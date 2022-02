Desetak tvrtki iz istrage o ministru Darku Horvatu za koje se sumnja da su dobili potpore mimo pravila i mimo natječaja razmještene su od Međimurja odakle je i sam ministar do Podravine, Slavonije, istočne Slavonije, Like i Banije.

Nekoliko vlasnika tih tvrtki do kojih su novinari uspjeli doći, kažu da nikog od ministara ili dužnosnika nisu kontaktirali. Svi su javili na natječaj, neki su prvo odbijeni pa su onda naknadno prošli, neki su prošli iz prve, neki su sad prošli prvi put, uglavnom svi kažu kako jedva čekaju istražitelje da čuju gdje su i što zgriješili.

O kakvim se potporama radi, kakav je to natječaj bio, koji su inače uvjeti za te državne potpore u RTL Direktu govorila je Ariana Vela, konzultantica za povlačenje sredstava iz EU fondova.

"Po ovome što čujemo iz medija, čini se da se radi o sredstvima iz državnog proračuna, a ne natječajima iz EU Fondova", rekla je. Dodala je da su natječaji pojednostavljeni te da je manji novac koji se dijeli ukupno, ali po projektu.

Kriteriji za dobivanje sredstava

Vela je objasnila i što je program "Razvoj zadužnog poduzetništva".

"To su klasični pozivi koji se objavljuju svake godine od strane Ministarstva gospodarstva, i ima ih više, u kojem se stimulira razvoj određenih tipova poduzetništva. Klasični nacionalni natječaj ima nešto jednostavnije procedure prijave, doduše do određene mjere su naslonjeni po sadržaju na EU fondove i ne podliježu europskoj regulativi niti regulativi nacionalnih tijela koje čine sustav kontrole u europskim strukturnim investicijskim fondovima. Ministarstvo gospodarstva raspiše poziv i upravlja procesom od početka do kraja", kazala je Vela.

Objasnila je i kakvi su kriterij za nacionalna sredstva ili slične projekte.

"Svaki poziv ima određene kriterije, tko se može prijaviti, kakve pokazatelje poslovanja mora imati, kakvi se projekti mogu prijaviti. Ovdje je isto riječ o projektima. Imali ste u konkretnom pozivu uvjete prihvatljivosti i prijavitelja i projekata, aktivnost i izdataka i postojali su kriteriji bodovanja. Iz prijavnog obrasca su se ekstrahirali dijelovi koji su se bodovali pa se slagala rang lista sukladno broju bodova. Na njoj imate broj projektnih prijava, prijavitelja koji konzumiraju sredstva dok u toj omotnici ima novaca. Oni koji su ispod crte novac ne dobiju. Ako se poveća alokacija, ako se u proračunu ili u EU fondovima da se ona poveća, ide se po redu i rang lista je jasna", rekla je Vela.

Rang liste

Na tvrdnju kako izgleda da je riječ o naknadno dodijeljenim sredstvima, 2,6 milijuna kuna samo za te tvrtke koje nisu prošle na prvom natječaju, Vela je kazala da ako je to podijeljeno unutar poziva i ako je povećana alokacija, da se opet moralo raditi po rang listi.

"Zadovoljili su osnovne uvjete prihvatljivosti i došli u fazu da ih se ocjenjuje. Ako se povećala alokacija moralo se raditi po rednom borju koju ste dobili sukladno broju bodova koje ste osvojili", rekla je.

"Možemo špekulirati kako su izgledale rang liste, temeljem čega su se sredstva dodjeljivala. Ne mogu odgovoriti je li to bilo po pravilima", dodala je.

Rekla je i da kad su EU fondovi u pitanju da se liste objavljuju i da su s njima upoznati svi koji su sudjelovali u proceduri.

"Na stranicama Ministarstva gospodarstva nisam vidjela da je ta lista vidljiva, ali moguće s obzirom da se političari često vole hvaliti time kako su dodijelili novce, da malo proguglamo i upišemo naziv poziva da bismo to mogli naći", dodala je.

Kompleksniji EU fondovi

Objasnila je i da je uspjela naći natječaj i da nije uspjela skinuti dio koji se odnosi na povećanje alokacije.

Na pitanje tko su ključni ljudi u dodjeli potpora, s obzirom da je pritisak bio na Anu Mandac, pomoćnicu ministra, Vela je kazala da postoji nekoliko razina i da su kod EU fondova kompleksnije, kao i kod nacionalnih natječaja.

"Postoje službe i odjeli unutar ministarstava ili drugih agencija koje su nadležne za određeni dio procedure. Po meni neki dužnosnik bi trebao doći na kraju i potpisati dokument. Prijašnjih godina kod smjena vlade smo imali da su službe obavili svoj posao, mi smo imali izbore pa niste imali ministra koji je potpisao papir pa ste imale dodjele koje su dugo čekali", rekla je Vela.

Komentirala je i bi li se muljaža dogodila da se radilo o sredstvima iz EU fondova.

"Tko želi namještati bilo koje natječaje može to raditi, ali kod svih postoji nešto što se zove revizijski trag i u svakom projektu ga moramo dostaviti. Svaki ugovor, svako plaćanje morate potkrijepiti dokumentacijom. Da mi date hrpu papira znali bi što trebamo gledati da vidimo je li procedura po pravilima, kod EU fondova je kompleksnija. Imate tri razine, upravljačko tijelo, tijelo koje ispisuje natječaje i tijelo koje radi provedbu", dodala je.