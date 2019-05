AURELIA STIGLA U SPLIT, PUTNICI NA SIGURNOM: ‘Manjkalo je komunikacije, ali bilo je besplatnog vina i piva i dobro nam je bilo’

Brod s 215 putnika i 92 člana posade pokvario se ploveći na redovnoj liniji iz Ancone u Split te je plutao u moru kod Žirja,a do Splita ga je doteglio remorker Pollux

Nakon 40 sati plutanja i tegljenja, danas oko 13.30 sati u splitsku luku napokon je pristao trajekt Aurelia talijanske brodske kompanije SNAV. Brod s 215 putnika i 92 člana posade pokvario se ploveći na redovnoj liniji iz Ancone u Split te je plutao na moru južno od motoka Žirja. U Split ga je doteglio remorker Pollux iz Zadra.

Po silasku s trajekta neki putnici su opisali svoje dojmove.

“Postojao je manjak komunikacije, ali na brodu je bilo besplatno vino, pivo i dobro nam je bilo”, rekla je za 24 sata jedna turistica.

‘Bila je panika dok nije došao remorker’

“Sve je dobro završilo. Sve je bilo korektno. Osoblje je bilo odlično prema nama”, kazala je druga putnica dodavši da su na brodu dobili doručak, ručak i večeru.

Putnike s trajekta u splitskoj luci su nestrpljivo čekali njihovi bližnji.

“Jučer ujutro je meni bila totalna panika. Dok se nije iskomuniciralo da im dođe remorker. Sve je išlo sporo nekako. Bilo je ružno vrijeme. I suprugu je bila malo isto panika ujutro, ali kasnije kad se riješila situacija je bilo sve u redu. Osoblje im je bilo odlično i kapetan im je rekao da su u sigurnim uvjetima i stalno ih informirao”, kazala je Marija Ćićerić čiji je suprug bio na trajektu.

“Nisam bila zabrinuta, sve je bilo u redu. Nisu ni putnici bili zabrinuti kad su saznali da se radi o kvaru i da će stići remorker. Mislim da je sve to bilo u granicama normale, to je more, događaju se takve stvari. Nije bila nesreća nego tehnički kvar”, kazala je Sanja Meštrović, majka jednog od putnika.

