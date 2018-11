ARSEN BAUK NAPAO HDZ ZBOG PRITISAKA NA NATAŠU NOVAKOVIĆ: ‘Smeta im što je odlučila provoditi zakon’

Smatra kako bi najnormalnije bilo da HDZ dostavi povjerenstvu podatke o putu u Helsinki i pusti ga da donese odluku hoće li pokrenuti postupak, a ako nisu zadovoljni, neka se žale sudu

Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk osudio je u u srijedu, tijekom slobodnog iznošenja stajališta u Hrvatskom saboru, pokušaje pritisaka na Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa izrazivši uvjerenje da zbog leta izaslanstva HDZ-a Vladinim zrakoplovom u Helsinki neće “odletjeti” predsjednica povjerenstva Nataša Novaković.

“Od jednog leta u Helsinki Vladinim avionom i upita jednog medija o svrsishodnosti i opravdanosti korištenja državnog zrakoplova u moguće stranačke svrhe došli smo do toga da se počeo osporavati cjelokupni rad Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i cjelokupna zakonska regulativa koja se tiče sukoba interesa”, kazao je Bauk ustvrdivši kako to pokazuje tendenciju da su neovisna tijela dobra samo kada su ovisna o vladajućima, a to “zvoni na uzbunu”.

‘Vladajući nisu zadovoljni svojim izborom’

Podsjetio je da pri izboru Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa nijedan oporbeni zastupnik nije sudjelovao u drugom krugu glasovanja o predsjednici tog Povjerenstva i da je Nataša Novaković formalno izabrana sa 78 glasova tajnim glasovanjem u kojem je sudjelovalo 78 zastupnika.

“Nakon nekoliko mjeseci ispada da vladajući nisu zadovoljni svojim izborom zato što je predsjednica povjerenstva odlučila provoditi zakon. Vi bi htjeli da se Nataša Novaković pamti samo po svojim inicijalima, NN a ona to ne želi”, ustvrdio je Bauk izrazivši bojazan od političkog pritiska na povjerenstvo.

Smatra kako bi najnormalnije bilo da HDZ dostavi povjerenstvu podatke o putu u Helsinki i pusti ga da donese odluku hoće li pokrenuti postupak, a ako nisu zadovoljni, neka se žale sudu.

‘HDZ vrši pritisak na Povjerenstvo’

“Cijelu priču možemo shvatiti kao pokušaj obrane HDZ-a u konkretnom postupku ali bojim se da tu postoji pokušaj političkog pritiska na povjerenstvo, bilo pokušajem stvaranja javne percepcije da oni loše rade, iako je broj njihovih odluka koje je sud promijenio minoran, bilo pokušajem dobivanja potpore javnosti za promjenu Zakona o sukobu interesa”, kaže Bauk.

Izrazio je pritom uvjerenje da zbog HDZ-ova leta u Helsinki neće “odletjeti” Novaković i da ostali članovi povjerenstva neće dopustiti da njihov rad bude obilježen inicijalima “predsjednice NN”.