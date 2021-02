‘Na ulazu naplate 12 kuna i iznesu nam robu. Koje je opravdanje za plaćanje? Nema ga. Nije fer. Mislio sam da taj novac ide ljudima kojima je potrebniji. Ja sam dva dana dolazio i dva dana plaćao, ne može se unutar ograde ako se ne plati’, rekao je jedan od korisnika pomoći Crvenog križa u Topuskom

Proteklih dana lokalni Crveni križ u Topuskom je od ljudi koji su došli po humanitarnu pomoć uzimao novac, što je za 24sata potvrdilo više izvora koji nisu htjeli otkrivati svoj identitet. “Po što god da dođete, morate se na ulazu prijaviti, dati osobnu i za stolom platiti 12 kuna. Uzeli su i meni, a nisam ni član ni zaposlenik Crvenog križa”, rekao je neimenovani muškarac. Ovaj medij je i u posjedu snimki koje prikazuju ulaz u prostor Crvenog križa ispred kojeg osoba sjedi za stolom i zapisuje podatke s osobnih iskaznica ljudi koji su došli po hranu i odjeću te prima njihov novac, a na pitanje zašto se naplaćuje ulaz, odgovorili su da sredstva idu u humanitarne svrhe.

Kako se neslužbeno doznaje, iz središnjice organizacije Crvenog križa su zgroženi ovakvim postupkom, a nazvali su i ravnatelja topuskog Crvenog križa, Željka Rukavinu. Rukavina je rekao da se ne radi o naplaćivanju pomoći, već o redovitoj članarini koju plaćaju članovi, tvrdeći da se novac ne uzima od korisnika koji su došli tamo po humanitarnu pomoć.

Bez plaćanja ‘članarine’ nisu mogli dobiti pomoć

No, stanje na terenu je bilo nešto drugačije. Više korisnika pomoći Crvenog križa potvrdilo je da su posljednjih dana davali novac iako većina njih nema nikakve veze s Crvenim križom kao ni njihovom članarinom. “Ne radim za Crveni križ, samo dolazim po odjeću kad je daju, a onda mi naplate. Ne stalno, to platiš članarinu. Ali sad sam morala par dana zaredom platiti 12 kuna, ne znam zašto”, rekla je jedna osoba, dok je druga istaknula kako su došli po pomoć i svejedno morali platiti tih 12 kuna. “Nisu nam rekli ništa, samo da platimo i mi smo uplatili”, rekla je druga osoba ističući da se to dogodilo više puta. “Mislio sam da se to ne plaća. Nitko ništa ne pita i ne objašnjava. Nisam član i ne radim za Crveni križ. Na ulazu naplate 12 kuna i iznesu nam robu. Koje je opravdanje za plaćanje? Nema ga. Nije fer. Mislio sam da taj novac ide ljudima kojima je potrebniji. Ja sam dva dana dolazio i dva dana plaćao, ne može se unutar ograde ako se ne plati. A ne žele se ljudi zamjerati, svatko svakoga zna”, rekao je još jedan korisnik pomoći.

Ekipa 24sata ušla je u prostor Crvenog križa gdje se dijeli humanitarna pomoć i tamo pokušali razgovarati sa zaposlenicima, no oni su rekli da ne smiju davati izjave i uputili ih na ravnatelja. Ravnatelj Crvenog križa u Topuskom, Željko Rukavina na navode da su ljudi koji nisu članovi CK-a morali platiti ulaz rekao je da trenutno nema vremena te da može odgovoriti pismenim putem, naglašavajući da se mora savjetovati sa središnjicom. Na inzistiranje da odgovori zbog čega se ljudima naplaćuje ulaz Rukavina je rekao da se radi o članarini. “Nije član samo onaj koji radi, imate različite članove, imate potporne, imate ove, imate one, šta ja znam, darivatelje krvi, koji pomažu na različite načine u našim akcijama”, rekao je ravnatelj.

‘Nije to naplaćivanje ulaza nego redovna članarina’

Također, negirao je da su ljudi morali platiti ulazak, a kada su mu rekli da imaju snimku plaćanja i dalje je negirao da se moralo išta plaćati “Nisu morali. U ova dva dana je prošlo 150 ljudi i mislim da smo prikupili 46 članarina. Zakon o Crvenom križu kaže da smo obavezni svake godine skupljati članarinu koja godišnje iznosi 12 kuna. Sad je neki početak godine pa skupljamo. To nisu ne znam kakva sredstva”, pojasnio je Rukavina.

Zanimljivo je kako su na ulazu u prostore Crvenog križa gdje su skupljali novac govorili da sredstva idu u “humanitarne svrhe”, a Rukavina je rekao da se radi o članarini. Na upit gdje odlaze ta sredstva, Rukavina je rekao da idu na račun općinskog Crvenog križa od kojih se dva posto izdvaja za središnjicu.

Na tvrdnje da ljudi koji nemaju veze s članstvom u Crvenom križu nisu mogli proći ogradu ukoliko nisu platili, tvrdeći da su platili “ulaz” više puta, Rukavina je rekao: “A kad više puta kad smo tek sad počeli? Evo prekjučer i jučer smo, nije više puta. Nije to naplaćivanje ulaza nego redovna članarina”, poručio je. Nakon što je ekipa 24sata zatražila da im pokaže evidenciju plaćenih članarina, Rukavina je izvukao bilježnicu na čijim stranicama su bila rukom ispisana imena ljudi, a zadnja evidencija je iz 2019. godine.

