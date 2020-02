ARHITEKTICA I JEDNA OD ORGANIZATORICA PROSVJEDA PROTIV BANDIĆA: ‘Na GUP je stigla 31.000 primjedba građana. Ni jedna nije prihvaćena’

“Imamo preskupu žičaru, velebne fontane, zlatne WC-e, a fali nam mjesta u vrtiću, mostovi se raspadaju, nema dovoljno škola….”, kaže Marčetić

Arhitektica Iva Marčetić, aktivistica iz organizacije Pravo na grad te jedna od organizatorica subotnjeg prosvjeda protiv Milana Bandića gostujući na N1 istaknula je da je za predloženi Generalni urbanistički plan grada Zagreba (GUP) pristigla 31.000 primjedbi, no nijedna nije prihvaćena.

Za prosvjed kaže da je više nego zadovoljna odazivom u subotu.

“Došlo je više od 21 tisuću ljudi na Trg. To su podaci izračuna koji se radi matematičkom preciznošću”, istaknula je i dodala.

“Nisam politička analitičarka, ali nadam se da Milan Bandić neće dobiti dovoljan broj glasova. Ključne poruke prosvjeda bile su da se ne donese GUP Zagreba kojim Badnić planira na neki način opljačkati građane za 110 ha zemljišta i druge stvari koje su donesene u dokumentu. To nije razvojni plan grada, nego niz pogodovanja budućim investitorima. Ono što imamo pred sobom je krnji dokument koji ne govori o tome gdje ćemo biti za 10 ili 15 godina, kako ćemo se nositi s problemima i infrastrukturom, kako ćemo se nositi s posljedicama klimatskih pormjena, ovo je provedbeni dokument koji pogoduje određenim interesima. Taj GUP treba poslati u povijest i treba krenuti u izradu novog dokumenta da se grad razvija, a ne da se pogoduje.”

Premda su rasprave bile javne i premda se velik broj građana odazvao svojim komentarima, Marčetić kaže da nijedna primjedba nije usvojena.

VELIKI PROSVJED PROTIV MILANA BANDIĆA U SRCU ZAGREBA: Građani mu svašta poručili: ‘Miki bit ćeš novi gradonačelnik Remetinca’

BANDIĆ SE OPET OSVRNUO NA PROSVJED PROTIV NJEGA: ‘Nitko mene neće zaustaviti, nikakva mizerija, ljudi koji nisu napravili pasje kućice’

Javna rasprava kad su mnogi na godišnjem

“Rasprave su javne i traju dva tjedna. Grad ima prezentaciju, no podsjetimo se, gradonačelnik nije htio organizirati javnu raspravu, to je učinio tek kad ga je Ministarstvo pritisnulo. A i napravio je to u periodu kad većina građana nije tu zbog odmora. Ipak organizirali smo se, stiglo je 31 tisuća primjedbi na GUP – niti jedna nije prihvaćena! Građani itetako sudjeluju u raspravama, ali gradonačelnik i njegove službe ne slušaju”, rekla je Marčetić koja kao jedan od većih problema također vidi zbrinjavanje otpada:

“Svi živimo ovaj kaos koji gledamo s hrpama kontejnera prepunih za koje ne znamo zašto su tu… Ono što znamo je da nam uz takav kaos poveća račune za otpad koji bi za mnoga kućanstva nekoliko puta poskupjela, a znamo da zagreb postaje sve skuplji za život. Uvredljivo je da gradonačelnik odredi još više plaćanja uz još goru uslugu. Nama gradonačelnik nije htio izaći u susret i dati kvalitetnu uslugu za cijenu koju možemo platiti.”

Govorila je i o stanju u kakvom se Zagreb nalazi:

‘Preskupa žičara, a mostovi se raspadaju’

“Imamo preskupu žičaru, velebne fontane, zlatne WC-e, a fali nam mjesta u vrtiću, mostovi se raspadaju, nema dovoljno škola…. Za koga su ti velebni projekti pored kojih se on može slikati, ali što to znači za naš život”, zapitala se Iva Marčetić. Dotaknuli su se i odnosa gradonačelnika s građanima i novinarima, a Marčetić se potom dotaknula nove akcije koju planiraju u četvrtak:

“Nadamo se da u budućnosti nećemo imati nasilnika za gradonačelnika koji neće tako razgovarati s novinarima. Napravili smo pritisak u subotu, ne očekujemo da će reći i shvatiti nešto, način na koji je postavljeno upravljanje gradom ne ovisi samo o tome hoće li gradonačelnik osjetiti pritisak, on sigurno ima niz usluga koje treba ispuniti. Nadamo se da će i ostali shvatiti da je ovaj pritisak i prema njima. Pozivamo građane na akciju u četvrtak prije Gradske skupšine, ujutro od 8 i 15 u Ćirilometodskoj, gdje ćemo ponovno pokazati skupštiranima što mislimo o dnevnom redu.”