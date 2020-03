ASTRONOMI ANALIZIRALI SNIMKE EKSPLOZIJE METEORA: ‘Bio je velik metar i pol, težak preko pet tona i brzine 20 km/s’

Kako bi javnosti pokazao što se dogodilo, koordinator Hrvatske meteorske mreže, Damir Šegon, napravio je analizu na temelju prikupljenih podataka

Prije nekoliko dana stanovnici Zagreba su mislili da su doživjeli potres ili da su MIG-ovi probili zvučni zid, no kasnije su doznali da je eksplodirao meteor. Meteor je pao negdje kod Slovenske granice, a njegovi dijelovi raspršili su se od Zagreba pa do Istre. Osim toga, njegov let pa kasnije pad vidjeli su ljudi iz različitih krajeva Hrvatske. Kako bi javnosti pokazao što se dogodilo, koordinator Hrvatske meteorske mreže, Damir Šegon, napravio je analizu na temelju prikupljenih podataka.

Svoje izvješće temelji na analizi puno statičkih fotografija, četiri video snimke (tri su iz automobila i jedna s fiksne lokacije) te na seizmičkim zapisima soničnog udara prema senzorima zavoda iz Hrvatske i Slovenije. Ističe da vjerojatno postoje i zapisi iz Italije i Austrije. Naveo je i da je prema NASA-inu Centru za mala tijela prolet meteora bio 28. veljače 2020. u 9:30 sati te da je njegova procijenjena energija 0,34 kT. Brzina kretanja meteora procjenjuje se na 20 km/s dok njegova procijenjena masa iznosi 5,5 tona, a veličina 1,5 m. Navode se i rezultati IMO Fereball izvješća koji kažu da je 70 očevidaca iz Hrvatske, Italije, Slovenije i Mađarske te da postoji mnoštvo snimaka, za sada četiri videa. Kažu da putanja meteora pokazuje da je svoj let završio u Sloveniji.

“Za precizniju analizu potrebna je kalibracija video zapisa i statičkih snimaka (snimak istog dijela neba istim uređajem noću, i to tako da se na snimci vidi što više zvijezda). U kontaktu smo sa Slovenskim astronomima koji se organiziraju u smislu analize njima dostupnih podataka i razmatraju mogućnost postojanja meteorita, po čemu će vjerojatno organizirati potragu. Prema višegodišnjem iskustvu, ovako brzi meteori ne ostaju krupniji meteoriti već sav materijal “izgori” u atmosferi. Moguće je međutim da sitniji komadi veličine do 10-ak grama prežive eksploziju, te se rasprše na širem području”, napisali su na Facebooku iz Hrvatskog astronomskog saveza.

