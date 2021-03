DANAS 1445 NOVOZARAŽENIH I 12 PREMINULIH; Umrla i djevojčica (12), imala je komorbiditete; U Primorsko-goranskoj 300 novih slučajeva

U Hrvatskoj je danas zabilježeno 1445 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2; 12 osoba je preminulo

Danas je zabilježeno 1445 novih slučajeva zaraze, broj aktivnih slučajeva je 5490

Preminulo je 12 osoba, od početka pandemije ukupno 5709

Na bolničkom je liječenju 889 pacijenata, od kojih je na respiratoru njih 84, a oporavilo se 418 ljudi

U svijetu je od početka pandemije zabilježeno 120.695.785 slučajeva, preminulo je 2.670.453 osoba, a oporavilo se njih 68.452.307

U Karlovcu zauzeti svi respiratori u covid centru

Crna Gora ponovo ima rekordan broj preminulih, Đukanović poziva na jedinstvo

19:13 – U Crnoj Gori je u srijedu, drugi put u ožujku, registriran rekordan broj preminulih u jednom danu od posljedica zaraze koronavirusom i to točno godinu dana otkad je u toj zemlji potvrđen prvi slučaj infekcije. Crnogorske zdravstvene vlasti su priopćile da je 18 pacijenata zaraženih koronavirusom preminulo u posljednja 24 sata dok je novozaraženih i dalje preko 500 na dnevnoj razini, što je blizu 0,1 posto crnogorske populacije.

U Crnoj Gori je u prva dva tjedna ožujka preminulo više osoba (126) nego tijekom cijelog siječnja (123). Samo u Kliničkom centru Crne Gore, najvećoj medicinskoj ustanovi u toj zemlji, životno je ugroženo 86 pacijenata, dok je dvije trećine kapaciteta zdravstvenog sustava predviđenog za pacijente oboljele od covida-19 popunjeno.

Ti brojevi ipak nisu utjecali na vladino Vijeće za borbu protiv koronavirusa da prihvati prijedlog crnogorskih epidemiologa i uvede potpuno zaključavanje države, već su u srijedu na još sedam dana u većini države produžene epidemiološke mjere donesene prošlog tjedna. One predviđaju zatvaranje obrazovnih institucija, vrtića, ugostiteljskih objekata, teretana i trgovačkih centara, te zabranu kretanja između općina i policijski sat od 21 sat do 05 ujutro. Ranije je iz vlade u Podgorici priopćeno da crnogorsko gospodarstvo ne bi izdržalo zatvaranje.

Crna Gora je već tjednima među vodećim zemljama u svijetu prema broju novozaraženih, a odnedavno je ušla i među deset zemalja svijeta po broju umrlih na 100 tisuća stanovnika. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ponovo je apelirao na izvršnu vlast i sve nadležne institucije da, kako je rekao, usklade svoje djelovanje i politiku s dramatičnom zdravstvenom situacijom u zemlji.

On je u namjeri da ukaže na ozbiljnost situacije iznio statističke podatke koji pokazuju da je za 365 dana službeno evidentirano 84.700 oboljelih građana Crne Gore, što čini 13,6 posto njene populacije. „Preminula je 1151 osoba – članovi naših obitelji, rođaci, prijatelji, susjedi…Svakog dana, koronavirus je uzimao u prosjeku najmanje tri života, a obolijevale su 232 osobe, što je previše i za mnogo brojnije populacije i veće zemlje od Crne Gore”, napisao je Đukanović na Twitteru.

Cijepljenje u Crnoj Gori počelo je 20. veljače, a do sada se cijepilo ispod jedan posto stanovnika te zemlje i to cjepivom Sputnjik V koje je crnogorskoj vladi donirala Srbija. Mediji u Podgorici prenijeli da je bloomberg.com objavio računicu prema kojoj bi Crna Gora, ako bi se cijepljenje nastavilo ovim tempom, tek za šest godina i sedam mjeseci cijepila dvije trećine populacije.

U srijedu je počelo cijepljenje i kineskim Sinopharmom, a 30 tisuća doza tog cjepiva donirala je Crnoj Gori Kina. Do kraja mjeseca u Crnu Goru bi trebao stići i dio od 80 tisuća doza AstraZenecinog cjepiva koliko joj je dodijeljeno kroz Covax program. Predsjednik crnogorske vlade Zdravko Krivokapić ranije je ustvrdio da će trećina stanovništva Crne Gore primiti cjepivo protiv koronavirusa do kraja travnja.

Bugarske bolnice u problemu zbog porasta broja zaraze koronavirusom

19:10 – Bugarske su bolnice i hitne službe na granicama izdržljivosti zbog naglog porasta broja slučajeva zaraze koronavirusom, rečeno je u srijedu. “Ne možemo se nositi s ovom masovnom zarazom”, rekla je glasnogovornica hitnih službi Katja Sungarska u Sofiji. U mnogim se mjestima bolnice reorganiziraju i stvaraju više odjela za pacijente zaražene covidom-19. Prošli četvrtak bilo je 395 novih slučajeva na 100.000 ljudi u razdoblju od sedam dana. Nova sedmodnevna stopa incidencije trebala bi biti objavljena u četvrtak.

U Bugarskoj, državi sa 6,9 milijuna stanovnika, u srijedu su zabilježena 4374 nova slučaja zaraze koronavirusom u 24 sata, u odnosu na 3502 prošle srijede. Od početka izbijanja pandemije u zemlji je od koronavirusa umrlo 11.500 ljudi, a samo u utorak njih 107.

Bugarska se bori s trećim valom pandemije nakon ublažavanja mjera zatvaranja 1. ožujka. Iako su mjere za zaustavljanje širenja zaraze poduzete posljednjih dana na regionalnoj razini, vlada ih ne planira uvesti na nacionalnoj razini. Područja koja su najviše pogođena pandemijom su grad Sofija i regija Burgas na Crnom moru. Zdravstvene službe u Sofiji predložile su zatvaranje škola i jaslica, restorana, trgovačkih centara i teretana. Konačna odluka o tome bit će objavljena u četvrtak.

Cijepljenje u Bugarskoj u međuvremenu je usporeno jer je privremeno obustavljena uporaba cjepiva tvrtke AstraZeneca, a dostupna su cjepiva Moderne te Pfizer i BioNTech. U Bugarskoj su parlamentarni izbori zakazani za 4. travnja pa su među prioritetnim skupinama za cijepljenje i dužnosnici zaduženi za postupak provedbe izbora.

U Britaniji više od 25 milijuna primilo prvu dozu cjepiva protiv covida-19

19:05 – Velika Britanija je objavila u srijedu da je više od 25 milijuna ljudi primilo prvu dozu cjepiva protiv koronavirusa, 100 dana nakon što je počelo cijepljenje u toj zemlji. Vlada navodi da to znači da je gotovo polovica odraslih primila dozu cjepiva čime je na dobrom putu da svima iznad 50 godina ponudi dozu cjepiva do 15. travnja. “Najnovija prekretnica je nevjerojatno postignuće – predstavlja 25 milijuna razloga da budemo sigurni u budućnost dok oprezno ponovno pokrećemo društvo”, priopćio je britanski premijer Boris Johnson.

Cijepljenje u Britaniji počelo je 8. prosinca kada je 90-godišnja Margaret Keenan postala prva osoba na svijetu koja je primila Pfizerovo cjepivo izvan ispitivanja. Otada je Britanija prvo ponudila cjepiva prioritetnim skupinama, počevši s najstarijima, klinički najranjivijima te zdravstvenim radnicima na prvoj liniji prije nego što je prešla na mlađe dobne skupine. Zdravstvene službe primijenile su ukupno 25.273.226 cjepiva Pfizera ili AstraZenece, a 1.759.445 ljudi primilo je obje doze jednog od navedenih cjepiva.

U Karlovcu zauzeti svi respiratori u covid centru

18:14 – Karlovački infektolozi i anesteziolozi pozvali su u srijedu popodne na izvanrednoj konferenciji za novinare građane da se ponašaju odgovorno jer broj teško oboljelih od covida-19 raste, pri čemu su istaknuli da su u covid respiratornom centru svi respiratori zauzeti.

Anesteziologinja Jasna Topić, kao osoba koja radi s najtežim pacijentima i kao koordinatorica za covid-19 u karlovačkoj Općoj bolnici, istaknula je da građani nisu dovoljno svjesni što se događa te da na covid odjelu leži po nekoliko članova iste obitelji.

Osim zaraženih pacijenata, Infektologija se brine i o onima koji se smatraju izliječenima, a pate od raznih simptoma postcovid sindroma i zahtijevaju ambulantno liječenje, rekla je Tutek, ističući da je u Karlovačkoj županiji samo četvero infektologa i da nitko u proteklih godinu dana bio na godišnjem odmoru. Sada jedan doktor jest na godišnjem odmoru i sve pada na tri infektologa, kojima u dežurstvima pomažu kirurzi, internisti i ginekolozi.

Slovačka zabranjuje odlazak na odmor u inozemstvo zbog covida

17:46 – Slovačka vlada zabranila je putovanja izvan zemlje za praznike sljedećih mjeseci kako bi usporila pandemiju koronavirusa, izvijestila je televizija TA3 u srijedu. Vlada je navela da će putovanja biti dozvoljena u radne i druge neturističke svrhe, a zabrana predstavlja proširenje mjera ograničenja kretanja unutar zemlje po kojoj ljudi ne mogu napustiti svoj okrug bez valjanog razloga.

Uredba je donesena zbog straha od širenja opasnih stranih mutacija virusa. Zabrana putovanja u inozemstvo budi mučna sjećanja na zatvorene granice u doba komunizma u zemljama poput Slovačke.

Srednjoeuropska država Europske unije s 5,5 milijuna stanovnika je posljednjih tjedana najteže pogođena s blizu 4000 hospitaliziranih i oko 100 dnevno umrlih. Ministarstvo zdravstva je u utorak objavilo da je ukupan broj potvrđenih i slučajeva smrti za koje se sumnja da ih je izazvao covid-19 veći od 10.000.

HALMED: Sumnja na nuspojavu AstraZenece sa smrtnim ishodom

17:28 – Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izvijestila je u srijedu da joj je stigla prijava sumnje na nuspojavu sa smrtnim ishodom kod cjepiva AstraZenece u 33-godišnje osobe, koja je preminula 12 dana nakon cijepljenja. HALMED je trenutno u kontaktu sa zdravstvenom ustanovom u kojoj se slučaj dogodio kako bi se u što kraćem roku dostavila sva medicinska dokumentacija na temelju koje bi se mogla provesti ocjena uzročno-posljedične povezanosti, ističe se u priopćenju.

“U prijavi je navedena trombocitopenija i krvarenje, međutim, prijava je vrlo oskudna te ne sadrži dokumentaciju o uzroku smrti, kao ni o tijeku i razvoju događaja koji su doveli do smrtnog ishoda. U što skorijem roku očekujemo zaprimanje zatražene medicinske dokumentacije, uključujući otpusno pismo, a naknadno i nalaz obdukcije koja je u tijeku”.

HALMED i HZJZ danas su započeli raditi na ocjeni koja će se žurno nastaviti po primitku zatražene dokumentacije, nakon čega će izvijestiti o ishodu. Prijava će danas biti upućena i Europskoj agenciji za lijekove (EMA), kako bi se uključila u ocjenu slučaja. HALMED ističe da dosad nije zaprimio ni jednu prijavu sumnje na nuspojavu sa smrtnim ishodom za koju je utvrđena uzročno-posljedična povezanost sa cijepljenjem.

Zaprimljeno je devet prijava sumnji na nuspojave sa smrtnim ishodom, koje su vremenski povezane s razdobljem cijepljenja. Među njima za šest prijava iz trenutno dostupnih podataka nije moguće ocijeniti uzročno-posljedičnu povezanost sa cijepljenjem. Za te slučajeva, koji uključuju i danas zaprimljenu prijavu, zatraženi su dodatni podaci potrebni za potpunu ocjenu prijava.

Za tri prijave, nakon provedene potpune ocjene sve dostavljene medicinske dokumentacije, utvrđeno je da nije vjerojatna uzročno-posljedična povezanost između primjene cjepiva i smrtnog ishoda, što uključuje i posljednji ocijenjeni slučaj plućne tromboembolije.

HALMED je zaprimio i šest prijava neželjenih događaja sa smrtnim ishodom, koje su vremenski povezane s razdobljem cijepljenja, no nisu uzročno-posljedično povezane s primjenom cjepiva. Od navedenih ukupno 15 prijava sumnji sa smrtnim ishodom, u devet prijava radi se o cjepivu Pfizera, a u šest cjepivu AstraZeneca.

Srbija drugi dan zaredom s više od 5 tisuća novozaraženih

17:25 – Srbija drugi dan zaredom bilježi više od 30 umrlih od covida-19 i preko 5000 novozaraženih, najviše u posljednjih nekoliko tjedana, a zdravstvene vlasti prijavile su u srijedu i povećan broj hospitaliziranih. U posljednja 24 sata u Srbiji su od posljednica infekcije preminula 32 pacijenta, a zaraženo je još 5446 osoba, što uz 18.288 testova svjedoči da je skoro svaki četvrti testirani nositelj virusa.

Ministarstvo zdravlja objavilo je da se na covid odjelima u Srbiji liječi 4859 pacijenata, od kojih je 209 na respiratorima. Dosad je napravljeno više od 3,2 milijuna testova i registrirano ukupno 531.558 oboljelih, a 4810 je preminulo, što stopu smrtnosti i dalje drži ispod jedan posto.

U Srbiji su od utorka navečer do petka ujutro na snazi djelomično pooštrene epidemiološke mjere koje podrazumijevaju zatvaranje svih ugostiteljskih objekata i brojnih djelatnosti izuzev trgovina prehrambenom robom, ljekarni i drogerija, te benzinskih postaja. Medicinski dio Kriznog stožera srbijanske vlade, čiji je zahtjev bio najmanje desetodnevno ili dvotjedno zatvaranje, ocijenio je da su usvojene mjere “kompromisne” s političko-ekonomskim potrebama, te da neće dati očekivane rezultate i prekinuti trend širenja zaraze, niti će smanjiti pritisak na zdravstveni sustav.

Janša traži objavu ugovora Europske komisije i AstraZenece

17:19 – Slovenski premijer Janez Janša kazao je u srijedu da bi ugovor Europske komisije s AstraZenecom trebao postati javan, kako bi se vidjelo tko je odgovoran što britansko-švedska tvrtka ne isporučuje svoje cjepivo protiv Covida-19 dogovorenom dinamikom i u dogovorenim količinama.

Taj ugovor je, prema Janšinim riječima, očito bio loše sastavljen, posebno s obzirom na to da sada nitko ne snosi sankcije ni odgovornost zbog nepoštivanja dogovorene dinamike isporuke i dogovorenih količina. Kazao je kako se lanjske jeseni, vezano uz napredak u razvoju cjepiva, računalo da će “oxfordsko” cjepivo biti prvo odobreno pa je bilo prva opcija pri naručivanju kod velikog broja članica EU-a. Budući da je cjepivo odobreno kasnije i da AstraZeneca isporučuje mnogo manje količine cjepiva i s njima kasni, sredinom godine doći će do velikih disproporcija među članicama u procijepljenosti stanovništva, što bi po Janšinim riječima moglo izazvati i ozbiljnu političku krizu u vrijeme kad Slovenija sredinom godine preuzme predsjedanje EU-om.

Slovenija se kao predsjedateljica time ne bi željela baviti, a sada se u dogovoru s Europskom komisijom radi na “korektivnom mehanizmu” kako bi se zemljama s nižim stupnjem procijepljenosti, zbog neisporučivanja dogovorenog cjepiva, omogućilo dobivanje dodatnih količina. Uz to, Janša je kazao da je grupa zemalja koje su upozorile na disproporcije pri nabavi cjepiva zatražila da summit Europske unije ponovo donese obvezujući zaključak da će do ljeta protiv covida-19 cijepiti 70 posto odrasle populacije. Janša je kazao da je iz Češke dobio informaciju da im se cjepivo AstraZenece nudi po komercijalnoj cijeni od 13 eura za dozu, za koliko AstraZeneca cjepivo prodaje izvan EU-a, sugerirajući tako da je jedan od razloga za sporije isporuke i špekulativan, s obzirom da britansko-švedska tvrtka cjepivo prema ugovoru s Europskom komisijom dobiva dva eura za dozu.

Janša je odbio špekulacije prema kojima je odgovoran da Slovenija nije na vrijeme naručila dodatne količine cjepiva Pfizer-Biontecha, u opcijskom drugom krugu kad je to cjepivo bilo dostupno za ugovaranje krajem prosinca, za što ga optužuju oporbene stranke. Naprotiv, Janša je kazao da je kao privremeni vršitelj dužnosti ministra zdravstva, nakon što je prijašnji ministar Tomaž Gantar dao ostavku, odmah naložio suradnicima da se naruče cjepiva svih proizvođača s kojima je moguće postići takav dogovor i to, kako je dodao, bez obzira na cijenu, pa Slovenija danas ima naručenih ukupno 7 milijuna doza, što je sasvim dovoljno za cijelu populaciju.

Sastanak vlade, njena stručnog tima i čelnika oporbenih stranaka o pitanjima epidemije Covida-19 organizirao je predsjednik države Borut Pahor. On je nakon troipolsatnog sastanka kazao da je razgovor bio konstruktivan i koristan, te da se politika treba ujediniti oko zajedničkog cilja prevladavanja zdravstvene krize i ponovnog gospodarskog oporavka i na to se koncentrirati, a ostala pitanja ostaviti za kasnije. MInistar zdravstva Janez Poklukar kazao je da je Slovenija u gornjoj ljestvici članica EU-a kad je riječ o stupnju procijepljenosti stanovništva, no da s obzirom na porast broja novozaraženih i mogućnost trećeg vala epidemije koji je zahvatio i dobar dio Europe o dodatnom popuštanju protuepidemijskih mjera u sadašnjem trenutku nije realno razmišljati.

EK: Proizvodnja cjepiva se ubrzava, do kraja lipnja 466 milijuna doza

16:48 – Nakon početnih poteškoća u proizvodnji cjepiva protiv covida-19 sada se proces ubrzava i još uvijek je moguće ispuniti cilj o cijepljenju 70 posto odraslog stanovništva u Europskoj uniji do kraja ljeta, izjavila je u srijedu predsjednica Komisije Ursula von der Leyen. “Sada se trebamo fokusirati na drugo tromjesečje i razdoblje do ljeta. Znamo da možemo postići naš cilj o cijepljenju 70 posto odraslog stanovništva do kraja ljeta”, izjavila je predsjednica Komisije na konferenciji za novinare.

Prema podacima koje je iznijela von der Leyen, BioNTech/Pfizer i Moderna u prvom tromjesečju poštuju svoje ugovorne obveze i isporučile su ili će do kraja ovoga mjeseca isporučiti količine predviđene za prvo tromjesječje. BioNTech/Pfizer u ovom će tromjesečju isporučiti 66 milijuna doza, a Moderna 10 milijuna doza, što je u skladu s potpisanim ugovorima, kaže von der Leyen.

S druge strane, AstraZeneca je potpuno podbacila. Umjesto obećanih 90 milijuna doza u prvom tromjesečju ta je tvrtka najprije to smanjila na 40 milijuna, a sad tvrdi da će isporučiti 30 milijuna doza u ovom tromjesečju, trostruko manje od obećane količine. Ako AstraZeneca održi obećanje od 30 milijuna doza, EU bi ukupno mogla dobiti u ovom tromjesečju oko 106 milijuna doza.

U drugom tromjesečju očekuju se znatno veće količine, Predsjednica Komisije kaže da se može računati na BioNTech/Pfizer, koji bi u drugom tromjesečju trebao isporučiti 200 milijuna doza, Moderna bi trebala isporučiti 35 milijuna doza te Johnson & Johnson 55 milijuna doza.

Cjepivo Johnson & Johnsona, četvrto je koje je dobilo odobrenje za uporabu u EU-u, a njegova je prednost to što se daje samo jedna doza. Ukupno bi od ta tri proizvođača, bez AstraZenece, EU trebao dobiti 290 milijuna doza.

Što se tiče AstraZenece, ta je tvrtka najavila za drugo tromjesečje 70 milijuna doza, umjesto 180 milijuna obećanih doza. Ako sve četiri tvrtke održe svoja obećanja, to znači da bi do kraja lipnja Europska unija ukupno mogla dobiti 466 milijuna doza.

WHO preporuča da se “za sada” nastavi cijepljenje AstraZenecom

16:46 – Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je u srijedu da se “za sada” nastavi cijepljenje AstraZenecinim cjepivom protiv covida-19, koje je više zemalja obustavilo zbog nekoliko slučajeva ozbiljnih nuspojava. “Za sada, WHO smatra da omjer rizika i koristi naginje u prilog AstraZenecinom cjepivu i preporuča da se nastavi cijepljenje”, priopćio je WHO, dodajući da njegovi stručnjaci, čije se mišljenje željno očekuje, još analiziraju podatke o primijećenim zdravstvenim problemima. WHO ne navodi kada će njegovi stručnjaci, koji su se okupili u utorak, objaviti svoje zaključke.

Europska agencija za lijekove (EMA) u utorak je također ponovila da je “čvrsto uvjerena” u prednosti AstraZenecinog cjepiva.

Petnaestak zemalja, među kojima Njemačka, Francuska i Italija, obustavile su iz opreza cijepljenje tim cjepivom nakon što je nekoliko cijepljenih ljudi doživjelo probleme sa zgrušavanjem krvi, od kojih su neki završili smrću. Veza s cjepivom za sada nije potvrđena. WHO u kratkom priopćenju također naglašava da nije potvrđena povezanost tih zdravstvenih problema s cjepivom, napominjući da su tromboembolije česte i da je venska tromboembolija treća najčešća kardiovaskularna bolest.

Nešto prije, tijekom konferencije za novinare odbora WHO-a koji donosi preporuke za cjepiva, poznatim pod nazivom SAGE, tehnička savjetnica, liječnica Annelies Wilder-Smith, kazala je da je u kliničkim ispitivanjima cjepiva protiv covida-19 proizvođača Johnson & Johnson 10 oboljelih koji su dobili placebo doživjelo trombozu, prema 14 onih u skupini koja je dobila cjepivo. Od 44.000 ljudi koliko je sudjelovao u testiranju, ta razlika od četvero ljudi “nije značajna”, naglasila je.

Johnson & Johnson cjepivo preporučeno i u zemljama s varijantama covida

16:43 – Cjepivo tvrtke Johnson & Johnson preporučuje se i u zemljama u kojima cirkuliraju zaraznije varijante koronavirusa, rekli su u srijedu stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Strateška savjetodavna skupina stručnjaka (SAGE) za cijepljenje pri WHO-u je nakon sastanka u ponedjeljak u srijedu objavila svoje preporuke o upotrebi cjepiva koje je razvila američka farmaceutska tvrtka Johnson & Johnson.

WHO je odobrio cjepivo protiv covida-19 Johnson & Johnsona u petak. “Preporučujemo njegovu upotrebu u zemljama gdje je ubrzano širenje varijanti i u zemljama za koje raspolažemo s informacijama o upotrebi tog cjepiva za kontrolu SARS-CoV-2 koji su izazvale te varijante”, izjavio je na konferenciji za novinare Alejandro Carvioto, predsjednik skupine stručnjaka WHO-a za cijepljenje.

“Globalno, nakon razmatranja podataka imamo cjepivo koje je sigurno”, dodao je i ponovio da se ono preporučuje za sve starije od 18 godina, bez dobne granice.

U siječnju je Johnson & Johnson objavio da je njegovo cjepivo 66 posto učinkovito protiv covida-19. To je prvo cjepivo s odobrenjem WHO-a u jednoj dozi umjesto dvije, a može se skladišti na temperaturama hladnjaka. Cjepivo Johnson & Johnson je hitno odobreno u Sjedinjenim Državama krajem veljače. Odobreno je i u Kanadi početkom ožujka i 11. ožujka u Europskoj uniji, a već ga je počela primjenjivati Južnoafrička Republika.

EK najavljuje zaoštravanje pravila o izvozu cjepiva

16:40 – Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je u srijedu zaoštravanje pravila o izvozu cjepiva protiv covida-19 u one zemlje koje imaju veću stopu procijepljenosti i koje ograničavaju izvoz cjepiva proizvedenog na njihovu teritoriju.

“Moramo osigurati recipročnost i proporcionalnost. Ako se situacija ne promijeni, morat ćemo razmisliti o tome kako izvoz cjepiva u zemlje koje ga i same proizvode učiniti ovisnim o njihovoj otvorenosti. Razmotrit ćemo je li proporcionalan izvoz u zemlje koje koje imaju veću stopu procijepljenosti”, rekla je von der Leyen na konferenciji za novinare.

Informacije da primjerice Velika Britanija ili Sjedinjene Države primaju milijune doza cjepiva proizvedenih u EU, dok te zemlje istodobno zabranjuju izvoz sa svog teritorija, stvara opravdano nezadovoljstvo u Uniji. Von der Leyen je istaknula da je Ujedinjeno Kraljevstvo primilo najviše doza iz EU-a, od 31. siječnja 10 milijuna doza, dok je britanska vlada ugovorom s AstraZenecom praktički onemogućila izvoz toga cjepiva proizvedenog na njihovu teritoriju.

U posljednjih šest tjedana iz EU-a je upućeno 314 pošiljki s 41 milijun doza cjepiva u 33 zemlje. Istodobno, EU je blokirao samo jednu pošiljku s 250 tisuća doza AstraZenecina cjepiva koja je bila namijenjena za izvoz u Australiju jer ta tvrtka ne ispunjava svoje ugovorne obveze s EU-om.

“Mi smo spremni ponovno iskoristiti tu mjeru”, rekla je von der Leyen. “Put mora biti otvoren u oba smjera. Mi puno izvozimo cjepiva u zemlje koje ga i same proizvode. Ovo je poziv da i one budu otvorene”, rekla je von der Leyen, najavivši da će se o ideji zaoštravanja izvoza razgovarati i na samitu EU-a sljedeći tjedan.

BiH: Županija u Hercegovini uvela policijski sat, najveći porast novozaraženih

16:38 – Vlasti Županije zapadnohercegovačke, sa sjedištem u Širokom Brijegu, uvele su ponovno u srijedu policijski sat, zabranile nazočnost na sportskim natjecanjima i okupljanje više ljudi nakon što je u posljednja 24 sata najviše porastao broj novozaraženih koronavirusom od početka epidemije.

Nakon izvanredne sjednice Stožera civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke (ŽZH) priopćeno je kako je zabilježen “eksponencijalni porast i rekordni broj novooboljelih u jednom danu od izbijanja pandemije koronavirusa”.

Resorno ministarstvo zdravstva je izvijestilo stožer da je bilo 125 novooboljelih osoba od covid-19 u posljednja 24 sata, što iznosi ukupno 435 zaraženih od koronavirusa. “To predstavlja eksponencijalni rast koji ugrožava zdravlje stanovnika i zdravstvene kapacitete”, upozorili su iz ŽZH-a.

Dosadašnji najveći broj novozaraženih od virusa SARS-CoV-2 u jednome danu bio je u prosincu, no tada nije prelazio brojku od 100 osoba. Zbog toga su vlasti iz ŽZH-a ponovno uvele policijski sat u vremenu od 20,30 navečer do pet sati ujutro, čija primjena počinje od sutra i ostaje na snazi do 31. ožujka. Zabranjena su i okupljanja više od 25 osoba u zatvorenim prostorima, dok je na otvorenome prostoru ograničena nazočnost na 40 osoba. Ponovno je zabranjena nazočnost publike na sportskim natjecanjima. Iz Kriznoga stožera su priopćili da se ovim mjerama nastoji zaustaviti nagli porast oboljelih osoba, sačuvati zdravlje stanovnika te zdravstvene kapacitete.

EK predložila covid putovnice

13:28 – Europska komisija je u srijedu predložila uredbu o uspostavi digitalne potvrde koja bi trebala omogućiti sigurno putovanje unutar Europske unije tijekom pandemije. To će biti dokaz da je osoba cijepljena, da je već preboljela bolest ili da ima negativan test na covid-19. Potvrde će biti besplatne, u digitalnom ili papirnatom obliku na jeziku zemlje koja je izdaje i na engleskom. Sadržavat će kod kako bi se osigurala sigurnost i autentičnost potvrde.

Te potvrde trebaju biti usklađene i provjerljive u cijeloj Europskoj uniji. Komisija poziva države članice i Europski parlament da što prije usvoje prijedlog kako bi uredba mogla stupiti na snagu do ljeta. Potpredsjednik Komisije Margaritis Schinas kazao je u intervjuu FAZ-u da potvrda treba biti spremna “do ljeta, a ljeto počinje 1. lipnja”. Radi se o mjeri koja je uvelike namijenjena spašavanju turizma u EU.

Komisija se odlučila za uredbu jer su je države članice dužne izravno primjenjivati, suprotno od preporuka koje ionako malo država poštuje. Budući da nema dovoljno cjepiva, Komisija želi da te potvrde sadržavaju i rezultat testiranja na covid19 ili nazočnost antitijela kako osobe koje nisu imale priliku cijepiti ne bi bile diskriminirane, što je i bila primjedba mnogih zemalja na tu ideju. Po podacima Komisije, dosad se cijepilo samo 3,5 posto stanovništva EU-a.

Brodsko-posavska županija: 37 novozaraženih, 2 preminulih

13:12 – Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, u zadnja 24 sata na području Brodsko-posavske županije evidentirano je 37 novih pozitivnih nalaza osoba zaraženih virusom SARS-CoV-2 (potvrđenih PCR uređajem). Broj zaraženih osoba prema prebivalištu (grad/općina): grad Nova Gradiška (16), grad Slavonski Brod (7), općina Rešetari (6), općina Okučani (5) te općine Cernik, Dragalić i Staro Petrovo Selo (po 1). Broj aktivnih slučajeva povećan sa 103 na 130.

U zadnja 24 sata preminule su dvije osobe od COVID-19. Jedna je osoba preminula u slavonskobrodskoj Općoj bolnici “Dr. Josip Benčević“ (Ž – 1979.), a jedna u Općoj bolnici Nova Gradiška (Ž – 1933.).

Splitsko-dalmatinska: 261 novozaražena i 3 preminule osobe

13:10 – Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 927 obrađenih testova danas je 261 novooboljela osoba s područja Splitsko-dalmatinske županije pozitivna na COVID infekciju i to iz Splita 93, Hvara 1, Imotskog 5, Kaštela 16, Makarske 26, Omiša 9, Sinja 16, Solina 10, Starog Grada 2, Supetra 1, Trilja 7, Trogira 10, Vrlike 1, Baške Vode 2, Brela 3, Dicma 6, Dugog Rata 3, Dugopolja 1, Gradca 2, Hrvaca 5, Jelse 1, Lećevice 1, Lokvičića 1, Muća 3, Nerežišća 1, Okruga 1, Podbablja 1, Podgore 1, Podstrane 5, Postira 2, Prološca 6, Segeta 3, Selca 2, Šestanovca 1, Tučepi 3, Zagvozda 2, Zmijavaca 3 i Ciste Provo 1 osoba.

Od ukupnog broja novooboljelih 168 osoba su kontakti prethodno oboljelih dok se ostali epidemiološki obrađuju. Ukupno 1811 osoba nalazi se u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju nalaze se 74 COVID pozitivne osobe u KBC-u Split dok se 15 osoba nalazi na respiratoru

Prema izvješću KBC-a Split u protekla 24 sata preminule su tri osobe; jedna muška osoba stara 54 godine s prebivalištem u Šibensko-kninskoj županiji, jedna ženska osoba stara 92 godine s područja Splitsko-dalmatinske županije i jedno dijete staro 12 godina s područja Zagrebačke županije. Osobe su uz brojne komorbiditete bile pozitivne i na COVID infekciju.

Šest država EU-a izrazilo zabrinutost zbog raspodjele cjepiva protiv covida-19

13:05 – Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Latvija i Slovenija u srijedu su izrazile zabrinutost zbog raspodjele cjepiva protiv covida-19 u pozivu predsjedniku Europskog vijeća Charlesu Michelu, rekao je dužnosnik Europske unije. Michel, koji predsjeda summitima EU-a, razgovarao je o tome s čelnicima šest zemalja u srijedu.

Dvadeset i sedam veleposlanika EU-a obratit će se s tim u vezi kasnije tijekom dana. “Čelnici su podijelili svoju zabrinutost s (Michelom) zbog mogućih praznina u distribuciji cjepiva između država članica nakon što jedna tvrtka nije ispunila svoju obvezu”, rekao je dužnosnik, pod uvjetom da ostane anoniman.

Austrijski kancelar Sebastian Kurz rekao je u utorak da on i saveznici iz istočne Europe traže da EU prilagodi način na koji distribuira cjepiva protiv covida-19. Europska unija suočava se s akutnim nedostatkom doza cjepiva protiv covida-19 zbog smanjenih isporuka AstraZenece.

Šestorica čelnika su prošli tjedan uputili pismo šefici EK-a Von der Leyen i predsjedniku Vijeća EU-a Michelu i upozorili da se distribucija cjepiva ne odvija sukladno broju stanovnika svake pojedine članice, kako je prethodno bilo dogovoreno. Bruxelles je u međuvremenu priopćio da je na snazi tzv. mehanizam redistribucije doza koje neke zemlje nisu iskoristile po sistemu “pro rata” te da je na zemljama članicama da odluče žele li se vratiti na distribuciju cijepiva strogo poštujući metodu raspodjele razmjerno broju stanovnika.

BiH: 1726 novozaraženih i 35 preminulih

13:01 – U Bosni i Hercegovini broj zaraženih koronavirusom nastavlja rasti pa je u srijedu potvrđeno više od 1700 novih slučajeva zaraze, a 35 oboljelih od COVID-a je u umrlo u protekla 24 sata. Na području Federacije BiH je nakon testiranja nešto više od pet tisuća uzoraka otkriveno 1216 novozaraženih, u Republici Srpskoj 422, a u distriktu Brčko 88. Trenutačne brojke na razini su onih iz prosinca prošle godine kada je registriran drugi val pandemije, uz stalni dnevni rast.

Raste i broj umrlih kod kojih je ranije potvrđena zaraza, a prema statističkim pokazateljima koje obrađuje američko Sveučilište Johns Hopkins BiH je trenutačno na devetom mjestu na svijetu po broju umrlih od posljedica zaraze, jer je u toj zemlji registrirano blizu 168 umrlih na sto tisuća stanovnika, što je stopa smrtnosti od 3,9 posto. U Hrvatskoj je prema ovoj statistici stopa smrtnosti 2,3 posto, sa 139 slučajeva na 100 tisuća stanovnika.

U BiH je najteže stanje i dalje na području Sarajevske županije, gdje su prema podacima županijskog zavoda za javno zdravstvo u srijedu potvrđena 842 nova slučaja zaraze. U tom je dijelu zemlje trenutačno više od pet tisuća aktivnih slučajeva zaraze, a još oko šest tisuća osoba je u samoizolaciji zbog kontakata sa zaraženima.

Dok epidemija u BiH buja procjepljivanje stanovništva i dalje je praktično blokirano jer nema cjepiva, no predstavnici vlasti najavljuju kako bi se to moglo promijeniti od idućeg tjedna. Nakon što se za izravnu kupnju cjepiva odlučila vlada Republike Srpske i predsjednik vlade Federacije BiH Fadil Novalić u srijedu je potvrdio kako će i taj entitet posegnuti za istim rješenjem. U ponedjeljak bi tako u Sarajevo mogao stići kontigent od oko 100 tisuća doza cjepiva protiv koronavirusa, a riječ je o ruskom Sputnjiku V.

Tu najavu Novalić temelji na odluci entitetske vlade, donesenoj u utorak, da posredstvom jedne veledrogerije iz BiH nabavi pola milijuna doza ruskog cjepiva, a postavljen je uvjet kako prve isporuke moraju uslijediti tri dana nakon potpisivanja odgovarajućeg ugovora. Na kupnju ruskog cjepiva u BiH su se odlučili nakon što je potpuno zakazala isporuka onog zapadnih proizvođača, koji je prošle godine naručen posredstvom mehanizma COVAX. Prvu količinu od ukupno 1,23 milijuna doza naručenog zapadnog cjepiva u BiH sada očekuju iza 20. ožujka, a početnih dvadesetak tisuća doza bi navodno trebalo biti Pfizerovo.

Slovenija: 1112 novozaraženih i 7 preminulih

12:44 – U Sloveniji je u zadnja 24 sata od posljedica covida-19 preminulo sedam oboljelih, a potvrđeno je 1112 novih zaraza koronavirusom, što je najviše u zadnja dva tjedna, objavljeno je u srijedu u Ljubljani. Obavljeno je 5989 PCR testova, uz skoro 19 posto pozitivnih nalaza, što je u postotku približno onome od prethodnog dana, kada je novih infekcija bilo 737, uz tri zabilježana smrtna slučaja. U bolnicama su trenutno 444 covid pacijenta, od čega ih 83 treba intenzivno liječenje, objavilo je ministarstvo zdravstva.

Premijer Janez Janša ponovo je upozorio na realnost dolaska trećeg vala epidemije, a Slovenija je još uvijek u “narančastoj” epidemiološkoj fazi i daleko od “žute”, pa daljnje popuštanje sada važećih restrikcija i mjera nije vjerojatno, javljaju slovenski mediji. Broj hospitaliziranih dalje je u blagom padu, no ne smanjuje se broj aktivnih zaraza, kojih je trenutno 10.310. Do sada je u Sloveniji od početka epidemije od posljedica Covida-19 umrlo ukupno 3.948 oboljelih, a prosječni broj dnevno zaraženih u zadnjih sedam dana iznosi 742, objavilo je ministarstvo zdravstva.

Prema informaciji koju je u srijedu objavio nacionalni Institut za javno zdravlje (NIJZ), u Sloveniji je do sada prvu dozu cjepiva dobilo 8,4 posto stanovništva, a drugu je dozu dobilo 4,1 posto. Najviša stopa imunizacije je kod osoba iznad 80 godina i iznosi 55 posto, a prosječna procijepljenost po regijama kreće se između 7 i 9 posto. Od 18 dosadašnjih prijava ozbiljnih neželjenih događaja vremenski povezanih s cijepljenjem 17 se odnosi na cjepivo Pfizera, a jedno na cjepivo AstraZenece, kojim je cijepljen najmanji broj ljudi jer je najkasnije odobreno, objavili su iz NIJZ-a.

Primorsko-goranska županija: 300 novozaraženih

12:35 – Na današnjoj konferenciji Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije objavljeno je kako je u posljednja 24 sata na području PGŽ čak 300 novozaraženih od 1072 testiranih osoba, što čini 28 posto pozitivnih od ukupnog broja testiranih. Na području PGŽ s današnjim danom je 1247 aktivnih slučajeva, a 74 osobe su ozdravile. Od 1247 aktivnih slučajeva zaraze 66 osoba je hospitalizirano, od toga 9 na respiratoru. U navedenom razdoblju nema preminulih osoba, javili su iz KBC-a Rijeka.

“U posljednjih deset dana bilježi se na području PGŽ veće povećanje broja novozaraženih. U odnosu na jučer bilježimo porast od čak 40 posto, zbog čega je Županijski stožer civilne zaštite donio nove mjere i preporuke. Od idućeg ponedjeljka, 22. ožujka, predmetna nastava u osnovnim i srednjim školama odvijat će se po modelu C odnosno online. Situacija je sada vrlo zahtjevna”, rekao je na konferenciji za medije nakon izvanrednog sastanka Stožera civilne zaštite PGŽ Vladimir Mićović, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ.

Karlovačka županija: 93 novozaraženih

12:30 – U posljednja 24 sata u Karlovačkoj županiji oboljelo je još 93 ljudi. Od 229 testiranih PCR testovima, pozitivno je 69. S područja grada Karlovca 45, Duge Rese 1, Ogulina 5, Ozlja 6, Bosiljeva1, Draganića 1, Generalskog Stola 2, Josipdola 1, Kamanja 1, Netretića 1, Vojnića 2, Žakanja 3, naveo je Stožer civilne zaštite Karlovačke županije. Još 24 slučaja potvrđena su brzim antigenskim testovima.

Karlovac 8, Duga Resa 8, Ozalj 3, Generalski Stol 1, Netretić 1, Tounj 1, Žakanje 2, kazali su u Stožeru. Od početka pandemije u Karlovačkoj županiji oboljelo je 9.062 ljudi: za 7.268 to je utvrđeno PCR testiranjem, antigenskim za 1.794.

U bolnicama Karlovačke županije je hospitalizirano 38 COVID pozitivnih pacijenata (OB Ogulin 2, OB Karlovac 36). U posljednja 24 novoprimljeno je 7 COVID pozitivnih osoba, u OB Ogulin 2, OB Karlovac 5, a otpušteno je 6 osoba, iz OB Karlovac. Na respiratoru se nalazi 9 COVID pozitivnih osoba. U posljednja 24 sata nije bilo preminulih osoba, izvijestio je Stožer. U županiji je trenutno u samoizolaciji 398 osoba.

Grad Zagreb: 222 novozaraženih

12:28 – Ukupan broj novooboljelih osoba u Zagrebu, prema podacima HZJZ-a je 222, a broj potencijalno ozdravljenih/oporavljenih je 45.279, što su 72 osobe više, nego jučer. Tijekom jučerašnjeg dana provedeno je 349 antigenskih testiranja, a 109 je nalaza bilo pozitivno (30%).

U protekla 24 sata u Službi za kliničku mikrobiologiju NZJZ Dr. Andrija Štampar obavljeno je 1006 testiranja na SARS-CoV-2 i 151 je nalaz bio pozitivan.Djelatnici Službe za epidemiologiju uspješno su kontaktirali 122 novooboljele osobe, a mjera samoizolacije izrečena je za 339 osoba. Od 122 obrađene pozitivne osobe: 33 su za sada negativne epidemiološke anamneze, a 72 osobe su kontakti COVID + osoba. Obrada za 14 osoba je još u tijeku, a kod dvije je osobe moguće izlaganje u zdravstvenim ustanovama. Jedna je osoba doputovala iz BiH.

U domovima za starije i nemoćne osobe na području grada Zagreba i drugim ustanovama socijalne skrbi u protekla 24 sata dijagnosticiran je jedan novooboljeli korisnik. Tijekom proteklog dana zbog pozitivnog nalaza testa na SARS-CoV-2 kod 13 učenika i jednog nastavnika osnovnih te četiri učenika i jednog nastavnika srednjih škola, izrečena je mjera samoizolacije za 258 učenika osnovnih i 38 učenika srednjih škola. U Karanteni Grada Zagreba nalazi se troje studenata. Trenutno je u gradu Zagrebu 790 aktivnih slučajeva.

Varaždinska županija: 75 novozaraženih

12:25 – U Varaždinskoj županiji tijekom 24 sata evidentirano je 75 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Broj novozaraženih u tjedan dana na 100.000 stanovnika je 172, dok je 14-dnevna incidencija na 100.000 stanovnika 274. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Varaždin nalazi se 54 osoba s težom kliničkom slikom, od kojih su 24 smještene na lokaciji u Varaždinu, a 30 osoba se nalazi u Klenovniku. U jedinici intenzivnog liječenja nalazi se 6 osoba od kojih je 5 na respiratoru.

U posljednja 24 sata nije bilo preminulih osoba pozitivnih na COVID-19. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 454 uzoraka, pri čemu je udio pozitivnih među simptomatskim pacijentima 24 posto, a udio u svim testiranim uzorcima iznosi 17 posto. Od početka epidemije na području Varaždinske županije evidentirano je 15.673 osoba pozitivnih na COVID-19. Aktivnih slučajeva je 323.

Mrsić poziva Vladu na interventni uvoz ruskog Sputnjika V

12:23 – Kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Mirando Mrsić (Demokrati) pozvao je u srijedu Vladu i premijera Andreja Plenkovića da autonomno donesu odluku o interventnom uvozu ruskog cjepiva Sputnjik V, te je apelirao na zagrebačku vlast da pokrene uvoz putem Gradskih ljekarni.

“Nemamo vremena za čekanje, politiziranje, migove iz Bruxellesa ili planiranje osobnih diplomatskih karijera. Hrvatska ulazi u treći val epidemije, na začelju smo ljestvice procijepljenosti, a u glavnom gradu Hrvatske cijepljeno je s dvije doze tek nešto više od 16.000 ljudi”, priopćio je Mrsić.

Te su brojke alarmantne, kaže Mrsić, a pojavom novih varijanti koronavirusa poput britanske, bit će samo još gore ako Vlada i Grad Zagreb ne poduzmu hitne korake. Apelirao je i na gradske vlasti predvođene Jelenom Pavičić Vukičević da Zagreb također pokrene autonomni uvoz Sputnjika V te da se putem Gradskih ljekarni nabavi najmanje 500.000 doza ruskog cjepiva. “U Zagrebu se premalo građana cijepilo. Potreba za cjepivom je velika. Kao čovjek, liječnik i političar uvijek zdravlje građana stavljam na prvo mjesto”, poručuje Mrsić.

Podsjeća da je Rusija pokazala spremnost da Hrvatskoj ustupi cjepivo, a medicinski časopis The Lancet objavio je rezultate kliničkih testiranja po kojima je Sputnjik V siguran i učinkovit proizvod, koji bi mogao pomoći u suzbijanju pandemije covida-19. “Danas smo na dnu ljestvice procijepljenosti s tek sedam cijepljenih na 100 stanovnika, a umjesto da se poduzmu hitne mjere i uvezu druga cjepiva Vlada valjda čeka da se pandemija riješi sama od sebe”, kaže Mrsić.

Jedini je način da pobijedimo pandemiju da u što bržem roku osiguramo procijepljenost što većeg broja stanovnika, poručuje Mrsić. Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) ranije je izvijestila da je od Ministarstva zdravstva zaprimila dokumentaciju o cjepivu Sputnjik V, kako bi se osigurala spremnost za interventni uvoz u slučaju da se ukaže potreba za njime.

Za razliku od postupka odobravanja, u postupku izvanrednog uvoza ne može provesti cjelovita ocjena sigurnosti, djelotvornosti i kakvoće cjepiva, stoga je riječ o krajnjoj mjeri koja se može aktivirati samo u slučaju da rizici nedostatka cjepiva budu veći od rizika stavljanja na tržište cjepiva koje nije odobreno u EU-u, naglasio je HALMED. Trenutno se pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) provodi postupna ocjena cjepiva Sputnjik V, u kojoj aktivno sudjeluju i stručnjaci HALMED-a.

Šibensko-kninska županija: 71 novozaražena osoba

11:54 – U protekla 24 sata, na području Šibensko-kninske županije 71 osoba je oboljela od COVID-19 infekcije. Trenutno je 238 aktivnih slučajeva oboljenja od COVID-19 infekcije. U šibenskoj bolnici liječi se 27 osoba. Ostali imaju blaže kliničke simptome i nalaze se u izolaciji.

Pod mjerama zdravstvenog nadzora i samoizolacije trenutno su 1362 osobe. U posljednja 24 sata uzorkovano je i testirano 196 uzoraka za testiranje na SARS-CoV-2 virus.

Ličko-senjska županija: 36 novozaraženih

11:52 – S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 36 je novooboljelih osoba od COVID-19, 2 osobe su izliječene. 11 oboljelih osoba je s područja Gospića, 14 s područja Otočca, 6 s područja Senja, 3 s područja Lovinca te po jedna s područja Plitvičkih Jezera i Vrhovina. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih osoba.

Na liječenju na Covid odjelu OB Gospić trenutno se nalazi 27 osoba. U posljednja 24 sata provedeno testiranje nad 144 osobe. Na području PU ličko-senjske aktivno je 386 mjera samoizolacije. Provjerom utvrđeno jedno (1) kršenje izrečenih mjera.

Krapinsko-zagorska županija: 27 novozaraženih

11:52 – Na području Krapinsko-zagorske županije evidentirano je 27 novih osoba pozitivno na koronavirus. Radi se o osobama sa područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Krapina (1), Grad Pregrada (1), Grad Zabok (5), Grad Zlatar (1), Općina Bedekovčina (7), Općina Budinščina (1), Općina Hrašćina (1), Općina Sveti Križ Začretje (1) i Općina Veliko Trgovišće (9).

Oporavilo se 18 osoba te je trenutni broj aktivnih slučajeva zaraze osoba s područja Krapinsko-zagorske županije 178. U samoizolaciji se nalaze 792 osobe. U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana nalazi se 25 pacijenata pozitivnih na SARS CoV-2, među kojima 1 na respiratoru. Nisu preminule nove COVID pozitivne osobe.

U Sloveniji oštre polemike zbog premale količine cjepiva

11:50 – Velike političke polemike u Sloveniji izazvala je informacija da vlada Janeza Janše krajem 2020. nije prihvatila mogućnost narudže dodatnih količina cjepiva Pfizer-BioNTecha i Moderne, oslanjajući se na jeftinije cjepivo AstraZenece, koje je proizvođač tada obećavao u dovoljnim količinama. Kako prenosi Slovenska televizija, vlada u prosincu prošle godine, u drugom krugu naručivanja cjepiva preko Europske komisije, kad su se mogle naručiti dodatne “opcijske” količine mimo osnovnog ugovora, nije iskoristila slovensku “pro rata” kvotu kojom se cjepiva dijele na članice EU-a prema broju stanovnika. Vlada se, prema navodima, oslanjala na obećane isporuke velikih količina AstraZenecina cjepiva, a razlog je bila i njegova niža cijena.

Na tu informaciju koordinacijskog odbora za raspodjelu cjepiva u okviru Europske unije odmah je reagirao bivši premijer Marjan Šarec, porukom na Twitteru da bi to trebao biti dovoljan razlog za ostavku vlade i premijera koji je jedno vrijeme obavljao i poslove ministra zdravstva. “Jasno je da se tako kršilo pravo građana na zdravlje, a to bi mogao biti i razlog za ustavnu tužbu”, naveo je lider oporbene Liste Marjana Šareca (LMŠ).

Janša međutim tvrdi da je stanje zapravo upravo obrnuto te da je ministarstvo zdravstva kasnije naručilo skoro milijun doza cjepiva BioNTecha i Pfizera, čim je prijašnji ministar zdravstva Tomaž Gantar dao ostavku, a poslove ministra privremeno bio preuzeo on sam. “Da Slovenija nije u prosincu, odmah nakon što sam preuzeo ministarstvo, naručila dodatne količine cjepiva, danas bismo po stupnju procijepljenosti bili ondje gdje su trenutno Bugarska i Hrvatska koje su naručivale u prvom redu AstraZenecino cjepivo”, naveo je Janša na Twitteru.

Po njegovim je podacima Slovenija trenutno na šestom mjestu kad je riječ o nabavljenim količinama cjepiva u odnosu na broj stanovnika, dok je Bugarska na posljednjem. Prema podacima slovenskog ministarstva zdravstva, Slovenija je do ponedjeljka cijepila 176.308 ljudi, odnosno 8,4 posto ukupnog stanovništva, a od toga je s dvjema dozama bilo cijepljeno njih 84.260.

Konferencija za medije Nacionalnog stožera

11:05 – Konferencija za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite započela je informacijama o brojkama u protekla 24 sata, što je ranije objavljeno. Postotak pozitivnih osoba u 24-satnom razdoblju 16,6 osoba. U bolnice je zaprimljeno 112 osoba, a otpušteno njih 74. Prosječna dob preminulih je 68 godina, a najmlađa je 12-godišnja djevojčica koja je imala multiple komorbitiditete. Cijepljeno je 276.530 osoba. S jednom dozom je cijepljeno 204. 730 osoba, a cijepljenje je gotovo za 74.800 ljudi, dodala je primarijus Vera Katalinić Janković.

Krunoslav Capak usporedio je brojke s protekla 2 tjedna. U prva tri dana ovog tjedna imamo 2265 oboljelih, a prethodni tjedan 1567, brojka je u ovom tjednu 46 posto veća. Prosječna incidencija je 222, najniža u Istarskoj, a najviša u Primorsko-goranskoj županiji. Hrvatska je trenutno na 7. mjestu s 207,2 incidencijom u državama EU. Stopa smrtnosti na milijun ljudi je 1403,18, po čemu smo 18. na ljestvici EU. HALMED je zaprimio 624 nuspojave na AstraZenecino cjepivo, na Pfizer je zabilježeno 1028 prijava, na Modernino cjepivo 97 prijava, poručio je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Nemamo posebnih žarišta. Županijski epidemiolozi dojavljuju za 7-8 ili 10 slučajeva u kolektivima. Karakteristično je da nam više raste broj oboljelih i incidencija u primorskim županijama. Nije za očekivati da se neće preliti visoke brojke iz EU i susjedstva u Hrvatsku. Imamo nove varijante. Više od 50 posto koje smo obradili je UK soj. Zbog cijepljenja, ljepšeg vremena i povoljne situaciju, ljudi su se opustili. Imamo sve više druženja i okupljanja, što je najveći rizik za širenje koronavirusa, rekao je Capak.

Mi smo primili informaciju da je dijete rođeno 2009. preminulo od covida i da se radilo o teškom kardiološkom komorbiditetu, ostale informacije nemamo, pojasnio je Capak detalje smrti 12 godišnje djevojčice.

HZJZ je prije tri tjedna izdao dokument da se preporuča ne zato što se cijepe novi ljudi, već zato što smo imali stručni dokaz da je bolje kod AstraZenece kad se druga doza aplicira kasnije, pa smo preporučili da se ona koristi nakon 12 tjedana. U Europi već govore o trećem valu. Teško je reći je li ovo treći val ili rep drugog vala. To nije ni bitno, već je bitno nastaviti borbu da imamo što manje oboljelih, preminulih i hospitaliziranih. Zato donosimo odluke i ako odlučimo da treba nešto hitno napraviti, takva je situacija vrlo moguća, rekao je Capak.

Postrožavanje mjera u županijama

Nekoliko županija, primjerice Dubrovačko-neretvanska, funkcioniraju po tom sistemu. O mjerama razmišljaju i u Primorsko-goranskoj, a Istarska će promijeniti režim rada škola s obzirom na incidenciju i broj zaraženih učenika i nastavnika. Milsim da županijski stožeri i zavodi pokazuju razumijevanje i odgovornost, poručio je Davor Božinović.

Po službenoj dužnosti je ravnatelj Lukšić obavijestio institucije, pri kraju smo krim-istraživanja. Bit će daljnjeg postupanja, ne samo u sferi medicinskog djelovanja, jer je riječ o teškom moralnom djelu i kaznenom djelu pa će se postupati u skladu s procedurom, komentirao je Vili Beroš slučaj uhićenja dvije medicinske sestre iz KB Dubrava zbog razbojstva pacijentice.

Kod mlađih osoba se pojavljuje ono što se sada razmatra u EMA-i, a to rezultira koagulacijom. Ta nespretnost u interpretaciji ispitivanja starijih od 65 je opovrgnuta pa se starije osobe cijepe i nema razloga to zaustavljati. Sve je u ingerenciji EMA-e, jer je cjepivo aplicirano više od milijun puta, a mi pratimo situaciju i dobivamo dokumentaciju. Što se tiče pojavnosti nuspojava i razlike između Pfizera i AstraZenece nema. Kod oba cjepiva je pojavnost nuspojava 0,5 posto. Većina nuspojava su blage prirode. Imali smo nekoliko slučajeva alergija i tromboembolijskih komplikacija. Smrt 91-godišnje osobe nije povezana s cjepivom, jer je ona imala komorbiditete i uzimala je lijekove koje mogu uzrokovati tromboemboliju, pojasnio je Capak.

Boravak unutra i vani

Mi od početka pratimo situaciju iz dana u dan. Posljednjih dana vidimo da se pojavljuje ubrzano širenje virusa u nekim dijelovima Hrvatske, što opravdava županijski pristup mjerama. Ako imate županija koje su u zelenom, a ima ih nekoliko koje su i u tamnocrvenom, onda je opravdano kreirati mjere na županijskoj razini što ne znači da se situacija ne treba pratiti na razini cijele RH. Mi imamo režim ozbiljnih mjerama, iako su i u ovom trenutku među najmanje restriktivnim u EU i njega ćemo održati tako da svatko za sebe održi razinu odgovornosti. Ako netko misli da će izbjegavanjem onoga što je propisano prevariti Stožer je u krivu jer time pridonosi lošijoj epidemiološkoj situaciji. Zbog toga je važno primjenjivati osnovne mjere svaki dan.

Neki dan je izašao članak njemačkih znanstvenika o širenju virusa u unutarnjem i vanjskom prostoru. To je sve sadržano u mjerama Nacionalnog stožera. Na otvorenom se prostoru događa manje zaraza, ali je moguća ako dođe do distance i ako je razmak manji od 1,5 metar. Najviše se virus širi u zatvorenom prostoru i svatko bi tko ulazi u takav prostor trebao razmisliti o tome je li prostor provjetren, poštuje li se razmak i nose li svi maske.

Ako su svi kriteriji ispunjeni, rizik od zaraze je sveden na minimum. No, ako je samo jedna osoba zaražena i ne nosi masku rizik je puno veća. Sve odluke stožera daju za pravo pojedincima da ne ulaze u zatvorene prostore ako nisu poštovane mjere. To nam ne daje za pravo da ćemo mi kontrolirati privatna druženja i okupljanja. Zato mi tražim oda se te jednostavne poruke prihvate kao ponašanje za vrijeme epidemije i zato mi nikad nismo bili skloni uvođenju tvrdih mjera zatvaranja u drugom valu, jer vidimo da daju slabog rezultata tamo gdje su na snazi i jer su izraz nepovjerenja prema građanima, poručio je Božinović.

Kad govorite o restriktivnim mjerama, smatramo da treba sačuvati ovaj režim mjera, ali pod uvjetom da se svi pridržavaju mjera i preuzmu vlasitu odgovornost, dodao je.

Kontinuirano se u Klinici liječe djeca s multisistemskim sindromom, to zasada teče dobro. Malo je djece oboljelo, ali je važno da je to prepoznato i da naši liječnici to uspješno rješavaju, poručila je Alemka Markotić.

Osobna odgovornsot pojedinaca

Ono što se zna o novim varijantama virusa jest da se širi na iste varijante kao i prva varijanta, a to pak znači da je zaštita ista. Nije problem biti vani. Zato smo mi rekli da se otvaraju terase, koje nije imalo logike otvarati tijekom zime. Može se, ali se treba držati distanca. Ali ako to nećemo raditi, ako ćemo zatvoriti stijene i upaliti grijalicu, to nije terasa i ako je netko zaražen, proširit će zarazu. Ako netko ode na privatno druženje, a nije prebolio covid-19, on može proširiti zarazu, bez obzira što se osjeća sjajno. Ako se pazimo, ako držimo distancu, ako u zatvorenom nosimo masku, ako smo u prostorima gdje je ventilacija dobra, onda su šanse za zarazu manje. Minimalna je šansa da se zarazite na otvorenom, pa čak i u zatvorenom ukoliko primjenjujete ove mjere. Drago mi je da je naša struka, epidemiolozi i HZJZ propisala te mjere prije nego što smo mogli pročitati mišljenje stručnjaka iz zemalja koje imaju puno više mogućnosti i znanstvenih instituta. Ako ćemo paziti sebe i druge nema opasnosti ni od jedne varijante. Porast brojki je dokaz da smo se opustili, rekao je Božinović.

Klasične epidemiološke mjere djeluju na širenje novih varijanti virusa, a može li izlazak na otvoreno ili otvaranje prozora biti anuliran brzinom širenja, ne bih rekao, poručio je Capak. Kao nestručnjak bih vam probao odgovoriti da mi uvijek transparentno i javno objašnjavamo pozadinu mjera. Ne bismo komentirali druge države i korištenje AstraZenecinog cjepiva. Imate sve podatke HZJZ-a i HALMED-a o korištenju cjepiva u Hrvatskoj, poručio je Božinović.

Za dvije osobe sasvim sigurno znamo da su putovale iz Meksika i Turske, a za dvije osobe iz Krapinsko-zagorske smo utvrdili kako su se zarazile afričkim sojem. Njihovi kontakti su već ozdravili i ne možemo utvrditi kako je soj došao do onih od kojih su se oni zarazili, poručio je Capak.

Međimurska županija: 16 novozaraženih

11:03 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata obrađen je 201 uzorak od čega je evidentirano 16 pozitivnih nalaza na SARS CoV 2 virus u Međimurskoj županiji, što je 7,96 posto pozitivnih od broja testiranih. U protekla 24 sata oporavilo se 17 osoba. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 124.

Do danas je u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo uzeto 44 397 uzoraka, ne računajući testiranja naših građana u drugim ustanovama unutar i izvan Međimurske županije.

U Županijskoj bolnici Čakovec hospitalizirano je 30 pacijenata pozitivnih na SARS CoV 2 virus, od toga nema prijema unutar 24 sata, otpušteno je 5 pacijenata, a 2 pacijenta su na invazivnoj respiraciji. U protekla 24 sata nema preminulih osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas u Međimurskoj županiji ukupno bilježimo 11.979 oboljelih, a oporavilo se 11.607 osoba na SARS CoV 2 virus.

Odvijanje nastave u Istri po novim pravilima

11:02 – Stožer civilne zaštite Istarske županije donio je Odluku o načinu odvijanja nastave u osnovnim i srednjim školama na području Istarske županije u II. polugodištu školske godine 2020./2021. – od 22. ožujka do 1. travnja 2021. godine.

Nastava će se odvijati kako slijedi:

– od 22. ožujka do 1. travnja 2021. – u svim osnovnim školama nastava za predmetnu nastavu, za više razrede osnovnih škola od V. do VIII. razreda odvijat će se prema MODELU C, odnosno nastava na daljinu (online).

– od 22. ožujka do 1. travnja 2021. – u svim srednjim školama nastava će se odvijati prema MODELU C, nastava na daljinu (online); osim za maturante koji će imati nastavu prema MODELU A (nastava u školi).

– od 22. ožujka do 1. travnja 2021. – u svim osnovnim školama nastava u razrednoj nastavi, za niže razrede od I. do IV., nastavlja se odvijati prema MODELU A.

Imamo 1445 novozaraženih i 12 preminulih

10:57 – U posljednja 24 sata zabilježeno je 1445 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 5490. Među njima je 889 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 84 pacijenta. Preminulo je 12 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 253.310 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 5709 preminulo, ukupno se oporavilo 242.111 osoba od toga 418 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 18.828 osoba. Do danas je ukupno testirano 1.447.365 osoba, od toga 8676 u posljednja 24 sata.

UN: Pandemija odgovorna za smrt 228.000 djece u jugoistočnoj Aziji

10:56 – Pandemija covida-19 neizravno je izazvala 228.000 dodatnih smrti djece u jugoistočnoj Aziji, 11.000 smrti majke i 3,5 milijuna neželjenih trudnoća, prema UN-ovu izvješću objavljenom u srijedu. Izvješće se usredotočilo na Afganistan, Nepal, Bangladeš, Indiju, Pakistan i Šri Lanku, područja u kojima živi 1,8 milijarda ljudi. Najteže su pogođene žene, djeca i adolescenti, navodi se u izvješću na koje se poziva BBC.

Jugoistočna Azija potvrdila je gotovo 13 milijuna zaraženih covidom-19 i do sada 186.000 smrti povezanih s tom bolešću. Autori UN-ova izvješća procjenjuju da je umrlo 228.000 više djece mlađe od pet godina u šest zemalja zato što su u pandemiji ključne službe zakazale ili nisu bile potpuno dostupne, od humanitarne pomoći u hrani do cijepljenja.

“Smanjenje bitnih usluga imalo je poražavajuć učinak na zdravlje i ishranu najsiromašnijih obitelji”, rekao je George Laryea-Adjei, ravnatelj UNICEF-a za tu regiju, prenosi agencija AFP. Broj djece liječene zbog teške pothranjenosti pao je za više od 80 posto u Bangladešu i Nepalu. Program cijepljenja djece pao je za 35 posto u Indiji, odnosno za 65 posto u Pakistanu. Smrtnost djece narasla je najviše u Indiji u 2020. godini – za 15,4 posto, a slijedi Bangladeš s 13 posto porasta. U Šri Lanki je potvrđen najveći rast smrtnosti majki – 21,5 posto, a na drugom je mjestu Pakistan s porastom od 21,3 posto.

U izvješću se procjenjuje da je u pandemiji bilo 3,5 milijuna neželjenih trudnoća, uključivo 400.000 među tinejdžerima, zbog nedostupnosti kontracepcije. Potpun učinak pandemije – a što uključuje i posljedice nastale zbog ‘lockdowna’ još se ne znaju u punom obimu i bit će poznate kada države izrade revizije zdravstvenih i obrazovnih programa. Stručnjaci u Indiji strahuju da će se postotak pothranjenosti znatno povećati u cijeloj zemlji kada pristignu potpuni podaci idućih mjeseci.

Dostupnost zdravstvenih usluga pogoršala se u pandemiji ili čak postala nedostupna te autori UN-ova izvješća predviđaju da će posljedica toga biti dodatnih 5.943 smrti među mladima jer nisu dobili zdravstvenu skrb za bolesti kao što su tuberkuloza, malarija, tirfus i HIV/AIDS.

Studiju je naručio ured UNICEF-a (UN-ov fond za djecu) za jugoistočnu Aziju (UNICEF ROSA), a proveo ju je SickKids’ Center for Global Child Health u suradnji s regionalnim Uredom Populacijskog fonda UN-a (UNFPA APRO) i regionalnim uredom Svjetske zdravstvene organizacije za jugoistočnu Aziju (WHO SEARO).

Zagrebačka županija: 55 novozaraženih

10:41 – Prema podacima županijskoga Zavoda za javno zdravstvo (ZJZ) u srijedu je na području Zagrebačke županije potvrđeno 55 novooboljelih od koronavirusa, a ozdravilo je 38 osoba pa je na području županije trenutno aktivnih 355 slučajeva. Tako je 11 novooboljelih u Velikoj Gorici,10 u Samoboru, osam u Rugvici, pet u Jastrebarskom, po tri u Svetoj Nedelji, Ivanić Gradu i Bistri, po dva u Svetom Ivanu Zelini i Pušći te po jedan u Zaprešiću, Dugom Selu, Vrbovcu, Klinča Selu, Stupniku, Pisarovini, Gradecu i Farkaševcu.

Mjera samoizolacija izrečena je učenicima šest razreda. Od početka pandemije evidentirano je 20 479 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana koronavirusom, izliječeno je 20 051 osoba, a 73 osobe su umrle.

Dubrovačko-neretvanska županija: 86 novozaraženih i 2 preminulih

10:39 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 86 novih slučajeva zaraze koronavirusom (34 utvrđena brzim antigenskim testom). Radi se o 40 osoba iz Dubrovnika, 19 iz Metkovića, 12 iz Župe dubrovačke, šest iz Konavala, po dvije iz Dubrovačkog primorja, Opuzena i Ploča te po jednoj iz Kule Norinske, Stona i Vele Luke. Ukupno je zaraženo 40 muških i 46 ženskih osoba, a 61 ima utvrđenu epidemiološku vezu.

Preminule su dvije muške osobe; jedna iz Dubrovnika (rođ. 1945.) i jedna iz Dubrovačkog primorja (rođ. 1945.). Izliječene su 74 osobe: 28 iz Dubrovnika, 25 iz Konavala, 15 iz Župe dubrovačke, tri iz Metkovića, dvije iz Ploča te jedna iz Slivnog. U posljednja 24 sata obrađeno je 400 uzoraka, a od početka pandemije analizirano je ukupno 49 756 uzoraka.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji trenutno je aktivno 665 slučajeva zaraze koronavirusom, od čega na širem području Dubrovnika njih 523 (Dubrovnik 302, Konavle 90, Župa dubrovačka 106, Dubrovačko primorje 15 te Ston deset slučajeva). Prvu dozu cjepiva primilo je 8987 žitelja Dubrovačko-neretvanske županije. U OB Dubrovnik hospitalizirane su 73 osobe pozitivne na koronavirus. Sedam pacijenata zahtijeva intenzivnu skrb, od čega su tri na invanzivnoj ventilaciji, dva na nainvazivnoj te dva na kisiku. U samoizolaciji je 990 osoba, a u posljednja 24 sata zabilježeno je osam kršenja mjere samoizolacije (sedam na granici).

Izraelski znanstvenici: Cijepljenje trudnica protiv covida moglo bi zaštititi i bebe

10:30 – Trudnice koje se cijepe protiv koronavirusa mogle bi prenijeti zaštitu na svoje bebe, pokazalo je novo izraelsko istraživanje. Tomu u prilog ide i tvrdnja dvojice američkih pedijatara po kojoj je na Floridi nedavno na svijet došlo novorođenče kod kojega su otkrivena antitijela na koronavirus, a njegova je majka u trudnoći dobila dozu cjepiva, piše Guardian. Članak koji su objavili dr. Paul Gilbert i dr. Chad Rudnick još nije prošao recenziju, što znači da ga još nije službeno potvrdila znanstvena zajednica.

Liječnici su objavili da je djetetova majka, koja je zdravstvena radnica, prvu dozu cjepiva Moderne dobila u siječnju u 36. tjednu trudnoće, a tri tjedna kasnije rodila je zdravu djevojčicu. Dr. Gilbert je rekao da je po “njegovim saznanjima ovo prvi ovakav javnosti poznat slučaj”. “Dakle, postoji mogućnost da se novorođenče zaštiti i da se smanji njegov rizik od infekcije Sars-CoVom-2 ako je majka dobila dozu cjepiva.”

“Po našim saznanjima, ovo je prvi slučaj u svijetu u kojemu je uočeno da se dijete rodilo s antitijelima nakon cijepljenja majke. Testiranje smo proveli tako što smo uzeli krv iz pupčane vrpce novorođenčeta da bismo ustanovili jesu li majčina antitijela prešla na bebu”, pojasnio je liječnik za ABC, istaknuvši da je potrebno provesti dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo je li dojenčad učinkovito zaštićena tim antitijelima.

Prema istraživanju izraelskih znanstvenika provedenom u veljači, antitijela su otkrivena u svih 20 žena koje su cijepljene objema dozama cjepiva Pfizer/BioNTecha u trećemu tromjesečju trudnoće, ali i u njihove novorođenčadi, a prenesena su putem placente, piše Reuters. “Naša saznanja upućuju na to da bi cijepljenje trudnica moglo zaštititi i majke i novorođenčad od infekcije SARS-CoVom-2”, kaže se u studiji izraelskih znanstvenika.

Rezultati istraživanja znanstvenika jeruzalemskog Sveučilišnog medicinskog centra Hadassah objavljeni su u ožujku na internetskoj stranici medRxiv, na kojoj stručnjaci objavljuju još nerecenzirana otkrića svojih studija, a izraelski mediji o tomu su izvijestili u utorak. Autori ističu da je riječ o maloj studiji te da je potrebno provesti dodatna istraživanja kako bi se procijenio učinak cijepljenja u različitim fazama trudnoće, kao i sigurnost i učinkovitost različitih, dosad dostupnih cjepiva. Jedna od autorica studije, Dana Wolf, za Jerusalem Post je rekla da će u suradnji s kolegama početi proučavati i koliko će dugo kod novorođenčadi trajati antitijela čiji je nastanak potaknut cjepivom.

Pfizer Inc i BioNTech su prošli mjesec objavili da su započeli međunarodno istraživanje na 4000 volonterki kako bi procijenili sigurnost i učinkovitost svojega cjepiva protiv covida-19 u zdravih trudnica, prenosi Reuters. Studijom će nastojati ustanoviti i prenose li cijepljene trudnice zaštitna antitijela na svoje bebe. Rezultati odvojene, još nerecenzirane američke studije objavljene prošli tjedan, pokazali su da su antitijela inducirana trudnicama iz cjepiva protiv covida-19 s glasničkom RNK, poput Pfizer/BioNTecha i Moderne, prenesena i bebama putem posteljice ili majčina mlijeka.

Vukovarsko-srijemska županija: 21 novozaražena osoba

10:09 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata je 21 nova pozitivna osoba na COVID-19, od kojih je 19 pozitivnih na PCR testiranju, a 2 na brzom antigenom testu (6 osoba iz Ivankova, po 3 osobe iz Donjeg Novog Sela i Jarmine, te po 1 osoba iz Borova, Cerića, Lipovca, Markušice, Lipovače, Rokovaca, Slakovaca, Vinkovaca i Vukovara). Preminulih osoba nema.

Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 8993, od kojih je 8643 izliječeno, a ukupno je preminulo 198 osoba. Trenutno je u županiji 24 osobe hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirano je 260 osoba, te je ukupno do sada testiranih osoba na području županije 48179. U samoizolaciji na području županije je 567 osoba.

Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 3 radnika iz sustava zdravstva (2 liječnika i 1 nezdravstveni radnik). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 1 radnik (1 medicinska sestra/tehničar). Iz sustava obrazovanja ukupno je oboljelo 13 nastavnika i 21 učenika. U samoizolaciji se nalazi 121 učenik.

Neslužbeno: Imamo oko 1400 novozaraženih

10:07 – Index neslužbeno doznaje kako je u posljednja 24 sata zabilježeno oko 1400 novih slučajeva zaraze na oko 8500 testiranih osoba.

Vijetnam će do kraja godine proizvoditi svoje cjepivo

10:05 – Vijetnam do kraja godine planira proizvoditi svoje cjepivo protiv koronavirusa koje će u uporabu ući 2022., objavilo je tamošnje ministarstvo zdravlja. Sve veći broj država pokušava ubrzati razvoj svog cjepiva zbog nestašica u svijetu i zabrinutosti zbog novih varijanti virusa. “Sputavanje pandemije velikim dijelom ovisi o razvoju cjepiva”, priopćilo je ministarstvo.

U razvoj i proizvodnju vijetnamskog cjepiva uključene su četiri tvrtke, a dvije već testiraju na ljudima. Vijetnam se zasad oslanjao na cjepivo AstraZenece, a od početka cijepljenja 8. ožujka, u zemlji od 96 milijuna ljudi cijepilo se njih 20 tisuća. Za razliku od europskih država, ministarstvo zdravlja ne planira zaustaviti cijepljenje tim cjepivom zbog niza slučajeva tromboze.

Vijetnamska vlada ranije je objavila da će joj trebati 150 milijuna doza cjepiva koja će nabaviti izravno ili putem svjetske inicijative COVAX. Hvaljen zbog uspješne borbe protiv koronavirusa Vijetnam je imao 2560 zaraženih, a umrlo je samo 35 ljudi.

Zadarska županija: 69 novozaraženih, 1 preminula osoba

9:50 – Na području Zadarske županije 69 je novozaraženih osoba koronavirusom, a jedna je osoba preminula. Većina novooboljelih osoba kontakti su već prethodno oboljelih, a uglavnom je riječ o obiteljskim kontaktima te kontaktima na radnom mjestu. Novooboljeli izolaciju provode na području gradova Zadar (33), Benkovac (2) i Pag (1) te općina Bibinje (1), Galovac (1), Kali (1), Novigrad (1), Polača (1), Poličnik (4), Posedarje (1), Preko (3), Starigrad (12), Sukošan (3), Sv.Filip i Jakov (1), Škabrnja (1), Vrsi (1) i Zemunik Donji (2).

U Općoj bolnici Zadar s koronavirusom preminula je 78-godišnja žena. Na svim COVID odjelima hospitalizirano je 35 osoba od kojih je 3 na respiratoru. U Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru na liječenju je osam pacijenata oboljelih od koronavirusa.

Osječko-baranjska županija: 33 novozaraženih

9:40 – U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je 315 uzoraka od kojih je 33 bilo pozitivno na koronavirus. Sedam novopozitivnih osoba ima prebivalište na području Osijeka, tri su s područja Našica, po dvije s područja Bilja, Bizovca, Čepina, Darde, Donjeg Miholjca, Đakova i Valpova, a po jedna s područja Antunovca, Belog Manastira, Đurđenovca, Erduta, Gorjana, Jagodnjaka, Marijanaca, Semeljaca i Šodolovaca.

Na bolničkom liječenju nalazi se 51 osoba oboljela od COVID-19, i to 37 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je 7 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 14 pacijenata s tim oboljenjem. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 1.058 osoba.

Poslodavac iz susjedne države nagrađuje radnike koji su se cijepili

9:37 – Jedna tvrtka iz Paraćina u Srbiji svakog radnika koji se cijepi protiv koronavirusa do 15. travnja nagradit će sa 6000 dinara (oko 50 eura), piše Blic.

“Radnici do 40 godina starosti dobit će 6.000 dinara (oko 50 eura), a oni preko 40 godina 4.000 dinara (oko 33 eura)”, stoji u odluci paraćinske tvrtke, uz napomenu da naknadu daje poslodavac. U odluci piše i da je poslodavac donosi s ciljem poticanja zaposlenih na dobrovoljno cijepljenje.

Covid-19 mijenja trendove u području hrane

9:33 – Covid-19 mijenja trendove u području hrane, piše u srijedu Večernji list, navodeći da je uvoz usporio, dok je vanjsko-trgovinski deficit smanjen za 31,5 posto. Deficit vanjsko-trgovinske bilance poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u 2020. je smanjen čak 31,5 posto, odnosno za 388 milijuna eura, priopćili su iz HGK. Uvoz je u odnosu na 2019. manji 5,8 posto i zaustavio se na razini od 3,19 milijarde eura (manje za 197 mil.), dok je izvoz rastao 8,8 posto i iznosi 2,35 mlrd. eura (više za 191 mil.). Pokrivenost uvoza izvozom porasla je sa 64 na 74 posto.

“Usporavanje uvoza i posljedično smanjenje deficita najvećim je dijelom posljedica pada turizma i blokade HoReCa kanala, odnosno smanjene potrošnje uzrokovane pandemijom bolesti covid-19”, komentira potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam Dragan Kovačević.

Još uvijek najviše uvozimo meso (10,9 posto ukupnog uvoza), proizvode na bazi žitarica i škroba (8,6 posto), mlijeko, jaja i med (7,7 posto), hranu za životinje (7,6 posto) te pića (7,4 posto). U izvozu su najzastupljeniji žitarice (13,5 posto ukupnog izvoza), različiti prehrambeni proizvodi visokog stupnja prerade (9,4 posto), riba (8,1 posto), proizvodi na bazi žitarica i škroba (7,7 posto) te uljarice (7,6 posto).

Konkurentski pritisak raste, što je vidljivo u padu prosječnih uvoznih i izvoznih cijena mesa, mlijeka i mliječnih prerađevina u 2020. u odnosu na 2019. Prosječne uvozne i izvozne cijene sezonskog povrća su više, kao i cijene gotovo svih kategorija voća. Unatoč boljim rezultatima u odnosu na 2019. i rastu izvoza, zabrinjava visok izvoz primarnih proizvoda niže dodane vrijednosti – žitarica i uljarica, koji generiraju više od tri četvrtine našeg suficita, donosi Večernji list.

Koprivničko-križevačka županija: 3 novozaraženih

9:30 – U Koprivničko-križevačkoj županiji potvrđena su tri nova slučaja bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivno 37 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravilo je osam osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi šest osoba. Od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području županije, bolest COVID-19 je potvrđena kod 6188 osoba, a tijekom jučerašnjeg dana izuzeto je 87 uzoraka sa sumnjom na SARS – CoV-2 virus.

Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije i nadalje apelira na građane da se pridržavaju svih epidemioloških mjera prevencije i zdravstvenih uputa. Samo odgovornim ponašanjem možemo zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje sugrađana.

Od 14 fatalnih ishoda, nijedan zasad nije povezan s cijepljenjem

9:17 – Od ukupno 14 prijavljenih fatalnih ishoda nakon cijepljenja za njih šest je utvrđeno da nisu uzročno posljedično povezane s cijepljenjem, za tri “nije vjerojatna” povezanost, a njih pet je u tijeku obrade, izjavila je Jelena Krajačić Bucić iz HALMED-a.

Ona je pojasnila na HRT-u kako se Stručna skupina HALMED-a i HZJZ-a kod donošenja odluke o pojedinim slučajevima koristi svim dostupnim podacima – težini i ozbiljosti te prethodnim saznanjima o nuspojavi, vremenskoj povezanosti i mogućem biološkom mehanizmu nastanka nuspojave te oboljenjima i lijekovima koje pacijent uzima.

Tu su i povijest bolesti te svi nalazi kao i eventualni nalaz obdukcije, ukoiko dože do smrtnog ishoda. Ocjena se određuje na temelju povezanosti kao “sigurna”, “vjerojatna”, “moguća”, “nije vjerojatna” ili je “nije moguće ocijeniti”.

Nataša Ban Toskić, iz Koordinacije obiteljske medicine (KOHOM) potvrdila je da je prošli tjedan oko 30 posto naručenih pacijenata otkazalo cijepljenje AstraZenecom. Jednostavno ne bi došli na cijepljenje. Isto tako, dodaje – oni koje smo naručili na cijepljenje mahom su odbijali dolazak i cjepivo AstraZenece. S Pfizerom i Modernom nije bilo nikakvih problema.

Dodala je kako nije na liječnicima da nagovaraju ljude na cijepljenje. Kampanja postoji, pacijent mora biti informiran, a liječnici su cjepitelji. Da bi sve prošlo u redu kod građana mora postojati volja za cijepljenjem i cjepivo mora uredno pristizati, kaže Ban Toskić. Naglasila je da će građani biti cijepljeni onim cjepivom kojim žele te da, ako odbiju neko cjepivo “ne ispadaju s liste” ili “idu na kraj reda”. Međutim, što je lista čekanja za neko cjepivo veća – dulje će čekati i nema garancije kad će doći na red.

BiH obustavila cijepljenje AstraZenecom

9:14 – Federacija BiH obustavlja imunizaciju AstraZeneca cjepivom do 18. ožujka. Razlog su nuspojave za koje zdravstvene ustanove i regulatorne agencije za sada tvrde da nisu povezane s cijepljenjem, piše Klix.ba. AstraZeneca je već odbacila bilo kakvu povezanost rizika od plućne embolije, duboke venske tromboze i trombocitopenije s njihovim cjepivom, a Europska agencija za lijekova (EMA) je u utorak objavila da ne postoje dokazi da su nuspojave povezane s ovom Oxfordovom vakcinom.

U Federaciji BiH do sada nije prijavljena nijedna teža neželjena reakcija nakon primjene cjepiva AstraZenece, no u Europi je bilo i smrtnih slučajeva za koje nije dokazana povezanost. S obzirom na to da ju je primilo više od 17 milijuna ljudi u Europi, a zabilježeno je 30-ak slučajeva krvnih ugrušaka čini se da je cijela histerija neopravdana.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 18 novozaraženih

9:12 – U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđeno je 18 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Šest novozaraženih osoba s područja je općine Veliko Trojstvo, četiri novooboljele osobe s područja su grada Bjelovara, po dvije novozaražene osobe s područja su gradova Grubišno Polje i Čazma, a po jedan novi slučaj zaraze koronavirusom zabilježen je na područjima gradova Garešnica i Daruvar te općina Rovišće i Đulovac.

U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju 6 pacijenata zaraženih koronavirusom, na respiratoru nema pacijenata, a osam pacijenata je na opservaciji. U samoizolaciji su na području Bjelovarsko-bilogorske županije 183 osobe.

Istarska županija: 20 novozaraženih

9:10 – Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 436 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 20 novozaraženih osoba. Kod 18 osoba radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. Kod 1 osobe epidemiološki se radi o uvezenom slučaju s područja: Rijeka (1).

U epidemiološkoj obradi nalazi se 1 osoba. Izliječeno je 7 osoba. Trenutno je 100 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 1387 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 27 osoba.

Grlić Radman o covid putovnici: Zalažemo se za pravičen modele

9:10 – Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman gostovao je na Hrvatskom radiju, gdje je govorio o takozvanoj COVID-putovnici koja bi trebala sadržavati podatke o cijepljenoj osobi. O njoj bi se u idućem razdoblju trebalo raspravljati u institucijama Europske unije.

“Mi se zapravo zalažemo za one modele koji će osigurati pravičnost, jednakost postupanja unutar zemalja-članica Europske unije. A sigurno je da će one isto tako imati određeni utjecaj i na druga emitivna tržišta, treće zemlje, jer je Hrvatska turistički orijentirana zemlja i svaki turist nam je dobrodošao”, rekao je Grlić Radman.

Sisačko-moslavačka županija: 10 novozaraženih

8:32 – Na području Sisačko-moslavačke županije u protekla 24 sata potvrđeno je 10 novih slučajeva zaraze koronavirusom, izvijestio je u srijedu županijski Stožer civilne zaštite. U dnevnom izvješću navodi se kako je sedam novozaraženih osoba iz Siska, a po jedna iz Kutine, Novske i Gline. Samo poštovanjem svih epidemioloških mjera i preporuka Nacionalnog stožera moguće je spriječiti širenje ove zarazne bolesti, poručuju iz Stožera.

Virovitičko-podravska županija: 1 novozaražena osoba

8:30 – Područje Virovitičko-podravske županije bilježi jednu novozaraženu osobu koronavirusom, izvijestio je Stožer civilne zaštite VPŽ. Testirane su 52 osobe, a pozitivno je jedno dijete s područja Čađavice. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Virovitica trenutno je dvanaest COVID pozitivnih pacijenata. Od početka epidemije koronavirusa, s područja VPŽ, virusom SARS-CoV-2, zarazila su se 3.603 osobe. Nažalost, stotinu i osmero ljudi, preminulo je od posljedica infekcije COVIDOM-19.

U riječkom KBC-u na respiratorima sve mlađi pacijenti

8:20 – Jučer se u riječkoj bolnici uz pomoć respiratora liječilo osmero pacijenata. Prema riječima predstojnika Klinike za anesteziologiju i intenzivno liječenje prof. dr. Alena Protića, prosječna dob pacijenata koji se zbog COVID-a liječe uz pomoć respiratora niža je nego u jesenskom valu.

Kako objašnjava, mlađa dob pacijenata dijelom je očekivana zbog bolje procijepljenosti starijeg stanovništva, piše Novi list.

“Procijepljenost starije populacije uzrokuje smanjenje prosječne dobi naših pacijenata i tu je statistiku lako pratiti. Novi centar na Ginekologiji svakako će rasteretiti sadašnji COVID-centar, a nadamo se da će nešto mlađa populacija koja se u njemu liječi biti ipak otpornija na bolest. U svakom slučaju, mi smo spremni za scenarij kakav smo imali u prosincu”, ističe Protić.

Rođena prva beba s antitijelima na covid

7:54 – Žena u Južnoj Floridi je u trudnoći bila cijepljena Modernom, a njezina beba rođena nedavno prva je beba za koju se zna da je rođena s antitijelima na Covid. Majka je inače medicinska sestra i prvu dozu Moderne je primila u siječnju, kada je bila u 36. tjednu trudnoće, piše Guardian.

Tri tjedna kasnije rodila je zdravu djevojčicu. Liječnici pak napominju da slučaj moraju još istražiti, te utvrditi znači li to da su bebe rođene s antitijelima zaista zaštićene od Covida-19, a treba utvrditi i koliko dugo ta zaštita traje.

Požeško-slavonska županija: 9 novozaraženih

7:25 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 66 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 57 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 9 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 282 osobe, a ukupno je testirano 32413 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 169 uzoraka, od kojih je 9 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Trump pozvao pristaše da se cijepe

7:20 – Bivši američki predsjednik Donald Trump pozvao je u srijedu svoje pristaše da se cijepe protiv covida-19 unatoč nepovjerenju. “Preporučujem ga (cijepljenje), preporučujem ga onima koji ga ne žele a mnogi među njima su glasali za mene”, rekao je Trump za Fox News. “Cjepivo je izvrsno, sigurno je i djeluje”, dodao je.

U ponedjeljak je Jen Psaki, glasnogovornica Bijele kuće, podrugljivo primijetila da bivši predsjednik ne sudjeluje u poticanju građana na cijepljenje. “Svi drugi bivši predsjednici koji su živi (…) priključili su se kampanji senzibilizacije i nije im trebao službeni poziv”, rekla je.

Donald i Melania Trump cijepili su se u siječnju, nekoliko tjedana prije odlaska iz Bijele kuće. No informaciju su otkrili njihovi bliski suradnici nekoliko tjedana poslije.

Božinović: Izbor cjepiva nije u nadležnosti stožera

Jučer – Načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite, ministar Davor Božinović u utorak je poslao uputu u kojoj navodi da izbor cjepiva protiv covida-19 nije u nadležnosti stožera na nacionalnoj ili lokalnim razinama, podsjećajući da je sva cjepiva odobrila Europska agencija za lijekove.

Istaknuo je da je Vlada RH još krajem prosinca prošle godine predstavila Plan uvođenja, provođenja i praćenja cijepljenja, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), na svojim mrežnim stranicama objavio naputak naziva Postupanje u pripremi i provedbi cijepljenja cjepivom protiv covida-19 koji se odnosi na sve zdravstvene ustanove i djelatnike koji provode cijepljenje.

HALMED: Nije vjerojatna povezanost cjepiva i smrti 91-godišnjakinje

Jučer – Stručna grupa za nuspojave i sigurnu primjenu cjepiva HALMED-a i HZJZ-a zaključila je u utorak kako nije vjerojatna uzročno-posljedična povezanost između primjene cjepiva AstraZeneca i prijavljene sumnje na nuspojavu plućne embolije sa smrtnim ishodom u 91-godišnje osobe. “Prema dostavljenoj dokumentaciji, osoba je imala brojne visoke čimbenike rizika koji su vjerojatniji uzrok plućne embolije i posljedično smrtnog ishoda”, navodi u priopćenju nakon današnjeg sastanka Stručne grupe.

Zaključak je, navode u priopćenju, donesen temeljem detaljnog pregleda svih dostupnih podataka o zdravstvenom stanju osobe i drugim lijekovima u terapiji, otpusnih pisama, potvrde o smrti u kojoj je kao uzrok smrti navedena plućna embolija te usporedbe s dostupnim epidemiološkim podacima.

Nakon temeljite ocjene svake prijave, povezanost između primjene pojedinog cjepiva i pojave pojedine nuspojave ocjenjuje se prema sljedećim stupnjevima, u skladu s klasifikacijom Svjetske zdravstvene organizacije: sigurna, vjerojatna, moguća, nije vjerojatna ili povezanost nije moguće ocijeniti, pojašnjavaju u HALMED-u.

Sve zaprimljene prijave sumnji na nuspojave, unose se u nacionalnu, europsku i svjetsku bazu nuspojava lijekova i čine dio dokumentacije o sigurnosti primjene cjepiva, neovisno o ocijeni uzročno-posljedične povezanosti. Na razini Europske unije Europska agencija za lijekove nastavlja ocjenu eventualne povezanosti između primjene cjepiva AstraZenece i tromboembolijskih slučajeva.

Tromboembolijski događaji prijavljeni su kod vrlo malog broja ljudi koji su primili cjepivo. U Europskoj uniji više tisuća ljudi godišnje zbog različitih uzroka razvije krvne ugruške. Trenutačno dostupne informacije upućuju na to da broj tromboembolijskih događaja u cijepljenih osoba nije veći od broja koji je zabilježen u općoj populaciji.

Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) pri EMA-i ocjenjuje podatke te su zaključak ocjene i odluka o eventualnim daljnjim mjerama najavljeni za četvrtak 18. ožujka, o čemu ćemo Vas izvijestiti, navodi se u priopćenju.