DVOJBE OKO ASTRAZENECE U HRVATSKOJ; Capakova zamjenica poručuje: ‘Upitno je je li tromboembolija argument da se ljudi ne cijepe’

U Hrvatskoj je jučer zabilježeno 129 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2; 8 osoba je preminulo

Jučer je zabilježeno 129 novih slučajeva zaraze, broj aktivnih slučajeva je 4342

Preminulo je 8 osoba, od početka pandemije ukupno 5685

Na bolničkom je liječenju 874 pacijenata, od kojih je na respiratoru njih 72, a oporavilo se 583 ljudi

U svijetu je od početka pandemije zabilježeno 120.217.175 slučajeva, preminulo je 2.660.456 osoba, a oporavilo se njih 68.185.847

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Zamjenica šefa HZJZ-a: ‘Upitno je je li tromboembolija argument da se ljudi ne cijepe’

7:38 – U HRT-ovoj emisiji Otvoreno bilo je riječi o problemima s AstraZenecinim cjepivom te privremenom obustavljanju cijepljenja tim cjepivom u brojnim zemljama. “Stav je europskog regulatora da koristi i dalje nadmašuju rizike pa čak i uz rizike poput tromboembolije koja uzrokuje hospitalizaciju pa čak i smrt. Potrebno je detaljno proučiti slučajeve iz svih država i konačni zaključak će se znati u četvrtak”, rekao je Siniša Tomić, ravnatelj Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). “Velik dio zemalja je zagovarao pristup koji treba biti jedinstven i koordiniran. Sad nažalost nema zajedničkog pristupa, ali pitanje je stava regulatora”, dodao je.

Tijekom današnjeg poslijepodnevna bi trebao biti poznat i zaključak istrage o smrti 91-godišnjakinje tri dana nakon cijepljenja AstraZenecom. Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a, je rekla kako je tromboembolija učestala bolest u općoj populaciji.

“Promatra se pojavnost tromboembolije koja se promatra u odnosu na cjepivo i pojavnost te bolesti u općoj populaciji. Činjenica je da je to učestala bolest, imamo godišnje 3200 hospitalizacije zbog toga, 1000 zbog tromboembolije i 2200 zbog plućne embolije. Kada se cijepi puno ljudi kao sada, za očekivati je da će se tako nešto dogoditi i nakon cijepljenja. Da bi se moglo sumnjati da je to povezano s cijepljenjem trebala bi učestalost toga biti veća nego inače u populaciji, to sada nemamo. Činjenica je da je AstraZeneca pod povećalom cijelo vrijeme, i zbog učinkovitosti na starijima od 65 godina. Pokazalo se da je stav HZJZ-a bio ispravan, sad ga i druge zemlje podržavaju. To je cjepivo pod prismotrom pa se zato sada više raeagira i više toga izlazi u medijima, ali moramo reći da je takvih situacija bilo i s drugim cjepivima”, rekla je.

Pavić Šimetin je rekla kako za sada nigdje ne piše da se ljudi koji imaju problema sa zgrušavanjem krvi ne bi trebali cijepiti AstraZenecom. “Pa čak i ako bi se pokazala uzročno posljedična povezanost između tromboembolije i cijepljenja pitanje je bi li to bio argument da se ljudi ne cijepe zbog činjenice da COVID ima izrazito veliku učestalost tromboembolije koja dovodi do smrti, cijepljenje predstavlja više tisuća puta manji rizik. Imamo osam sumnji na nuspojavu sa smrtnim ishodom, kod šest se pokazalo da najvjerojatnije nije povezano s cijepljenjem, dva slučaja se još provjerava. Od 5600 smrtnih ishoda koje imamo zbog COVID-a najveći dio njih je sigurno, oko 5000, imalo tromboembolijske probleme. Cjepivo daje daleko veću prednost u odnosu na rizik”, rekla je.

Ozren Polašek, pročelnik Katedre za javno zdravstvo i voditelj Centra za globalno zdravlje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, član Znanstvenog savjeta Vlade, rekao je kako se za sada čini da cjepiva nemaju povećani rizik pojave nuspojava. Polašek je rekao kako su pitanja o dugoročnim posljedicama opravdana. Međutim, napominje kako smo prekratko izloženi virusu da bi se donosili zaključci.

“Ovo što se događa redovito se događa i s drugim lijekovima, nuspojave se pojavljuju. Ovo je uobičajen životni tijek nekog lijeka tj. cjepiva. Malo smo u tjesnacu, željno očekujemo stav regulatornih tijela”, dodao je Polašek.

Miroslav Hanževački, ravnatelj Doma zdravlja Zagreb – zapad, rekao je da im se javljaju građani koji se ne žele cijepiti AstraZenecom. Istaknuo je važnost prijavljivanja nuspojava i apelirao na kolege da je to redovan dio njihova posla, a koji se često zaboravi.

“Sve što se pojavi u kanalu distribucije je aplicirano ljudima. Svatko ima pravo odbiti cjepivo i zato neće biti diskriminiran. Učinit ćemo sve da čovjek dobije ono cjepivo koje misli da mu je pogodno, a mi ga u tom trenutku može isporučiti”, dodao je.

Govoreći o dokumentaciji vezanoj za rusko cjepivo Sputnjik, koja je pristigla u HALMED, Tomić je rekao kako je potrebno procijeniti udovoljava li proizvođač svim kriterijima koji se tiču farmaceutskih te kliničkih i nekliničkih podataka.

“To što mi radimo je rezervni postupak. Prioritet je EMA, da cjepivo ima odobrenje za stavljanje u promet, ali potrebno je naći alternativne puteve, na što države članice EU-a imaju pravo”, kazao je Tomić. Ako EMA kaže “NE” ruskom cjepiva, poručio je Tomić, Hrvatska će sukladno tome i postupiti.

“To je isključivo stručna odluka, mislim da je EMA postavila infrastrukturu koja je prilično ubrzana, uvela je koncept uvjetnog odobrenja što znači da se postupak može ubrzati, a da se ne gubi na kvaliteti”, rekao je Tomić.

Polašek je upozorio da je potrebno promišljati kako ostvariti veću razinu jednakosti kako ne bi ponovno zapali u nove rizike. “Ukoliko se neke države dobro procijepe, a druge slabo, onda ta velika procijepljenost bogatijih država neće biti garancija sprečavanja širenja novih valova epidemije. Ako se ova situacija bude nastavljala, morat ćemo razmišljati o načinima kako bi mgli stvarati nacionalne pogone koji mogu proizvoditi cjepivo, čak i u manje razvijenim zemaljama”, dodao je.

Pavić Šimetin je rekla kako se potvrda ne odnosi samo na cijepljenje, nego je li test na koronavirus negativan te je li osoba preboljela bolest. “Stalno pristižu nove doze cjepiva, do kraja mjeseca će biti oko 670.000 doza cjepiva, to će biti za skoro 20 posto stanovništva. Kad se postigne taj obuhvat, po nekim preporukama može se zaključiti da će se ići na cijepljenje i drugih skupina”, rekla je Pavić Šimetin.

Požeško-slavonska županija: 5 novozaraženih

7:30 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno su aktivna 63 slučaja zaraze korona virusom (COVID-19), 54 osobe nalaze se u kućnoj izolaciji, a 9 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 298 osoba, a ukupno su testirane 32244 osobe. Na posljednjem testiranju obrađeno je 160 uzoraka, od kojih je 5 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

WHO: Nepotrebna odvajanja majki od novorođenčadi zbog covida

7:15 – Pandemija covida-19 ozbiljno utječe na njegu bolesne ili prerano rođene novorođenčadi, a mnoga su nepotrebno odvojena od majki i izložena riziku od smrti ili dugoročnim zdravstvenim problemima, upozorila je u utorak Svjetska zdravstvena organizacija. Dvije nove studije, koje je citirala Svjetska zdravstvena organizacija, objavile su da u rodilištima masovno ne dopuštaju majkama s potvrđenim ili sumnjivim korona-infekcijama kontakt s njihovom novorođenčadi, a gotovo četvrtina ispitanih majki izjavila je da im nije bilo dopušteno dojenje zbog sumnje u zarazu.

Poticanje na takozvanu “njegu majke klokana”, koja uključuje rani i vrlo bliski kontakt majke i novorođenčeta, moglo bi spasiti više od 125.000 života, navodi se u studiji objavljenoj u znanstvenom časopisu Lancet.Novorođena djeca u cijelom svijetu imaju “pravo na spasonosni kontakt s roditeljima”, a to im se ne bi trebalo uskratiti zbog pandemije covida-19, istaknuo je Anshu Banerjee, stručnjak Svjetske zdravstvene organizacije za zdravlje majki i novorođenčadi.

“Desetljeća napretka u smanjivanju smrtnosti djece bit će ugrožena ako se nešto ne učini već sada”, ustvrdio je Banerjee.

Svjetska zdravstvena organizacija preporuča da majke i dalje dijele sobu sa svojom novorođenom djecom, doje i ostvaruju kontakt kožom – čak i kada se sumnja ili je potvrđen covid-19. Međunarodno istraživanje provedeno među medicinskim sestrama i liječnicima pokazalo je da je pandemija dovela do ograničenja kontakta novorođenčadi i roditelja, a dvije trećine od 1120 ispitanika reklo je da će odvojiti majku od djeteta ako im je test pozitivan ili im status nije jasan.

Više od 85 posto ispitanih navelo je da se boji za svoje zdravlje, a nedostatak osobne zaštitne opreme, stres i sigurnost među glavnim su problemima. Istraživanje je pokazalo da su se u nekim bolnicama vitalni resursi, uključujući osoblje i zalihe kisika, premještali s odjeljenja za novorođenčad na odjele za covid-19.

Australija nastavlja s upotrebom cjepiva AstraZeneca

7:15 – Australija ne planira zaustaviti cijepljenje protiv covida cjepivom AstraZeneca, izjavio je u utorak državni rizničar Josh Frydenberg, iako je nekoliko europskih zemalja zaustavilo primjenu tog cjepiva nakon izvještaja o mogućim ozbiljnim nuspojavama.

Frydenberg je rekao da su europski regulator lijekova i Svjetska zdravstvena organizacija potvrdili da je cjepivo AstraZeneca učinkovito i sigurno za upotrebu. “Stoga ćemo nastaviti s primjenom cjepiva AstraZeneca”, izjavio je Frydenberg za Sky News.

Nekoliko europskih zemalja, među kojima su Njemačka, Francuska, Italija, Španjolska, Portugal i Cipar, obustavile su iz opreza uporabu cjepiva koje je proizveo švedsko-britanski laboratorij AstraZeneca i Oxfordsko sveučilište, nakon prijave “mogućih” popratnih pojava, koje zasad nisu dokazane. Svjetska zdravstvena organizacija priopćila je kako nema dokaza o povezanosti smrtnih slučaja s cjepivima protiv covida te da nema razloga za paniku.

Australija ima oko 25 milijuna stanovnika, a većina će ih se cijepiti cjepivom AstraZeneca. Vlasti su osigurale gotovo 54 milijuna doza, s tim da bi se 50 milijuna doza trebalo proizvesti u lokalnim pogonima od kraja ožujka. Program cijepljenja protiv covida u toj je zemlji počeo u veljači, a prošloga tjedna počelo je i cijepljenje cjepivom AstraZeneca.

Australija je prijavila nešto više od 29.100 slučajeva covida-19 i 909 smrtnih slučajeva. Zatvaranje granica i brzi sustavi praćenja kontakata zaraženih pomogli su im u održavanju relativno niskog broja slučajeva u usporedbi s drugim razvijenim zemljama.

Biden: Lokalna zajednica ima moć potaknuti republikance na cijepljenje

Jučer – Američki predsjednik Joe Biden u ponedjeljak je ocijenio da bivši predsjednik Donald Trump ne igra presudnu ulogu u uvjeravanju republikanca da se cijepe protiv koronavirusa te da oni snažno vjeruju lokalnoj zajednici. Biden i njegovi suradnici pokušavaju pronaći način kako motivirati što više pristaša republikanaca da se cijepe protiv covida, jer ankete pokazuju da neki tome nisu skloni.

U razgovoru s novinarima Biden je rekao da je sa svojim savjetnicima razmatrao to pitanje. “Razgovarao sam s njima i kažu da za MAGA-e, bez obzira na to što im Trump kaže, veću težinu imaju riječi lokalnog liječnika, lokalnog propovjednika, lokalne zajednice”, rekao je Biden.

MAGA je kratica za Trumpov slogan “Učinimo Ameriku ponovno velikom” (Make America Great Again). Trump se baš nije pretrgao pozivajući svoje birače da se cijepe, no sam se potiho cijepio u siječnju. “Svi se cijepite”, rekao je prošli mjesec na Floridi na konvenciji CPAC-a (Konferencija konzervativne političke akcije).

Glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki rekla je da bi Trump mogao pomoći, ali se to od njega nužno ne očekuje. “Ako bi se bivši predsjednik Trump sutra probudio i poželio glasno istaknuti sigurnost i učinkovitost cjepiva, sigurno je da bismo to podržali”, rekla je.

Zdravstveni djelatnici kontaktiraju evangeličke krugove i druge konzervativce kako bi djelovali na republikance, rekla je ona novinarima. “Predsjednikov cilj je da se cijepe svi Amerikanci, ne samo oni koji su mu dali glas. Zato moramo doprijeti do svih, a to uključuje i konzervativce”, rekla je.

U anketi PBS NewsHour/NPR/Marist provedenoj prošli tjedan, gotovo polovica muškaraca u SAD-u koji se izjašnjavaju kao pristaše republikanaca kazali su da se ne planiraju cijepiti. Osamdeset jedan posto republikanaca izjasnilo se da bi vjerovali savjetu svog liječnika o cjepivu protiv covida-19, rekla je Psaki u ponedjeljak i to je područje na koje se zato Bijela kuća koncentrira.