo. Njemačka, Francuska i Italija rekle su u ponedjeljak da će prestati primjenjivati AstraZenecino cjepivo protiv covida-19 nakon što je nekoliko zemalja prijavilo ozbiljne nuspojave, a Svjetska zdravstvena organizacija rekla je da nema dokaza o povezanosti. Profesor eksperimentalne medicine londonskog Imperial Collega rekao je da bi odluka o privremenoj obustavi cijepljenja AstraZenecinim cjepivom mogla biti “katastrofa”.

“Mislim da je to katastrofa za cijepljenja u Europi, koje je u nekim zemljama na pomalo nesigurnom terenu”, kazao je. On je rekao da se ne trebaju brinuti oni koji namjeravaju primiti to cjepivo i dodao je kako je jasno da koristi cijepljenja premašuju moguću zabrinutost zbog prilično rijetke pojave krvnog ugruška.

Ličko-senjska županija: 18 novozaraženih

10:57 – S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 18 je novooboljelih osoba od COVID-19, 15 osoba je izliječeno. 10 oboljelih osoba je s područja Gospića, 7 s područja Otočca te 1 s područja Senja. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih osoba.

Na liječenju na Covid odjelu OB Gospić trenutno se nalazi 27 osoba. U posljednja 24 sata provedeno testiranje nad 110 osoba. Na području PU ličko-senjske aktivno je 340 mjera samoizolacije.

Dubrovačko-neretvanska županija: 77 novozaraženih, 1 preminula osoba

10:55 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 77 novih slučajeva zaraze koronavirusom (24 utvrđena brzim antigenskim testom). Radi se o 32 osobe iz Dubrovnika, 14 iz Župe dubrovačke, 11 iz Metkovića, šest iz Konavala, pet iz Orebića, po dvije iz Kule Norinske i Stona, po jednoj iz Korčule, Opuzena i Ploča te dvije osobe koje nemaju prebivalište na području naše županije. Ukupno je zaraženo 38 muških i 39 ženskih osoba, a 51 ima utvrđenu epidemiološku vezu.

Preminula je jedna muška osoba iz Dubrovnika (rođ. 1945.). Izliječena je 81 osoba: 35 iz Dubrovnika, 25 iz Župe dubrovačke, 15 iz Konavala, dvije iz Ploča, po jedna iz Dubrovačkog primorja i Stona te dvije osobe koje nemaju prebivalište na području naše županije.

U posljednja 24 sata obrađeno je 340 uzoraka, a od početka pandemije analizirano je ukupno 49 356 uzoraka. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji trenutno je aktivno 655 slučajeva zaraze koronavirusom, od čega na širem području Dubrovnika njih 532 (Dubrovnik 291, Konavle 109, Župa dubrovačka 109, Dubrovačko primorje 14 te Ston devet slučajeva). U OB Dubrovnik hospitalizirano je 70 osoba pozitivnih na koronavirus. Sedam pacijenata zahtijeva intenzivnu skrb, od čega su četiri na invanzivnoj ventilaciji, jedan na nainvazivnoj te jedan na kisiku. U samoizolaciji je 976 osoba, a u posljednja 24 sata zabilježena su tri kršenja mjere samoizolacije (dva na granici).

Imamo 691 novozaraženu i 12 preminulih osoba

10:32 – U posljednja 24 sata zabilježen je 691 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 4475. Među njima je 858 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 78 pacijenata. Preminulo je 12 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 251 865 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 5697 preminulo, ukupno se oporavilo 241 693 osobe od toga 546 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 17 271 osoba. Do danas je ukupno testirano 1 438 689 osoba, od toga 7 347 u posljednja 24 sata.

Srbija ide u novi lockdown

10:31 – Krizni stožer Srbije usvojio je danas nove, oštrije mjere. Većina djelatnosti se zatvara od srijede pa do ponedjeljka. Vijest o povratku u lockdown objavila je premijerka Srbije Ana Brnabić nakon sjednice Kriznog stožera. Rekla je i da neće uvoditi policijski sat, kao i da će se od ponedjeljka znati hoće li se nove mjere produljiti. Medicinski dio stožera je tražio da nove mjere budu na snazi 14 dana, ali da će se ipak u ponedjeljak odlučiti koliko dugo će mjere vrijediti.

“Hoće li se one od sljedećeg ponedjeljka produžiti zavisi do svih nas. Apeliram na maksimalnu disciplinu, na razumijevanje situacije u kojoj se nalazi naš zdravstveni sektor i zdravstveni radnici koji rade u užasno teškim okolnostima već godinu dana, da im pokušamo pomoći i zaštititi njih i njihove porodice ako već neki od nas nemaju dovoljno razumijevanja da zaštite sebe i svoje obitelji”, rekla je Brnabić.

Dodala je da se “dugo i žustro razgovaralo” u pokušaju da se nađe balans između tri stvari – zaštite zdravstvenih radnika, radnih mjesta i podrške gospodarstvu i mentalnog zdravlja nacije. “Vrtići nastavljaju s radom uz maksimalan oprez”, rekla je Brnabić, a najvjerojatnije će niži razredi škole također prijeći na online nastavu od ponedjeljka jer je to “čvrsta preporuka stručnog dijela Kriznog stožera”.

“Barem sedam dana, pa ćemo kasnije vidjeti. Nismo to donijeli od sutra jer je potrebno vrijeme da se to pripremi, kao i da se roditelji organiziraju”, rekla je ona. Kako javlja Blic, od sutra počinju vrijedi iste mjere koje su bile na snazi i tijekom prošlog lockdown, odnosno neće raditi ništa osim prehrambenih trgovina, ljekarni i benzinskih postaja.

Zadarska županija: 54 novozaraženih

10:28 – U Zadarskoj županiji 54 su novozaražene osobe koronavirusom. Novooboljele osobe izolaciju provode na područjima gradova Zadar (39), Benkovac (3) i Biograd (1) te općina Bibinje (1), Galovac (1), Polača (1), Poličnik (2), Posedarje (2), Privlaka (1), Sukošan (1), Tkon (1) i Vrsi (1).

Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 314 uzoraka, pod aktivnim nadzorom je 1334 stanovnika, a od bolesti se oporavilo 46 osoba. U Općoj bolnici Zadar hospitalizirano je 35 bolesnika od kojih je četvero na respiratoru. U Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru na liječenju je osam pacijenata oboljelih od koronavirusne bolesti.

Nepal dočekao prvu grupu penjača na Everest od početka pandemije

10:25 – Tim penjača, članova bahreinske Kraljevske garde stigao je u Nepal na proljetnu ekspediciju na Mount Everest, priopćile su u utorak vlasti te zemlje. Od početka pandemije koronavirusa početkom 2020., nijedan penjač nije se uspeo na Mount Everest s nepalske strane.

Tim koji čini 13 državljana Bahreina i troje Britanaca, u ponedjeljak je sletio u zračnu luku u Kathmanduu posebnim zrakoplovom bahreinskih obrambenih snaga, rekao je šerpa Chhang Dawa iz Seven Summit Treksa, komercijalnog operatera sa sjedištem u Kathmanduu. Trenutačno su penjači u jednotjednoj karanteni, kroz koju moraju proći svi turisti koji ulaze u Nepal.

Nepalsko veleposlanstvo u Bahreinu je izvijestilo da će grupa, koja se prošle godine popela na planinu Lobuche (6119 metara) i planinu Manaslu (8163 metra), u Nepalu ostati 80 dana te će se pokušati popeti na najviši svjetski vrh. Ekspediciju organizira bahreinska Kraljevska garda, a jedan od članova tima je član bahreinske kraljevske obitelji, stoji u priopćenju veleposlanstva.

“Procjenjujemo da je više od 300 penjača zainteresirano za uspon na vrh Everesta tijekom ove proljetne sezone koja počinje u ožujku”, rekla je Meera Acharya, direktorica nepalske Turističke zajednice. “Naša je anketa pokazala da bi za uspon na Mount Everest ove sezone moglo biti zainteresirano oko 300 penjača, no točan ćemo broj znati tek nakon izdavanja dozvola”, rekla je Acharya.

Zagrebačka županija: 3 novozaraženih

10:22 – U Zagrebačkoj županiji u posljednja 24 sata utvrđena su tri nova slučaja zaraze koronavirusom, a ozdravile su 72 osobe, izvijestio je u utorak županijski Stožer civilne zaštite. U odnosu na podatke od jučer oboljele su tri osobe, po jedna u Samoboru, Svetoj Nedelji i Pisarovini.

Trenutno je aktivno 338 slučaja. Na području županije od početka pandemije evidentirano je 20.424 osoba s koronavirusom, izliječeno je 20.013 osoba, a 73 su preminule.

Međimurska županija: 9 novozaraženih

10:22 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda PCR metodom testirano je 166 osoba od čega je evidentirano 9 pozitivnih slučajeva na virus COVID-19 u Međimurskoj županiji, što je 5,42% pozitivnih od broja testiranih. U protekla 24 sata oporavilo se 26 osoba. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 125. Do danas je u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo uzeto 44 192 uzoraka, ne računajući testiranja naših građana u drugim ustanovama unutar i izvan Međimurske županije.

Prema mjestu prebivališta u periodu od 08.03.2021. do 14.03.2021. godine, 50 je ukupno oboljelih na području grada Čakovca, 5 na području grada Mursko Središća, 3 na području grada Preloga, 4 na području općine Dekanovec, 10 općine Domašinec, 1 općine Donji Kraljevec, 5 općine Kotoriba, 13 općine Nedelišće, 1 općine Orehovica, 2 općine Podturen, 1 općine Pribislavec, 2 općine Selnica, 5 općine Strahoninec, 2 općine Sveti Juraj na Bregu, 2 općine Sveti Martin na Muri, 3 općine Vratišinec i 5 općine Šenkovec.

Prema dnevnim informacijama Županijske bolnice Čakovec, ukupno je hospitalizirano 35 pacijenata pozitivnih na virus COVID-19. U protekla 24 sata hospitalizirana su 2 pacijenta, a otpušteno je 5 pacijenata. Na invazivnoj respiraciji se nalaze 2 covid pozitivna pacijenta. U protekla 24 sata nema preminulih osoba.

Istarska županija: 17 novozaraženih, 1 preminula osoba

9:59 – Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 483 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 17 novozaraženih osoba. Kod 10 osoba radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. Kod 3 osobe epidemiološki se radi o uvezenom slučaju s područja: Zagreb (1), Šibenik (1), Južnoafrička Republika (1). U epidemiološkoj obradi nalaze se 4 osobe.

Izliječena je 1 osoba. Trenutno je 87 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 1164 osoba.

U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 27 osoba. Nažalost, u Općoj bolnici Pula preminula je jedna COVID-19 pozitivna osoba (1949. godište) s pridruženim značajnim kroničnim bolestima.

Osječko-baranjska županija: 16 novozaraženih, 1 preminula osoba

9:59 – U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je 178 uzoraka od kojih je 16 bilo pozitivno na koronavirus. Četiri novopozitivne osobe imaju prebivalište na području Osijeka, po dvije su s područja Đakova i Našica, a po jedna novopozitivna osoba je s područja Belišća, Bilja, Bizovca, Čepina, Donjeg Miholjca, Koške, Marijanaca i Petrijevaca,

Na bolničkom liječenju nalazi se 49 osoba oboljelih od COVID-19, i to 37 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je 5 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 12 pacijenata s tim oboljenjem. Preminula je jedna osoba pozitivna na koronavirus u dobi od 79 godina. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 1.027 osoba.

Vukovarsko-srijemska županija: 13 novozaraženih

9:51 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata je 13 novih pozitivnih osoba na COVID-19, od kojih je 10 pozitivnih na PCR testiranju, a 3 na brzom antigenom testu (3 osobe iz Vinkovaca, te po 2 osobe iz Županje, Ivankova, Novih Jankovaca, Jarmine i Vukovara). Preminulih osoba nema.

Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 8972, od kojih je 8625 izliječeno, a ukupno je preminulo 198 osoba. Trenutno su županiji 23 osobe hospitalizirane zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirano je 268 osoba, te je ukupno do sada testiranih osoba na području županije 47919. U samoizolaciji na području županije je 574 osoba.

Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji su pozitivna 3 radnika iz sustava zdravstva (2 liječnika i 1 nezdravstveni radnik). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 1 radnik (1 medicinska sestra/tehničar). Iz sustava obrazovanja ukupno je oboljelo 13 nastavnika i 28 učenika. U samoizolaciji se nalazi 5 nastavnika i 246 učenika.

Virovitičko-podravska županija: 2 novozaraženih

9:50 – Područje Virovitičko-podravske županije bilježi dvije novozaražene osobe koronavirusom, izvijestio je Stožer civilne zaštite VPŽ. Testirane su 44 osobe, a novoinficirani dolaze s područja Špišić Bukovice i Voćina.

Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Virovitica trenutno je jedanaest COVID pozitivnih pacijenata. Od početka epidemije koronavirusa, s područja VPŽ, virusom SARS-CoV-2, zarazila su se 3602 osobe. Nažalost, stotinu i osmero ljudi, preminulo je od posljedica infekcije COVIDOM-19.

Premijeri članica EU na sastanku o nepravednoj podjeli cjepiva

9:33 – U 12:30 sati u Beču premijeri Janez Janša, Andrej Babiš, Bojko Borisov i Arturs Karinš nazočit će radnom sastanku sa Sebastianom Kurzom o raspodjeli cjepiva među državama članicama EU. Hrvatski premijer na sastanku će sudjelovati putem video veze.

U 12.30 sati sati u Beču premijeri Janša, Babiš, Borisov i Karinš nazočit će radnom sastanku sa Sebastianom Kurzom o raspodjeli cjepiva među državama članicama EU. Hrvatski premijer @AndrejPlenkovic na sastanku će sudjelovati putem video veze — Media Servis (@mediaservishr) March 16, 2021

Odgođeno cijepljenje AstraZenecom u Sv. Petru Orehovcu

9:33 – Stožer civilne zašite Koprivničko-križevačke županije donio je odluku o privremenoj odgodi punkta za cijepljenje opće populacije u Svetom Petru Orehovcu koji je bio planiran za srijedu, 17. ožujka. Na punktu je bilo planirano cijepljenje protiv SARS-CoV-2 virusa cjepivom AstraZeneca stanovnika općina Sveti Petar Orehovec, Gornja Rijeka i Kalnik, a cijepljenje se privremeno odgađa do donošenja mišljenja Europske agencije za lijekove (EMA) koje se očekuje u četvrtak, 18. ožujka.

Na području Koprivničko-križevačke županije dosad je cjepivima Pfizer, Moderna i AstraZeneca cijepljeno 6363 građana prvom te 1961 drugom dozom, prilikom čega nisu zabilježene ozbiljnije nuspojave. Sva registrirana cjepiva u Hrvatskoj i Europskoj uniji djelotvorno štite od težih oblika bolesti, hospitalizacije i smrtnih ishoda.

Molimo građane za razumijevanje te ih pozivamo da se i dalje prijavljuju svojim liječnicima obiteljske medicine za cijepljenje koje je najučinkovitiji način zaštite od bolesti COVID-19. Budimo i dalje odgovorni te se pridržavajmo svih epidemioloških mjera prevencije i zdravstvenih uputa, a kako bismo suzbili pandemiju koronavirusa, ključno je da se cijepi velika većina građana jer na taj način štitimo sebe i osobe s kojima živimo ili dolazimo u kontakt.

Neslužbeno: Imamo manje od 700 novozaraženih

9:30 – Kako neslužbeno doznaje N1, danas je testirano oko 7300 uzoraka, a pozitivnih je manje od 10 posto, odnosno manje od 700 osoba. Prošloga utorka imali smo 491 slučaj zaraze, a testirano je 8183 ljudi.

Roche lansira dijagnostički test za otkrivanje novih varijanti koronavirusa

9:28 – Švicarska farmaceutska tvrtka Roche u utorak je najavila da radi na novome dijagnostičkom testu čija je svrha otkriti nove varijante koronavirusa u laboratorijskim uvjetima. Novi test, koji će se koristiti u laboratorijskim istraživanjima, znanstvenicima bi trebao olakšati praćenje mutacija virusa, njihovu prevalenciju i potencijalni utjecaj na dijagnostiku infekcija, na cjepiva i na načine liječenja, stoji u priopćenju švicarske tvrtke.

Nazvan Cobas®SARS-CoV-2 Variant Set 1, test omogućuje otkrivanje i razlikovanje različitih mutacija uočenih u britanskoj, južnoafričkoj i brazilskoj varijanti. “Stalni nadzor i praćenje novih varijanti koronavirusa presudno je za javno zdravlje”, rekao je Thomas Schinecker, direktor Rocheova odjela za dijagnostiku.

Praćenje novih varijanti pomoći će zdravstvenim sustavima da odluče koje će mjere poduzeti u borbi protiv covida-19, stoji u priopćenju Rochea. Test će se moći koristiti na uređajima tvrtke pod nazivom Cobas 6800/8800, široko distribuiranim laboratorijima i bolnicama u svijetu.

Odjel za dijagnostiku tvrtke Roche, globalnoga farmaceutskog diva kada je posrijedi onkologija, predstavlja nešto manje od četvrtine njezina prometa. Od početka pandemije, ovaj je odjel lansirao petnaestak testova za otkrivanje koronavirusa, a njihov raspon kreće se od molekularnih testova, preko testova za otkrivanje antitijela do testova koji omogućuju razlikovanje zaraze koronavirusom od infekcije gripom.

Broj zaraženih covidom-19 u Njemačkoj opet raste eksponencijalno

9:20 – Zaraza koronavirusom širi se eksponencijalno u Njemačkoj, rekao je u utorak stručnjak s Instituta za zarazne bolesti Robert Koch, dodajući kako je rizik od AstraZenecina cjepiva relativno nizak. “Upravo smo na krilu trećeg vala. To se više ne može osporiti. I u ovom trenutku ublažili smo ograničenja, što je ubrzalo eksponencijalni rast”, rekao je epidemiolog RKI-ja Dirk Brockmann za njemačku televiziju ARD.

Merkel i državni čelnici dogovorili su se o ublažavanju mjera ranije ovaj mjesec zajedno s “kočnicom u slučaju opasnosti” i da će dopustiti vlastima ponovno uvođenje ograničenja ako brojke budu veće od 100 zaraženih na 100.000 stanovnika tri dana zaredom. U ponedjeljak je broj slučajeva na 100.000 narastao na 83, u usporedbi sa 79 u nedjelju i 68 tjedan prije, i RKI je upozorio da bi mogao doseći 200 do sredine sljedećeg mjeseca.

Njemačka je u ponedjeljak obustavila upotrebu AstraZenecina cjepiva protiv covida-19, kao jedna u nizu nekoliko europskih zemalja koje su odlučile napraviti stanku nakon izvješća o poremećajima zgrušavanja krvi kod ljudi koji su cijepljeni. Odluka je u skladu s preporukom Instituta Paula Ehrlicha (PEI), njemačke najviše ustanove nadležne za cjepivo, nakon sedam slučajeva tromboze, uključujući tri smrti.

Brockmann je rekao da ima smisla objasniti relativne rizike za stanovništvo, napomenuvši da je od milijun ljudi 1000 umrlo od covida-19, u usporedbi s možda jednim smrtnim sluačejm od komplikacija povezanih s cjepivom na milijun ljudi. “U rizičnim skupinama, rizik od umiranja od covida mnogo je, mnogo viši. To znači da je 100.000 puta vjerojatnije umrijeti od covida nego od AstraZenecina cjepiva”, rekao je.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 4 novozaraženih, 2 preminulih

8:58 – U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđena su 4 nova slučaja zaraze koronavirusom. Tri novozaražene osobe s područja su grada Bjelovara, a jedna novooboljela osoba s područja je grada Čazme.

U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju 6 pacijenata zaraženih koronavirusom, na respiratoru nema pacijenata, a dvije osobe su preminule s koronavirusom. Na opservaciji je 10 pacijenata. U samoizolaciji je na području Bjelovarsko-bilogorske županije 195 osoba.

Primorsko-goranska županija: 114 novozaraženih

8:54 – Novih 114 slučajeva zaraze koronavirusom evidentirano je u Primorsko-goranskoj županiji. Na bolničkom liječenju je 62 pacijenata od kojih je osam na respiratoru. Broj aktivnih slučajeva COVID-19 bolesti na području PGŽ je 1020.

Ukupno je tijekom jučerašnjeg dana laboratorijski obrađeno 736 uzoraka. Udio pozitivnih osoba unutar broja laboratorijski obrađenih testova je danas jednak jučerašnjem i iznosi 15,5 posto udjela. Udio liječenih osoba od COVID-19 bolesti unutar ukupnog broja zaraženih je i dalje stabilan i iznosi šest posto udjela.

Sisačko-moslavačka županija: 14 novozaraženih

8:54 – U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan je četrnaest novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Radi se o četiri osobe s područja grada Siska, četiri osobe s područja grada Kutine, dvije osobe s područja grada Popovače, dvije osobe s područja grada Novske, jednoj osobi s područja grada Petrinje te jednoj osobi s područja općine Lekenik.

Koprivničko-križevačka županija: 8 novozaraženih

8:29 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđeno osam novih slučajeva bolesti COVID-19.

Na području županije trenutno su aktivna 42 slučaja bolesti COVID-19, ozdravilo je 14 osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi pet osoba.

Zamjenica šefa HZJZ-a: ‘Upitno je je li tromboembolija argument da se ljudi ne cijepe’

7:38 – U HRT-ovoj emisiji Otvoreno bilo je riječi o problemima s AstraZenecinim cjepivom te privremenom obustavljanju cijepljenja tim cjepivom u brojnim zemljama. “Stav je europskog regulatora da koristi i dalje nadmašuju rizike pa čak i uz rizike poput tromboembolije koja uzrokuje hospitalizaciju pa čak i smrt. Potrebno je detaljno proučiti slučajeve iz svih država i konačni zaključak će se znati u četvrtak”, rekao je Siniša Tomić, ravnatelj Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). “Velik dio zemalja je zagovarao pristup koji treba biti jedinstven i koordiniran. Sad nažalost nema zajedničkog pristupa, ali pitanje je stava regulatora”, dodao je.

Tijekom današnjeg poslijepodnevna bi trebao biti poznat i zaključak istrage o smrti 91-godišnjakinje tri dana nakon cijepljenja AstraZenecom. Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a, je rekla kako je tromboembolija učestala bolest u općoj populaciji.

“Promatra se pojavnost tromboembolije koja se promatra u odnosu na cjepivo i pojavnost te bolesti u općoj populaciji. Činjenica je da je to učestala bolest, imamo godišnje 3200 hospitalizacije zbog toga, 1000 zbog tromboembolije i 2200 zbog plućne embolije. Kada se cijepi puno ljudi kao sada, za očekivati je da će se tako nešto dogoditi i nakon cijepljenja. Da bi se moglo sumnjati da je to povezano s cijepljenjem trebala bi učestalost toga biti veća nego inače u populaciji, to sada nemamo. Činjenica je da je AstraZeneca pod povećalom cijelo vrijeme, i zbog učinkovitosti na starijima od 65 godina. Pokazalo se da je stav HZJZ-a bio ispravan, sad ga i druge zemlje podržavaju. To je cjepivo pod prismotrom pa se zato sada više raeagira i više toga izlazi u medijima, ali moramo reći da je takvih situacija bilo i s drugim cjepivima”, rekla je.

Pavić Šimetin je rekla kako za sada nigdje ne piše da se ljudi koji imaju problema sa zgrušavanjem krvi ne bi trebali cijepiti AstraZenecom. “Pa čak i ako bi se pokazala uzročno posljedična povezanost između tromboembolije i cijepljenja pitanje je bi li to bio argument da se ljudi ne cijepe zbog činjenice da COVID ima izrazito veliku učestalost tromboembolije koja dovodi do smrti, cijepljenje predstavlja više tisuća puta manji rizik. Imamo osam sumnji na nuspojavu sa smrtnim ishodom, kod šest se pokazalo da najvjerojatnije nije povezano s cijepljenjem, dva slučaja se još provjerava. Od 5600 smrtnih ishoda koje imamo zbog COVID-a najveći dio njih je sigurno, oko 5000, imalo tromboembolijske probleme. Cjepivo daje daleko veću prednost u odnosu na rizik”, rekla je.

Ozren Polašek, pročelnik Katedre za javno zdravstvo i voditelj Centra za globalno zdravlje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, član Znanstvenog savjeta Vlade, rekao je kako se za sada čini da cjepiva nemaju povećani rizik pojave nuspojava. Polašek je rekao kako su pitanja o dugoročnim posljedicama opravdana. Međutim, napominje kako smo prekratko izloženi virusu da bi se donosili zaključci.

“Ovo što se događa redovito se događa i s drugim lijekovima, nuspojave se pojavljuju. Ovo je uobičajen životni tijek nekog lijeka tj. cjepiva. Malo smo u tjesnacu, željno očekujemo stav regulatornih tijela”, dodao je Polašek.

Miroslav Hanževački, ravnatelj Doma zdravlja Zagreb – zapad, rekao je da im se javljaju građani koji se ne žele cijepiti AstraZenecom. Istaknuo je važnost prijavljivanja nuspojava i apelirao na kolege da je to redovan dio njihova posla, a koji se često zaboravi.

“Sve što se pojavi u kanalu distribucije je aplicirano ljudima. Svatko ima pravo odbiti cjepivo i zato neće biti diskriminiran. Učinit ćemo sve da čovjek dobije ono cjepivo koje misli da mu je pogodno, a mi ga u tom trenutku može isporučiti”, dodao je.

Govoreći o dokumentaciji vezanoj za rusko cjepivo Sputnjik, koja je pristigla u HALMED, Tomić je rekao kako je potrebno procijeniti udovoljava li proizvođač svim kriterijima koji se tiču farmaceutskih te kliničkih i nekliničkih podataka.

“To što mi radimo je rezervni postupak. Prioritet je EMA, da cjepivo ima odobrenje za stavljanje u promet, ali potrebno je naći alternativne puteve, na što države članice EU-a imaju pravo”, kazao je Tomić. Ako EMA kaže “NE” ruskom cjepiva, poručio je Tomić, Hrvatska će sukladno tome i postupiti.

“To je isključivo stručna odluka, mislim da je EMA postavila infrastrukturu koja je prilično ubrzana, uvela je koncept uvjetnog odobrenja što znači da se postupak može ubrzati, a da se ne gubi na kvaliteti”, rekao je Tomić.

Polašek je upozorio da je potrebno promišljati kako ostvariti veću razinu jednakosti kako ne bi ponovno zapali u nove rizike. “Ukoliko se neke države dobro procijepe, a druge slabo, onda ta velika procijepljenost bogatijih država neće biti garancija sprečavanja širenja novih valova epidemije. Ako se ova situacija bude nastavljala, morat ćemo razmišljati o načinima kako bi mgli stvarati nacionalne pogone koji mogu proizvoditi cjepivo, čak i u manje razvijenim zemaljama”, dodao je.

Pavić Šimetin je rekla kako se potvrda ne odnosi samo na cijepljenje, nego je li test na koronavirus negativan te je li osoba preboljela bolest. “Stalno pristižu nove doze cjepiva, do kraja mjeseca će biti oko 670.000 doza cjepiva, to će biti za skoro 20 posto stanovništva. Kad se postigne taj obuhvat, po nekim preporukama može se zaključiti da će se ići na cijepljenje i drugih skupina”, rekla je Pavić Šimetin.

Požeško-slavonska županija: 5 novozaraženih

7:30 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno su aktivna 63 slučaja zaraze korona virusom (COVID-19), 54 osobe nalaze se u kućnoj izolaciji, a 9 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 298 osoba, a ukupno su testirane 32244 osobe. Na posljednjem testiranju obrađeno je 160 uzoraka, od kojih je 5 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

WHO: Nepotrebna odvajanja majki od novorođenčadi zbog covida

7:15 – Pandemija covida-19 ozbiljno utječe na njegu bolesne ili prerano rođene novorođenčadi, a mnoga su nepotrebno odvojena od majki i izložena riziku od smrti ili dugoročnim zdravstvenim problemima, upozorila je u utorak Svjetska zdravstvena organizacija. Dvije nove studije, koje je citirala Svjetska zdravstvena organizacija, objavile su da u rodilištima masovno ne dopuštaju majkama s potvrđenim ili sumnjivim korona-infekcijama kontakt s njihovom novorođenčadi, a gotovo četvrtina ispitanih majki izjavila je da im nije bilo dopušteno dojenje zbog sumnje u zarazu.

Poticanje na takozvanu “njegu majke klokana”, koja uključuje rani i vrlo bliski kontakt majke i novorođenčeta, moglo bi spasiti više od 125.000 života, navodi se u studiji objavljenoj u znanstvenom časopisu Lancet.Novorođena djeca u cijelom svijetu imaju “pravo na spasonosni kontakt s roditeljima”, a to im se ne bi trebalo uskratiti zbog pandemije covida-19, istaknuo je Anshu Banerjee, stručnjak Svjetske zdravstvene organizacije za zdravlje majki i novorođenčadi.

“Desetljeća napretka u smanjivanju smrtnosti djece bit će ugrožena ako se nešto ne učini već sada”, ustvrdio je Banerjee.

Svjetska zdravstvena organizacija preporuča da majke i dalje dijele sobu sa svojom novorođenom djecom, doje i ostvaruju kontakt kožom – čak i kada se sumnja ili je potvrđen covid-19. Međunarodno istraživanje provedeno među medicinskim sestrama i liječnicima pokazalo je da je pandemija dovela do ograničenja kontakta novorođenčadi i roditelja, a dvije trećine od 1120 ispitanika reklo je da će odvojiti majku od djeteta ako im je test pozitivan ili im status nije jasan.

Više od 85 posto ispitanih navelo je da se boji za svoje zdravlje, a nedostatak osobne zaštitne opreme, stres i sigurnost među glavnim su problemima. Istraživanje je pokazalo da su se u nekim bolnicama vitalni resursi, uključujući osoblje i zalihe kisika, premještali s odjeljenja za novorođenčad na odjele za covid-19.

Australija nastavlja s upotrebom cjepiva AstraZeneca

7:15 – Australija ne planira zaustaviti cijepljenje protiv covida cjepivom AstraZeneca, izjavio je u utorak državni rizničar Josh Frydenberg, iako je nekoliko europskih zemalja zaustavilo primjenu tog cjepiva nakon izvještaja o mogućim ozbiljnim nuspojavama.

Frydenberg je rekao da su europski regulator lijekova i Svjetska zdravstvena organizacija potvrdili da je cjepivo AstraZeneca učinkovito i sigurno za upotrebu. “Stoga ćemo nastaviti s primjenom cjepiva AstraZeneca”, izjavio je Frydenberg za Sky News.

Nekoliko europskih zemalja, među kojima su Njemačka, Francuska, Italija, Španjolska, Portugal i Cipar, obustavile su iz opreza uporabu cjepiva koje je proizveo švedsko-britanski laboratorij AstraZeneca i Oxfordsko sveučilište, nakon prijave “mogućih” popratnih pojava, koje zasad nisu dokazane. Svjetska zdravstvena organizacija priopćila je kako nema dokaza o povezanosti smrtnih slučaja s cjepivima protiv covida te da nema razloga za paniku.

Australija ima oko 25 milijuna stanovnika, a većina će ih se cijepiti cjepivom AstraZeneca. Vlasti su osigurale gotovo 54 milijuna doza, s tim da bi se 50 milijuna doza trebalo proizvesti u lokalnim pogonima od kraja ožujka. Program cijepljenja protiv covida u toj je zemlji počeo u veljači, a prošloga tjedna počelo je i cijepljenje cjepivom AstraZeneca.

Australija je prijavila nešto više od 29.100 slučajeva covida-19 i 909 smrtnih slučajeva. Zatvaranje granica i brzi sustavi praćenja kontakata zaraženih pomogli su im u održavanju relativno niskog broja slučajeva u usporedbi s drugim razvijenim zemljama.

Biden: Lokalna zajednica ima moć potaknuti republikance na cijepljenje

Jučer – Američki predsjednik Joe Biden u ponedjeljak je ocijenio da bivši predsjednik Donald Trump ne igra presudnu ulogu u uvjeravanju republikanca da se cijepe protiv koronavirusa te da oni snažno vjeruju lokalnoj zajednici. Biden i njegovi suradnici pokušavaju pronaći način kako motivirati što više pristaša republikanaca da se cijepe protiv covida, jer ankete pokazuju da neki tome nisu skloni.

U razgovoru s novinarima Biden je rekao da je sa svojim savjetnicima razmatrao to pitanje. “Razgovarao sam s njima i kažu da za MAGA-e, bez obzira na to što im Trump kaže, veću težinu imaju riječi lokalnog liječnika, lokalnog propovjednika, lokalne zajednice”, rekao je Biden.

MAGA je kratica za Trumpov slogan “Učinimo Ameriku ponovno velikom” (Make America Great Again). Trump se baš nije pretrgao pozivajući svoje birače da se cijepe, no sam se potiho cijepio u siječnju. “Svi se cijepite”, rekao je prošli mjesec na Floridi na konvenciji CPAC-a (Konferencija konzervativne političke akcije).

Glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki rekla je da bi Trump mogao pomoći, ali se to od njega nužno ne očekuje. “Ako bi se bivši predsjednik Trump sutra probudio i poželio glasno istaknuti sigurnost i učinkovitost cjepiva, sigurno je da bismo to podržali”, rekla je.

Zdravstveni djelatnici kontaktiraju evangeličke krugove i druge konzervativce kako bi djelovali na republikance, rekla je ona novinarima. “Predsjednikov cilj je da se cijepe svi Amerikanci, ne samo oni koji su mu dali glas. Zato moramo doprijeti do svih, a to uključuje i konzervativce”, rekla je.

U anketi PBS NewsHour/NPR/Marist provedenoj prošli tjedan, gotovo polovica muškaraca u SAD-u koji se izjašnjavaju kao pristaše republikanaca kazali su da se ne planiraju cijepiti. Osamdeset jedan posto republikanaca izjasnilo se da bi vjerovali savjetu svog liječnika o cjepivu protiv covida-19, rekla je Psaki u ponedjeljak i to je područje na koje se zato Bijela kuća koncentrira.