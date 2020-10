ARSEN BAUK KOMENTIRAO PLENKOVIĆEV ISTUP: ‘Gnijezdo govora mržnje je Domoljubna koalicija iz 2014. godine’

Plenković se sada sjetio govora mržnje, kada je zaplesalo pred njegovim vratima, a do prije dva mjeseca nama iz opozicije, koji smo na to upozoravali, rekao je da nema govora mržnje u Hrvatskoj, kazao je Bauk

Potpredsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk u petak je, komentirajući istup premijera Andreja Plenkovića, ustvrdio da je gnijezdo govora mržnje Domoljubna koalicija iz 2014. godine te podsjetio da je premijer donedavno tvrdio da u Hrvatskoj nema govora mržnje.

“Premijer Plenković ne mora ići daleko da traži gnijezdo govora mržnje, to je Domoljubna koalicija iz 2014. godine, a nakon toga su lastavice izašle iz gnijezda i otišle u razna druga staništa, tako da je od tog gnijezda nastao pravi ornitološki rezervat govora mržnje u Hrvatskoj”, rekao je Bauk novinarima u Hrvatskom saboru.

Plenković se sada sjetio govora mržnje, kada je zaplesalo pred njegovim vratima, a do prije dva mjeseca nama iz opozicije, koji smo na to upozoravali, rekao je da nema govora mržnje u Hrvatskoj, kazao je Bauk, govoreći o pucnjavi pred Banskim dvorima u ponedjeljak, govoru mržnje i radikalizaciji.

Plenković se pokušava obračunati prvenstveno s političkom konkurencijom s desnice, a onda tu i tamo nas malo očeše, ali vidim da nas je dosta poštedio u zadnjim nastupima, dodao je.

‘Neka pogleda sve na što smo ga upozoravali’

“Neka pogleda sve na što smo ga upozoravali, počevši od šatora u Savskoj i plinskih boca, govora koji je tamo bio, počevši od lupanja čekićem po ćirilićnim pločama u Vukovaru i ne mora dalje tražiti gnijezdo”, poručio je Bauk premijeru.

Upitan je li zvijezda petokraka na neboderu u Rijeci lijevi ekstremizam, Bauk je uzvratio da to može biti ekstremizam “samo ako je prikačeno tako da može pasti na nekoga”.

Zvijezda uopće nije lijevi ekstremizam, to je simbol pod kojim je Rijeka oslobođena i došla u Hrvatsku 1945. godine. Ekstremizam bi bio to skinuti, naglasio je.

Komentirajući Plenkovićeve navode da je predsjednik Republike Zoran Milanović još 2016. posijao sjeme mržnje prema njemu, Bauk kaže kako je Plenković mislio na ono kada je Milanović spominjao “majku vojnu lekarku”.

“To uopće nije bilo u javnom prostoru nego na zatvorenom sastanku s kojeg je netko pustio snimku, pa mislim da je Plenković spomenuo Milanovića tek tako da mu presica ne prođe bez da ga spomene. To je bila stilska figura o kojoj možemo raspravljati je li bila uspješna ili neuspješna. Većina misli da je bila neuspješna i nepotrebna i mislim da je to Milanovića koštalo na izborima, kao i cijeli SDP. Tu cijenu smo platili, a dijelove kamata plaćamo još i danas. No, to nije govor mržnje, poručio je Bauk.

Na upit je li meta napada u ponedjeljak bio premijer, Bauk je ocijenio nedvojbenim da je meta bila zgrada Vlade, Vlada i institucije.

“Ne mogu se u potpunosti ne složiti s predsjednikom Vlade da je bio moguća, a je li bio glavna meta treba se tek utvrditi. On to vjerojatno govori da malo pojača dojam građanima što se dogodilo”, kazao je.

Da se to dogodilo u srijedu ili četvrtak ujutro, onda bih i ja bio na 30 metara od napada, a i vi biste bili direktni akteri toga, pa je tako mogao biti i predsjednik Vlade ili ministar zdravstva koji je prošao autom, smatra Bauk.

‘Gnijezdo mržnje je Domovinska koalicija iz 2014. godine’

On je to iskoristio za obračun s desnicom – Domovinskim pokretom i frakcijama oko njega, a malo je dao packu i lijevim komentatorima. To malo smanjuje uvjerljivost da je bio meta napada, ušao je u političku raspravu i mora biti spreman da mu se odgovori. Ali, gnijezdo mržnje je Domovinska koalicija iz 2014. godine, poručio je.

Plenković je Tomislava Karamarka spomenuo indirektno, objašnjavajući razliku između HDZ-a 2016. godine i HDZ-a danas. Njemu je ta razlika možda malo veća, nama je malo manja jer pamtimo kolege iz HDZ-a koji su onda bili, a i sada su tu. Mnoge koji su bili u prošlom sazivu Sabora, a nisu se baš isticali po tolerantnom govoru on je stavio na liste zato što je samo s njima mogao dobiti te izbore, kaže Bauk.

“Sada kada misli da može dobiti i bez njih, jer ga je malo ponio rezultat izbora u srpnju, osjeća se sigurnijim i s veće visine dijeli lekcije. Samo, propustio je navesti svog bitnog koalicijskog partnera, a to je Covid-19, koji je potpuno promijenio kampanju i tijek događaja”, rekao je Bauk.