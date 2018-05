ARSEN BAUK: ‘Naša inicijativa za ustavnim promjenama se može zvati Narod odlučuje, a ova koja skuplja potpise Narod potpisuje’

Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk u srijedu je u Saboru komentirao objavu inicijative Narod odlučuje da su prikupili dovoljno potpisa za raspisivanje referenduma za izmjene izbornog zakonodavstva, istaknuvši da je “rok za prikupljanje potpisa istekao prije tri dana, a nema dokaza da se obrasci i dalje ne popunjavaju”.

“Naša inicijativa za ustavnim promjenama se može zvati Narod odlučuje, a ova koja skuplja potpise Narod potpisuje”, rekao je, dodavši da bi po SDP-ovu prijedlogu promjene Ustava o referendumu “bilo transparentnije, bolje i logičnije”.

Dodao je da sada inicijativa Narod odlučuje ima svoj redovan put, treba prikupljene potpise predati Saboru koji će ih uputiti u Vladu, odnosno Ministarstvo uprave na provjeru, nakon čega se može pokrenuti provjera ustavnosti referendumskog pitanja.

Pregovora s HDZ-om – nema

Kazao je i da pregovori s HDZ-om o postizanju eventualnog konsenzusa o SDP-ovom prijedlogu ustavnih promjena nisu započeli.

“Pregovora nema, tako da još nisu ni u kakvoj fazi, nego su u fazi redovne parlamentarne procedure. Očekujemo da se u razumnom, ali brzom roku o tome raspravlja na Odboru za Ustav. Prijedlog je potpisan s dovoljnim brojem potpisa, očekujemo o njemu raspravu, pa i dodatne prijedloge”, rekao je, pozvavši i ostale kolege da daju svoje prijedloge ustavnih promjena, pa kad ih vidi napismeno, izjasnit će se o njima.

“Neka napišu, pa ćemo raspravljati, a sve ostalo bi moglo doći u fazu licitacije i političke trgovine”, smatra Bauk.

Po njemu, ne bi bilo loše ni da se iz Ustava brišu propisane stanke u zasjedanju Sabora, ljetna od 15. srpnja do 15. rujna i zimska od 15. prosinca do 15. siječnja, pa da se to pitanje eventualno regulira Poslovnikom Sabora. Ako bi SDP-ov prjedlog promjena Ustava prošao, Bauk smatra da bi to trebalo biti regulirano prijelaznim završnim odredbama, no, upućuje na ustavne stručnjake koji bi bolje odgovorili na to pitanje.

SDP predlaže da se broj potrebnih potpisa za raspisivanje referenduma smanji na 200 tisuća te da se definiraju teme o kojima se ne može raspisivati referendum. To su, kako predlažu, pitanja koja se odnose na ograničavanje ili umanjivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, na obaveze koje proizlaze iz međunarodnih ugovora, na donošenje i izvršenje proračuna i porezni sustav.