ARSEN BAUK PODNIO KAZNENU PRIJAVU: ‘Spaljivanje lutki istospolnog para s djetetom nije tradicija nego poziv na mržnju’

Saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk podnio je u ponedjeljak kaznenu prijavu zbog paljenja lutaka istospolnog para s udomljenim djetetom na karnevalu u Imotskom jer to smatra javnim pozivom na nasilje i mržnju zbog spolne orijentacije, a ne karnavalskim običajem u kojem se spaljuje i izruguje moćnike.

Bauk je u izjavi novinarima potvrdio da je, kako je i najavio, podnio prijavu zbog kaznenog djela iz članka 325. stavak 1 Kaznenog zakona – javno poticanje na nasilje i mržnju, jer su u sklopu karnevalskih događanja u Imotskom jučer spaljene dvije lutke koje predstavljaju istospolni par, zajedno s udomljenim djetetom.

Tradicija bila uperena prema moćnicima, a ne manjinama

“To, po meni, predstavlja javni poziv na nasilje i mržnju zbog spolne orijentacije, što je i opisano u Kaznenom zakonu. Maškare su tradicija i spaljivanje Karnevala je uvijek bilo prema moćnicima, a ne prema manjinama, to nisu običaji i nije tradicija. I mislim da je vrijeme da se nadležne institucije izjasne o tome je li to naš običaj ili je ipak poziv na mržnju”, rekao je.

Neka državno odvjetništvo, policija i sud utvrde je li to bila šala, odnosno da to ne treba shvatiti ozbiljno, dodao je Bauk nakon primjedbe novinara kako im građani Imotskog u razgovoru kažu da paljenje lutaka treba shvatiti kao šalu.

“Po onome što su organizatori nakon spaljivanja rekli, čini mi se da se nisu baš šalili, barem što se tiče spaljivanja i razloga spaljivanja. A je li bilo nešto više, to će ocijeniti nadležna tijela”, dodao je Bauk.

Organizator pokladnih događanja u Imotskom je društvo “Bakove svečanosti”, a njezin predsjednik Milivoj Đuka o spornom je spaljivanju, prenosi “Slobodna Dalmacija”, rekao: “Ostali smo konzervativni, držimo se tradicije. Daj dite materi, kako bi se reklo. Mislimo da je to ispravno”.

Bauk jučerašnji događaj ne smatra satirom te podsjeća da je prilikom spaljivanja lutaka bila i slika stranačkog mu i saborskog kolege Nenada Stazića – u čemu ne vidi problem jer je on “dio vlasti”.

“Vlast ili institucija – to nije problem, ali manjinske skupine i ono što one predstavljaju ne bi trebale biti do karnevalskih manifestacija tako da ih se spaljuje.To ovdje nikad nije bio običaj i tradicija osim zadnjih nekoliko godina, i bilo bi dobro da se to razjasni i podvuče crta što je satira, a što poziv na mržnju”, ustvrdio je.

Tito i Milanović ne spadaju u manjinske ili ugrožene skupine

Komentirajući spaljivanje lutaka Josipa Broza Tita i Zorana Milanovića jučer u Šibeniku, istaknuo je kako je riječ o osobama koje su bile, odnosno jesu predsjednik države.

“Je li predsjednik koji je prije sedam dana stupio na dužnost kriv za nešto – OK, je li onaj koji je umro prije 40 godina isto kriv za nešto – isto OK. Ali, oni ne spadaju u manjinske i ugrožene skupine i to nije ista stvar – to je dio karnevala”, ocijenio je.

Simpatičnom je ocijenio i masku riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela, koji se tijekom riječkog karnevala maskirao u pokojnu Titovu suprugu – Jovanku, i u tome ne vidi problem.

“Meni je to bilo izrazito duhovito i simapatično, ali to je stvar ukusa. To nije nikakav poziv na mržnju ili nasilje”, ponovio je Bauk. Podsjeća pritom na odluku Ustavnoga suda o mogućnosti istospolnih parova da udomljavaju djecu koju su, naglašava, državna tijela “dužna provoditi”.

“Građani se mogu s njom slagati ili ne, ali je obvezna za sve. Nisam ni ja zadovoljan baš sa svim zakonima koje donosi Sabor, niti sa svim odlukama sudova, svejedno ih moram poštivati”, naglasio je.

Budalić: Grad se ne miješa u odluke organizatora karnevala

Gradonačelnik Imotskog Ivan Budalić, kako prenosi “Dalmatinski portal”, o spornom spaljivanju lutaka kaže da se Grad nikad nije, pa neće ni ovaj put, miješati u odluke organizatora karnevala.

“Grad Imotski se nije nikada miješao u odluke organizatora karnevala, pa neće ni sada. Znate da se alegorijski spaljuje ono što je točka prijepora, oko čega se u javnosti lome koplja. Razmijem da su se neki osjetili povrijeđenima, ali to sigurno nije bila namjera organizatora”, prenosi portal Budalićeve riječi.