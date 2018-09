ARSEN BAUK: ‘Ako Bernardić ne želi voditi Klub zastupnika, onda više ne treba biti ni predsjednik SDP-a’

‘Smatrao sam da u situaciji u kojoj dvije trećine zastupnika traži da predsjednik stranke ode da predsjednik stranke mora preuzeti odgovornost. Ja ne mogu biti izvanredni povjerenik ili stečajni upravitelj, ili da provodim politiku nekoga mimo volje dvije trećine članova Kluba. Ako on to ne želi, onda ne treba više biti ni predsjednik stranke’, kazao je Bauk

Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk poručio je u utorak da “ako predsjednik stranke ne želi preuzeti odgovornost vođenja saborskog Kluba zastupnika, onda ne treba više biti ni predsjednik stranke”. Bauk je to izjavio nakon sjednice saborskog Predsjedništva, nakon koje je pojasnio i zašto u petak, na neformalnom druženju SDP-ovaca u Kamanju, kazao da neće sazivati sjednicu Kluba prije nego što počne sjednica Sabora, a sada se predomislio i najavio da će je ipak sazvati prije početka rada parlamenta.

“Smatrao sam da u situaciji u kojoj dvije trećine zastupnika traži da predsjednik stranke ode da predsjednik stranke mora preuzeti odgovornost. Ja ne mogu biti izvanredni povjerenik ili stečajni upravitelj, ili da provodim politiku nekoga mimo volje dvije trećine članova Kluba. U tom smislu smatrao sam da tu odgovornost treba preuzeti onaj koji tu odgovornost ima, a to je predsjednik stranke. Ako predsjednik stranke ne želi preuzeti tu odgovornost, onda ne treba više biti ni predsjednik stranke”, istaknuo je Bauk.

Odluka Predsjedništva stranke

Predsjedništvo SDP-a u srpnju je odlučilo da će od jesenskog zasjedanja vođenje Kluba od Bauka preuzeti predsjednik stranke Davor Bernardić. Međutim, neslužbeno doznajemo, Bernardić je od toga odustao i u petak o tome obavijestio Bauka.

Govoreći o planovima Kluba zastupnika SDP-a, rekao je da namjeravaju raditi i dalje, “koliko nam to mogućnosti budu dopuštale”. “Poslovničke mogućnosti su velike, kao i političke mogućnosti, a hoćemo li mi to kao stranka iskoristiti, ovisi o nama”, napomenuo je Bauk.

Većina ovisi o njenoj čvrstoći, a ne o ‘dužini klupe’

Na pitanje može li Vlada s tankom većinom od 77 zastupnika ići u ozbiljnije reforme, ocijenio je da “većina ovisi o njenoj čvrstoći, a ne o njenoj ‘dužini klupe'”.

“Činjenica je da je većina tanka, da Vlada ima veliki broj koalicijskih partnera koje mora usuglašavati, ali je činjenica i da ti koalicijski partneri nisu previše zahtjevni niti su u poziciji da to budu pa je HDZ-u relativno lako koordinirati tu vrstu dogovora. To se pokazalo i do sada – od nekih stvari se odustane, poput ove porezne kvazireforme, a neke stvari HDZ progura na mišiće jer je svjestan da ga partneri ne mogu baš puno ugroziti, nekih tektonskih poremećaja unutar vladajuće većine nije bilo. Uostalom, i u HDZ-u govore da su sada stabilniji nego kada ih je bilo 85, što je, po mom dojmu točno”, ustvrdio je.

Podrška zahtjevu za opoziv Kujundžića

Što se nagađanja o prijevremenim izborima tiče, Bauk smatra da oni “uvijek ovise o procjeni parlamentarne većine ili najveće stranke u njoj hoće li situacija nakon tih izbora za njih biti bolja ili lošija”. “Ne vidim da bi situacija za njih u smislu sastavljanja parlamentarne većine bila bolja, a hoće li to HDZ uvijek koristiti kao sredstvo pritiska na svoje partnere, to je stvar političke taktike”, istaknuo je.

“SDP mora biti spreman na izbore kad i ako se dogode jer je to smisao postojanja političke stranke. Što se tiče naše spremnosti, vjerujem da je bilo dana kada smo bili i spremniji na izbore, a nadam se da neće biti dana kada ćemo biti manje spremni nego danas”, dodao je Bauk.

Potvrdio je da će SDP podržati zahtjev za opoziv ministra zdravstva Milana Kujundžića, kako zbog opozicijske solidarnosti, tako i zbog odgovornosti ministra za loše stanje u resoru.